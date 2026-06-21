Finnair haastaa halpalentoyhtiöt omalla kentällään

Finnairin 12 kuukauden konsensusennusteella laskettu EV/EBIT-arvostuskerroin on ollut nousussa osakkeen vahvan kurssinousun vuoksi.

Lentoyhtiö Finnair on jättänyt taakseen koronakriisin ja Venäjän ilmatilan sulun jälkeiset vaikeudet. Marraskuussa 2025 vahvistettu strategia vuosille 2026–2029 nostaa keskiöön kannattavan kasvun.

Johto on sitonut tavoitteet täsmällisiin lukuihin. Matkustajamäärän odotetaan kasvavan keskimäärin neljä prosenttia vuodessa ja vertailukelpoisen liiketulosmarginaalin yltävän 6–8 prosenttiin vuoden 2029 loppuun mennessä.

Marginaalitavoitteen tueksi Finnair lupaa parantaa kannattavuuttaan sadalla miljoonalla eurolla strategiakauden aikana. Investointeja kertyy 2–2,5 miljardia euroa, ja osinkoina jaetaan keskimäärin kolmasosa osakekohtaisesta tuloksesta.

Strategian ydin on vahva asema kotimarkkinalla. Helsinki-Vantaalla yhtiön markkinaosuus on yli 70 prosenttia, ja solmukentän vaihtomatkustus syöttää verkostoa.

Kasvua haetaan ennen muuta lipun ulkopuolelta. Painopiste siirtyy lisäpalveluihin, vähittäismyyntiin ja kanta-asiakasohjelmaan, ja keskiössä ovat paljon lentävät asiakkaat sekä Suomesta ja Suomeen matkustavat.

Tavoitteet lepäävät yhden ison oletuksen varassa. Finnair on asettanut ne olettaen, että Venäjän ilmatila pysyy suljettuna koko strategiakauden. Avautuminen olisi merkittävä mahdollisuus, johon yhtiö ei silti nojaa.

Laivaston uudistus ja lisämyynti ovat kasvun keinot

Keinovalikoiman ytimessä on kapearunkolaivaston uudistus ja kapasiteetin kasvattaminen. Maaliskuussa 2026 Finnair tilasi 18 Embraer E195-E2 -konetta ja kertoi harkitsevansa enintään 12 käytetyn Airbus A320/321ceo -koneen hankintaa.

Uudet Embraerit kuluttavat valmistajan mukaan matkustajaa kohden noin 30 prosenttia vähemmän kuin nykyinen E190-kalusto. Samalla yhtiö haastaa halpalentoyhtiöitä modulaarisella hinnoittelulla, jossa lisistä maksetaan erikseen.

Kaupallinen logiikka kääntyy lipun ympäriltä sen ulkopuolelle. Toimitusjohtaja Turkka Kuusiston mukaan Finnairin lisämyynnin tuotot ovat jo ohittaneet rahtituotot.

Uusi malli antaa Kuusiston mukaan mahdollisuuden kilpailla yhtä lailla halpalentoyhtiöiden kuin premium-tuotteita myyvien verkostoyhtiöiden kanssa.

Verkostoa kasvatetaan samaan tahtiin. Kesäkaudelle yhtiö avasi 12 uutta Euroopan-kohdetta, toukokuussa Toronton-reitin ja lokakuussa Melbournen-kaukoyhteyden.

Alkuvuosi sujui tavanomaista vahvempana

Suunnasta saatiin ennakkomakua heti vuoden alussa. Tammi–maaliskuussa Finnairin liikevaihto kasvoi 12,1 prosenttia 778 miljoonaan euroon.

Vertailukelpoinen liiketulos parani -0,6 miljoonaan euroon edellisvuoden -62,6 miljoonasta. Vertailukautta rasittivat työtaistelutoimet, joiden välitön kielteinen vaikutus tulokseen oli noin 22 miljoonaa euroa. Raportoitu liiketulos kääntyi 3,6 miljoonaa euroa voitolliseksi muun muassa kalustomyynnin tukemana.

”Onnistunut kustannustenhallinta ja erityisesti Aasian-lentojemme lisääntynyt kysyntä tasapainottivat voimakkaasti nousseen lentopolttoaineen hinnan negatiivista vaikutusta”, Kuusisto kertoi tulosraportin yhteydessä.

Aasian-lentojen kysyntä vahvistui Lähi-idän sodan supistettua markkinakapasiteettia Dubain ja Dohan vaihtokeskusten kautta.

Operatiivinen kassavirta nousi 274 miljoonaan euroon edellisvuoden 192 miljoonasta.

”Operatiivinen kassavirtamme oli vahva, ja siinä näkyi Lähi-idän tilanteen aiheuttama lisääntynyt kysyntä Aasianlennoillamme maaliskuussa. Kohonneet polttoainekustannukset puolestaan näkyvät kassavirrassa osin viiveellä. Hyvä kassatilanteemme antaa vahvan pohjan tuleville kapearunkokoneinvestoinneille”, Kuusisto toteaa.

Loppuvuoden näkymiin sisältyy aiempaa enemmän epävarmuutta. Finnair piti tulosohjeistuksensa ennallaan ja ennakoi koko vuoden liikevaihdoksi 3,3–3,4 miljardia euroa ja vertailukelpoiseksi liiketulokseksi 120–190 miljoonaa euroa. Kapasiteetin kasvuarviota se sen sijaan laski noin kolmeen prosenttiin aiemmasta viidestä.

Suurimmat riskit liittyvät polttoaineeseen. Se on yhä Finnairin suurin yksittäinen kuluerä, ja kymmenen prosentin muutos sen hinnassa heilauttaisi vuotuista vertailukelpoista liiketulosta suojausten jälkeen noin 39 miljoonalla eurolla. Lähi-idän sota nosti lentopetrolin hintaa jyrkästi maaliskuun alusta.

Markkinatilanne on Finnairille suotuisa

Analyysitalo Inderes arvioi Finnairin tulosparannuksen jatkuvan. Pääanalyytikko Antti Viljakainen ja analyytikko Kaisa Vanha-Perttula pitävät lentoliikenteen lyhyen aikavälin kysyntä- ja hinnoitteluympäristöä yhtiön kannalta vahvana, mikä tukee kuluvan vuoden selvää tulosparannusta edellisvuoden vaisulta tasolta.

Lähivuosina nousua voivat analyytikoiden mukaa pitää yllä maltillinen liikevaihdon kasvu, lisäpalveluiden kehitys ja polttoainekulujen lasku, jos talous säilyy yhtiön keskeisillä markkinoilla lievästi kasvavana.

Näkyvyyttä varjostavat kuitenkin polttoaineen hinta, geopoliittiset häiriöt, sääntelyn kiristyminen ja kuluttajakysynnän mahdollinen pehmeneminen. Toimialan kireä kilpailu rajaa hinnoitteluvoimaa ja loiventaa tulosparannuksen kulmaa.

Pidemmällä aikavälillä kapearunkolaivaston uudistuksen käynnistämä investointivaihe alkaa sitoa kassavirtaa ja korostaa pääoman tuoton merkitystä.

Finnairin osake on noussut viimeisen kuukauden aikana voimakkaasti, noin 27 prosenttia. Se heijastuu yhtiön arvostuskertoimiin.

Viljakaisen ja Vanha-Perttulan mukaan Finnairin osake on arvostettu selvällä preemiolla eurooppalaisiin ydinverrokkeihin nähden. Analyytikoiden mukaan osakkeen selkeä nousuvara vaatisi siten yhtiöltä odotuksia vahvempaa tuloskehitystä ja taloudellisen lisäarvon kestävää luomista osakkeenomistajille.