Jättipankki odottaa kovaa kasvua Aasian teknomahdeilta – nimeää neljä osakesuosikkia

Kuva: Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd

Aasialaiset teknologiaosakkeet ovat matkalla kohti jälleen vahvaa vuotta, kun jättipankki JPMorgan ennustaa niiden nousevan vielä 15–20 prosenttia vuoden loppuun mennessä. Aiheesta kertoo muun muassa uutistoimisto Bloomberg.

Taustalla on tekoälysektorin vankka vauhti, joka muokkaa alueen teknologiakenttää ja ohjaa pääomavirtoja johtaviin tekoälyyn keskittyviin yhtiöihin.

JPMorganin analyytikot Gokul Hariharanin johdolla arvioivat, että tekoäly on edelleen tämän noususyklin tärkein veturi.

Pankin tuoreessa raportissa korostetaan, että datakeskusten infrastruktuuri-investointien kasvu, joka on elintärkeää tekoälymallien kouluttamiselle ja käyttöönotoll, tukee sektorin kehitystä vuonna 2025 ja lisää luottamusta kasvuun myös vuonna 2026.

”Tekoäly jatkaa noususykliä datakeskusten investointien kasvun ansiosta vuonna 2025 ja lisää luottamusta kasvuun vuonna 2026”, analyytikot kirjoittavat. Heidän mukaansa sijoittajien kannattaa pitää kiinni johtavista tekoälyosakkeista seuraavien kuukausien ajan sen sijaan, että siirtyisivät muihin teknologian osa-alueisiin.

Tekoälybuumin vaikutus näkyy jo markkinoilla. Tekoälyn toimitusketjun ytimessä olevat puolijohdeyhtiöt ovat tänä vuonna nousseet selvästi laajempia aasialaisia osakeindeksejä enemmän.

Neljä tekoälybuumilla ratsastavaa kasvujättiä Aasiasta

JPMorgan nostaa esiin muun muassa TSMC:n, SK Hynixin, Advantestin ja Delta Electronicsin tekoälyyn liittyvän investointibuumin suurimpina hyötyjinä. Kysyntä huippuluokan muistipiireille ja puolijohteille jatkuu vahvana globaalien teknologiayhtiöiden suunnalta.

TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) on yhtiöistä kenties tunnetuin. Kyseessä on taiwanilainen puolijohdevalmistaja ja maailman suurin puolijohteiden sopimusvalmistaja. Yhtiö valmistaa siruja asiakkailleen useille eri toimialoille, kuten korkean suorituskyvyn laskentaan, älypuhelimiin, IoT-laitteisiin, autoihin ja kulutuselektroniikkaan. TSMC:llä on tuotantolaitoksia Taiwanissa, Yhdysvalloissa, Kiinassa, Japanissa ja pian myös Saksassa.

Yhtiön sopimusvalmistus tarkoittaa sitä, että se valmistaa siruja muiden yritysten, kuten Applen, AMDn, Qualcommin ja NVIDIAn suunnittelemien piirien pohjalta. TSMC valmistusteknologia on yksi maailman edistyksellisimmistä, ja se on ollut ensimmäisten joukossa ottamassa käyttöön uusia valmistusprosesseja, kuten seitsemän, viiden ja kolmen nanometrin prosessit, jotka mahdollistavat pienempien, tehokkaampien ja vähemmän energiaa kuluttavien sirujen tuotannon.

Yhtiön merkittävä asema puolijohteiden tuotannossa tekee siitä kriittisen toimijan globaalissa teknologiasektorissa.

SK Hynix on puolestaan eteläkorealainen puolijohdeyhtiö, joka on maailman toiseksi suurin muistipiirivalmistaja. Yhtiö valmistaa DRAM- ja NAND-muisteja, joita käytetään muun muassa tietokoneissa, palvelimissa, älypuhelimissa ja autoissa. SK Hynixin pääkonttori on Icheonissa, Etelä-Koreassa, ja yhtiö toimii maailmanlaajuisesti.

Advantest on japanilainen yritys, joka on johtava puolijohdeteollisuuden automaattisten testilaitteiden valmistaja. Advantest kehittää ja valmistaa laitteita, joilla testataan puolijohteita ja elektroniikkakomponentteja tuotannon eri vaiheissa. Yrityksen pääkonttori sijaitsee Tokiossa ja sillä on toimintaa maailmanlaajuisesti.

Delta Electronics on taiwanilainen elektroniikkayhtiö, joka tarjoaa ratkaisuja muun muassa virranhallintaan ja lämpötilan hallintaan. Delta Electronics valmistaa esimerkiksi virtalähteitä, muuntajia, tuulettimia, teollisuusautomaatioratkaisuja sekä datakeskusten infrastruktuurituotteita. Yrityksen pääkonttori on Taipeissa, Taiwanissa, ja sillä on toimintaa maailmanlaajuisesti.

Tekoälyinvestoinnit ovat mittavia

JPMorganin mukaan nousu ei rajoitu kuitenkaan vain yksittäisiin yhtiöihin. Koko Aasian teknologiaekosysteemi puolijohdevalmistajista datakeskusinfrastruktuurin tarjoajiin on saanut merkittävää nostetta.

Esimerkiksi Foxconn ja Wiwynn, jotka toimittavat datakeskusten laitteistoja, ovat kasvaneet ennätystahtia, kun hyperskaalaajat ja pilvipalveluyhtiöt lisäävät kapasiteettiaan tekoälykuormien kasvun vuoksi.

Investointien mittakaava on valtava: globaalien datakeskusten investointien arvioidaan nousevan sadoista miljardeista dollareista, ja Aasia on tässä kehityksessä keskeisessä asemassa.

JPMorganin analyysi nostaa esiin myös teknologiasektorin sisäisen eriytymisen. Tekoälyyn keskittyvät yhtiöt menestyvät, kun taas perinteisemmät osa-alueet, kuten tietokoneet, älypuhelimet ja kulutuselektroniikka, kärsivät heikommasta kysynnästä ja Kiinan elvytyksen vaikutuksen hiipumisesta. Siksi JPMorgan suhtautuu varovaisesti näihin segmentteihin ja odottaa niihin lisää tulosennusteiden laskuja.

Vaikka aasialaiset teknologiaosakkeet ovat viime aikoina korjanneet alaspäin, JPMorgan pitää tätä vain syklin aikaisena välivaiheena, ei tekoälyvetoisen nousun päättymisenä.

Pankin mukaan tekno-osakkeiden arvostustasot ovat koholla, mutta eivät ylikuumentuneita. Johtavien tekoälyyhtiöiden tulosennusteita tullaan todennäköisesti nostamaan investointisyklin kypsyessä, pankki uskoo.