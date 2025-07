Lääkeyhtiön osake on kivunnut tänä vuonna jo lähes 60 prosenttia – eikä syyttä.

Orion on väkevässä vedossa

Kuva: Maija Astikainen. Orion Oyj.

Lääkeyhtiö Orionin liikevaihto kasvoi alkuvuonna ensimmäisellä vuosineljänneksellä 14,9 prosenttia vertailukaudesta 355 miljoonaan euroon. Kasvua joivat Innovative Medicines -tulosyksikkö ja eturauhassyövän hoitoon tarkoitettu Nubeqa, mutta myös Branded Products-, Generics and Consumer Health- sekä Animal Health -tulosyksiköt suoriutuivat hyvin.

Nubeqa on noussut Orionin tärkeimmäksi kasvun ajuriksi, ja sen myynti sekä rojaltitulot ovat kasvaneet merkittävästi viime vuosina.

Nubeqan myynti kasvoi peräti 85 prosenttia viime vuoden ensimmäisestä vuosineljännekseksestä, ja sen myynti on lähes puolet Orionin lääkemyynnistä.

Vahva kasvu on jatkunut toisellakin vuosineljänneksellä. Itse asiassa kasvu on jopa kiihtynyt, kun liikevaihto kasvoi huhti-kesäkuussa jo lähes 27 prosenttia vertailukaudesta 417 miljoonaan euroon. Kasvu oli jälleen odotuksia vahvempaa, sillä analyytikoiden konsensus povasi Vara Reseachin keräämien tietojen mukaan keskimäärin 384 miljoonan euron liikevaihtoa.

Kasvua ajoivat jälleen Innovative Medicines -tulosyksikkö ja Nubeqa, mutta myös Branded Products-, Generics and Consumer Health- sekä Animal Health -tulosyksiköt suoriutuivat hyvin.

Orionin liikevaihdon ja liikevoiton kehitys toisella vuosineljänneksellä verrattuna vertailukauteen. Kuva: Orion Oyj.

Toisella neljänneksellä lääkeyhtiön liikevoitto kasvoi lähes 59 prosenttia vertailukaudesta ja oli 105 miljoonaa euroa. Vara Researchin tietojen mukaan analyytikoiden konsensusodotus oli 84 miljoonaa euroa, eli jälleen selvästi alle toteuman.

Liikevoiton kasvu johtui liikevaihdon ja rojaltitulon kasvusta. Hintojen, tuotantokustannusten ja tuotevalikoiman muutosten negatiivinen vaikutus oli yhteensä 14,5 miljoonaa euroa.

Rojaltien osuus liikevaihdosta ja liikevoitosta oli merkittävä, 96,9 miljoonaa euroa.

Liiketoiminnan kulut kasvoivat 22,0 miljoonaa euroa. Kasvu johtui pääosin myynnin ja markkinoinnin kulujen sekä tutkimus- ja kehityskulujen suunnitelluista lisäyksistä.

Nubega on Orionin lypsylehmä

Nubeqa on nostanut Orionin taloudellisen tuloksen uudelle tasolle, kun sen tuotemyynti ja rojaltitulot ovat kasvaneet huomattavasti viime vuosien aikana. Kyseessä on Orionin ja saksalaisen Bayerin yhteistyössä kehittämä syöpälääke. Se on tarkoitettu etenkin etäpesäkkeetöntä kastraatioresistenttiä eturauhassyöpää sairastaville potilaille.

Nubeqa estää syövän leviämistä ja hidastaa taudin etenemistä, yleensä yhdessä tavanomaisen hormonihoidon kanssa. Sen turvallisuusprofiili on kansainvälisten tutkimusten perusteella todettu suotuisaksi ja se tarjoaa vaihtoehdon hoitomuodoille, jotka usein aiheuttavat raskaita sivuvaikutuksia potilaille.

Nubeqa on saanut myyntiluvan useissa maissa, kuten Euroopassa, Yhdysvalloissa ja Japanissa, ja siitä on tullut nopeasti Orionin merkittävin kasvun ajuri. Myös lääkeyhtiö Bayer arvioi Nubeqan myyntipotentiaalin nousevan globaalisti useisiin miljardeihin euroihin vuositasolla.

Kuva: Orion Oyj.

Orion vastaa lääkkeen valmistuksesta maailmanlaajuisille markkinoille ja lääkeyhtiöillä on yhteistyössä laaja myynninedistämis- ja jakelusopimus.

Orionin toimitusjohtaja Liisa Hurme totesi tulosraportin yhteydessä, että liikevoiton kasvu liikevaihtoa nopeammin johtui Nubeqa-rojaltien kasvulla.

”Tämän hyvän kehityksen ennakoidaan jatkuvan loppuvuoden aikana, minkä vuoksi heinäkuun alussa paransimme näkymäarviotamme vuodelle 2025”, hän kertoo.

Myös Branded Products- ja Animal Health -liiketoimintayksiköt raportoivat kaksinumeroista kasvua. Näiden yksiköiden kasvu syntyi monista eri tuotteista, Hurme kertoo.

Myös Generics and Consumer Health -liiketoimintayksikön kasvu oli nopeampaa kuin geneerisen markkinan kasvu keskimäärin.

Orion jatkoi toisella vuosineljänneksellä kasvustrategiansa toimeenpanoa, ja yhtiö näkee positiivista kehitystä monella rintamalla, Hurme kertoo.

”Näitä edistysaskeleita olivat, vain muutaman mainitakseni, uuden tutkimus- ja kehityskeskuksen avaaminen Cambridgeen, Isoon-Britanniaan, tiettyjen tärkeiden positioiden täyttäminen uusilla rekrytoinneilla Innovative Medicines- ja Research & Development -yksiköissä sekä joidenkin uusien yhteistyö- ja lisenssisopimusten solmiminen ja vanhojen laajentaminen eri liiketoiminta-alueilla.”

Toukokuussa Orion lisäsi keskeisten kliinisten kehityshankkeidensa listalle kolme kliinistä kehityshanketta, joita yhteistyökumppanit toteuttavat Orionin keksimillä molekyyleillä.

Kesäkuussa lääkeyhtiö sai positiivisia uutisia, kun Yhdysvaltain lääkeviranomainen FDA myönsi ja Euroopan lääkeviraston ihmislääkekomitea suositteli myyntiluvan myöntämistä Euroopan Unionissa darolutamidille yhdessä tavanomaisen hormonaalisen hoidon kanssa levinneen hormonisensitiivisen eturauhassyövän hoitoon.

Etappimaksuja ei vuoden 2025 näkymäarviossa

Orion ei tehnyt muutoksia lähiajan näkymiinsä.

Yhtiö odottaa liikevaihdon olevan 1,63–1,73 miljoonaa euroa, kun se vuotta aiemmin oli 1,54 miljoonaa euroa. Liikevoiton yhtiö odottaa olevan 400–500 miljoonaa euroa, kun viime vuoden luku oli 417 miljoonaa euroa.

Yhteistyösopimukset muiden lääkeyhtiöiden kanssa ovat olennainen osa Orionin liiketoimintamallia. Sopimuksiin liittyy usein liikevaihtoon ja liikevoittoon kirjattavia maksuja, joiden määrä vaihtelee voimakkaasti vuodesta toiseen. Näiden maksujen ajoituksen ja määrän ennakointi on vaikeaa, sillä ne ovat joissain tapauksissa sidottu esimerkiksi tutkimus- ja kehityshankkeiden tuloksiin, joita ei tiedetä ennen tutkimusten valmistumista, tutkimus- ja kehityshankkeiden etenemiseen tai tietyn myyntitason saavuttamiseen.

Toisaalta mahdollisten uusien sopimusten sopimusneuvotteluiden lopputulosta tai aikataulua ei yleensä tiedetä ennen sopimuksen lopullista allekirjoitusta.

Vuonna 2024 Orion kirjasi kaksi olennaista etappimaksua, jotka olivat yhteensä 130 miljoonaa euroa. Vuoden 2025 näkymäarvio ei sisällä olennaisia etappimaksuja.

Orion on oikeutettu saamaan kumppaniltaan Bayerilta vielä yhden Nubeqa-tuotteen myyntiin liittyvän etappimaksun, joka on suuruudeltaan 180 miljoonaa euroa. Orionin tämän hetken arvion mukaan etappimaksu voitaisiin kirjata vuonna 2026 tai jopa jo vuonna 2025.

Etappimaksun ajoitukseen sisältyy paljon epävarmuutta, jonka vuoksi sitä ei ole sisällytetty vuoden 2025 näkymäarvioon.