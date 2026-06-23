Teslan FSD-avustin hyväksytty jo viidessä EU-maassa – Traficom arvioi käyttöönottoa Suomessa

Traficom kertoi tiistaina arvioivansa, voidaanko alankomaalaisen tyyppihyväksyntäviranomaisen RDW:n Teslan FSD (Supervised) -järjestelmälle myöntämä kansallinen, ehdollinen tyyppihyväksyntä tunnustaa Suomessa. Arvioinnissa punnitaan järjestelmän turvallisuutta ja soveltuvuutta suomalaisiin oloihin. Virasto osallistuu myös EU-tason käsittelyyn.

Viranomaisten välinen vuoropuhelu on ollut tiivistä, mutta lopputulos on auki.

”Traficom on arvioinut Alankomaiden myöntämää kansallista hyväksyntää aktiivisesti ja käynyt siitä keskusteluja sekä valmistajan että Alankomaiden hyväksyntäviranomaisen kanssa. Selvitys on kuitenkin vielä kesken, eikä Traficom ole toistaiseksi voinut tehdä päätöstä hyväksynnän tunnustamisesta Suomessa”, erityisasiantuntija Jukka Juhola sanoo tiedotteessa.

FSD (Supervised) on tason 2 kuljettajaa avustava järjestelmä, jollaisia markkinoilla on jo useita. Olennainen ero aiempiin on se, että järjestelmän ollessa päällä kuljettaja voi irrottautua auton hallintalaitteista fyysisesti lähes kaikissa ajo- ja sääolosuhteissa ilman, että järjestelmä sitä erikseen vaatii.

FSD (Supervised) ei kuitenkaan ole automaattinen ajojärjestelmä ja siten sellaisella varustettu auto ei ole itsestään ajava, sillä kuljettajan on oltava valppaana ottamaan auto aina välittömästi ja oikea-aikaisesti hallintaan. Hallintaan otto pitää osata tehdä tarvittaessa myös jo ennen kuin järjestelmä sitä vaatii, koska järjestelmä voi tehdä yllättäviäkin virheitä.

Tekniikka ei jätä valvontaa kuljettajan oman harkinnan varaan. Auton sisäkamerat seuraavat katsetta ja tarkkaavaisuutta, ja huomion herpaantuessa järjestelmä antaa nousevan sarjan näkö-, ääni- ja tärinävaroituksia. Reaktion puuttuessa avustin kytkeytyy pois päältä ja pysäyttää auton hallitusti.

Miljoonia testikilometrejä Euroopassa

Tesla on kouluttanut kamerapohjaista, neuroverkkoihin nojaavaa järjestelmäänsä miljardeilla ajokilometreillä, eikä se hyödynnä kilpailijoiden suosimaa lidar- tai tutkapainotteista anturointia.

Alankomaiden hyväksyntä syntyi pitkän testijakson päätteeksi. RDW myönsi luvan 10. huhtikuuta 2026 sen jälkeen, kun järjestelmää oli koeajettu toista vuotta testiradoilla ja yleisillä teillä.

Valmistajan mukaan FSD:llä on ajettu Euroopassa yli 1,6 miljoonaa kilometriä, ja yli 13 000 ihmistä on päässyt kokeilemaan järjestelmää kyydityksissä.

Hyväksyntä perustuu menettelyyn, joka sallii uusien teknisten ratkaisujen tuomisen markkinoille, vaikka ne poikkeaisivat voimassa olevista vaatimuksista. Ehtona on, että ratkaisu tarjoaa vähintään nykyvaatimuksia vastaavan turvallisuuden ja ympäristönsuojelun tason. Lupa on toistaiseksi kansallinen ja ehdollinen, ja sen laajempi käyttö edellyttää lähtökohtaisesti Euroopan komission siunausta.

Viisi EU-maata ehti jo eteen

Kansallinen hyväksyntä ei jää välttämättä yhden maan asiaksi, sillä EU:n sisämarkkinoilla jäsenvaltio voi tunnustaa toisen maan tyyppihyväksynnän omilla teillään ilman uutta testikierrosta.

Tällä keskinäisen tunnustamisen reitillä Alankomaiden päätös on poikinut nopean ketjun. Liettua tunnusti hyväksynnän 20. toukokuuta, Viro 29. toukokuuta, Tanska ehdollisesti 9. kesäkuuta ja Belgia heti seuraavana päivänä.

Kesäkuun puoliväliin mennessä järjestelmän oli näin hyväksynyt jo viisi EU-maata Alankomaat mukaan luettuna.

Maailmanlaajuisesti FSD (Supervised) on käytössä kolmessatoista maassa tai alueella. Pohjois-Amerikassa sitä ajetaan Yhdysvalloissa, Kanadassa, Meksikossa ja Puerto Ricossa, ja Aasian ja Tyynenmeren alueella mukana ovat Kiina, Etelä-Korea, Australia ja Uusi-Seelanti.

Tesla on siirtänyt järjestelmän kuukausimaksulliseen tilausmalliin, joten jokainen uusi markkina kasvattaa suoraan tilaajakuntaa.

Suomessa hyväksyntä koskisi uusimman sukupolven laitteistolla varustettuja Tesla-malleja, joita on liikenteessä noin 6 500. Autot ovat tyypillisesti pari vuotta vanhoja, ja oman ajoneuvon laitteistosukupolven voi tarkistaa auton näytöltä.

Traficom on katsonut, ettei jo käytössä olevia autoja tarvitse muutoskatsastaa järjestelmän käyttöönoton yhteydessä, kunhan niihin ei ole tehty muita katsastusta vaativia muutoksia.

Itse turvallisuushyötyä virasto ei kiistä. Traficom näkee järjestelmässä merkittävää potentiaalia vähentää inhimillisistä virheistä johtuvia onnettomuuksia ja sujuvoittaa liikennettä, kun kuljettajan roolia ajamisessa voidaan keventää pitkäkestoisesti. Valmistaja perustaa markkinointinsa juuri tähän lupaukseen turvallisemmasta ajamisesta.

Ylinopeus ja talvi mietityttävät Traficomia

Suomalainen liikennekulttuuri tuo arviointiin oman mutkansa. Traficom on käynyt läpi, onko hyväksynnässä otettu riittävästi huomioon tilanteet, joissa auto voi kuljettajan valintojen seurauksena liikkua ympäristöön tai muihin tienkäyttäjiin nähden poikkeuksellisen kovaa.

Syväoppimiseen perustuvan järjestelmän heikko kohta on tilanne, jollaiseen sitä ei ole opetettu.

”Suomessa ylinopeuden ajaminen on hyvin yleistä. On siis otettava huomioon, että näin voi tapahtua hyvin yleisesti myös tätä järjestelmää käytettäessä ja siitä koituvia vaikutuksia on arvioitu”, Juhola sanoo.

Lopullinen ratkaisu ei silti jää yksin kansallisten viranomaisten käsiin. Laajempi käyttöönotto käsitellään komission alaisessa Technical Committee Motor Vehicles -komiteassa, jossa jäsenvaltiot äänestävät hakemuksesta ja jossa Suomea edustaa Traficom liikenne- ja viestintäministeriön koordinoimana.

Äänestyksen arvioidaan tapahtuvan lokakuussa 2026, ja läpimeno vaatii enemmistön, joka kattaa 55 prosenttia jäsenvaltioista ja 65 prosenttia unionin väestöstä. Painava väestökriteeri antaa Saksan, Ranskan ja Italian kaltaisille suurille mailla tavallista enemmän vipuvoimaa.

Hinnoittelu on Euroopassa jo lyöty lukkoon: tilaus maksaa 99 euroa kuukaudessa, ja aiemmin Enhanced Autopilot -paketin hankkineille hinta on 49 euroa.

Komission päätös ratkaisee senkin, kuinka kestäväksi nykyinen maakohtainen lupatilanne osoittautuu. Jos komitea hylkää hakemuksen, Alankomaiden alkuperäinen tyyppihyväksyntä raukeaa kuuden kuukauden kuluttua, ja sen varaan rakennetut kansalliset luvat menettävät pohjansa.

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