Honkarakenne kiihdyttää kansainvälistä kasvua uudella strategisella yhteistyöllä puurakentaja OnWoodin kanssa

Honkarakenne ja OnWood vastaavat hirsirakennusten kasvavaan kysyntään tuomalla yhdessä markkinoille täysvalmiit hirsirakennukset.

Pörssiyhtiö Honkarakenne ja OnWood Oy ovat solmineet strategisen yhteistyösopimuksen täysvalmiiden hirsirakennusten valmistuksesta. Yhteistyön tavoitteena on vauhdittaa teollista puurakentamista, tehostaa julkista ja kaupallista rakentamista sekä laajentua kansainvälisille markkinoille.

Ilmoitus yhteistyöst sai Honkarakenteen osakkeen 9,7 prosentin nousuun Helsingin pörssissä noin kello 12.40 tiistaina.

Ensimmäinen strategisen yhteistyösopimuksen mukainen kauppa on juuri allekirjoitettu ja sen mukaisesti toimitetaan yli sata täysvalmista hirsirakennusta Länsi-Eurooppaan syksyn ja alkuvuoden 2027 aikana. Tämä kauppa sisältyy Honkarakenteen antamaan vuoden 2026 liikevaihto- ja tulosohjaukseen.

Yhtiöt tuovat yhdessä markkinoille täysvalmiit hirsirakennukset.

Honkarakenne suunnittelee ja tuottaa puurakentamisen komponentit, joista OnWood valmistaa rakennukset omilla tuotantolaitoksillaan aina sisätiloissa 90 prosentin valmiusasteeseen ja vain liittämis- sekä viimeistelytyöt jäävät rakennuspaikalla tehtäviksi.

Tähän asti Keski-Euroopassa Honkarakenteen vienti on suuntautunut valtaosin Saksaan, missä yhtiö on toiminut jo yli 40 vuoden ajan. Keski-Euroopan markkinatilanne on yhtiön mukaan kuitenkin tiukka kilpailun kiristymisen sekä uusien toimijoiden markkinoilletulon myötä.

Saksassa kuluttajien vaatimustaso talotoimitusten ja palvelun osalta ovat kasvaneet merkittävästi. Samalla kiinnostus ja tahtotila rakentaa ympäristöystävällisesti on kasvava trendi, jonka merkitys korostuu vuosi vuodelta.

Täysvalmiin hirsirakennuksen edut

Hallitussa tehdasympäristössä tapahtuva rakentaminen varmistaa laadukkaan lopputuloksen, joka kuljetetaan kustannustehokkaasti kertatoimituksella loppusijoituspaikalle.

Valmiit ratkaisut lyhentävät olennaisesti myös tarvittua työmaa-aikaa ja siitä aiheutuvia kustannuksia. Lisäksi melu- ja ympäristöhäiriöt voidaan minimoida.

Ensimmäisenä yhteisenä hankkeenaan Honkarakenne ja OnWood toteuttavat yli sata täysvalmista rakennusta Länsi-Eurooppaan. Honka toimii rakennusten suunnittelijana ja sisustuskonseptin luojana. OnWood tuottaa rakennukset Hongan hirrestä ja toimittaa rakennukset täysin valmiina.

Honkarakenne ja OnWood edistävät useita täysvalmiiden hirsirakennusten hankkeita Suomessa ja vientimarkkinoilla. Käynnissä olevat hankkeet osoittavat, mihin kaksi puurakentamisen edelläkävijää yhteistyössä pystyvät.

Toisiaan täydentävä osaaminen mahdollistaa entistä vaativammat hankkeet

Honkarakenteen B2B-myyntijohtaja Markus Saarelaisen mukaan yhteistyö mahdollistaa laajemman palvelun ja valmiimman kokonaisuuden tarjoamisen niin julkis- kuin aluerakentamiseen Suomessa ja maailmalla.

”OnWoodin yli 25 vuoden kokemus teollisessa puurakentamisessa ja täysvalmiissa ratkaisuissa yhdessä Hongan kehittämän painumattoman hirren kanssa luo entistä kunnianhimoisemman ja suorituskykyisemmän valmiin tuotteen”, kertoo Saarelainen.

Yhteistyö luo merkittäviä mahdollisuuksia erityisesti kansainväliselle kasvulle. OnWoodin toimitusjohtaja Miikka Vainion mukaan Hongan vahva brändi nopeuttaa myös heidän yrityksensä kansainvälistymistä.

”Honkarakenne on kansainvälisesti tunnettu ja arvostettu yritys – mielestämme maailman osaavin hirsitoimija. Uskomme, että Hongan vahva brändi ja nyt käynnistynyt yhteistyömme vetävät puoleensa mielenkiintoisia ja merkittäviä hirsihankkeita niin kansainvälisesti kuin Suomessa”, Vainio keroto.

Rakentamisen markkinatilanne ja talouden näkymät pysyivät koko viime vuoden vuoden epävarmoina ja poikkeuksellisen heikkoina. Saarelaisen mukaan maailmanpoliittinen epävarmuus, tullikysymykset sekä dollarin ja jenin heikentyminen vaikuttivat Honkarakenteen toimintaympäristöön ja erityisesti vientiliiketoimintaan.

Konsernin liikevaihto oli vuoden 2025 tilikaudella 37,2 miljoonaa euroa, jossa kasvua 1,2 proesnttia. Liikevaihdon ennakoitua heikompaan kehitykseen vaikuttivat alkuvuoden odotettua heikompi myynti Suomessa ja viennin matala tilauskanta. Lisäksi joulukuussa ajoitetut vientiprojektien toimitukset siirtyivät seuraavalle tilikaudelle.

Liikevaihdon painottuminen vahvasti Suomeen johti osaltaan siihen, että konsernin tulos jäi heikoksi. Liiketulos oli -4,0 miljoonaa euroa.