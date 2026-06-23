Helsingin pörssin tuloskausi käynnistyy – pääanalyytikko ennustaa ”poikkeuksellisen vahvaa tuloskasvua”

Kuluvan vuoden toisen vuosineljänneksen tuloskausi on alkamassa pian. Huhti-kesäkuun tulokset raportoidaan pääosin heinäkuussa. Helsingin pörssissä ensimmäisinä liikkeellä ovat Duell, Admicom, Evli, Kreate Group, Vincit, Elisa ja Norrhydro Group. Nämä yhtiöt raportoivat tuloksensa 15. heinäkuuta mennessä.
16. heinäkuuta tuloksen raportoivat Fiskars, Nordea, Scanfil, Trainer’s House, Verkkokauppa ja Wulff Group.
Varsinainen ruuhka alkaa heinäkuun 17. päivänä, jolloin raportoi iso joukko yhtiöitä, kuten Orion, Nokian Renkaat, Kemira, Telia, Terveystalo, F-Secure, Oriola, Enento ja Lindex Group.
Suurten yhtiöiden ”megapäivät” osuvat viikolle 22.–24. heinäkuuta, jolloin tuloksensa kertovat esimerkiksi Kone, Kesko, Wärtsilä, Nokia, Stora Enso, UPM, Neste, Metso, Konecranes ja Valmet.
Odotuksissa vankkaa tuloskasvua energiasektorin vetämänä
OP Pohjolan seurannassa olevien suomalaisyhtiöiden osalta tuloskausi alkaa 14. heinäkuuta. Pankin pääanalyytikko Antti Saari odottaa suomalaisten pörssiyhtiöiden tuloskasvun voimistuvan selvästi vuoden 2026 toisella neljänneksellä.
”Ennusteidemme perusteella kvartaalista muodostuu poikkeuksellisen vahva, sillä odotamme seurannassamme olevien pörssiyhtiöiden yhteenlasketun liikevaihdon kasvavan 6,7 prosentilla ja yhteenlasketun liikevoiton jopa 29 prosentilla vuoden takaiseen verrattuna”, Saari kertoo.
Energiasektori on keskeinen tuloskasvun veturi. Erityisesti Nesteen odotetaan vastaavan valtaosaa koko pörssin tuloskasvusta.
”Lähi-idän tilanteen nostattaman öljyn hinnan vaikutukset näkyvät Nesteen tuloksessa tällä kvartaalilla suurimmillaan. Tämä ei kuitenkaan poista sitä tosiasiaa, että yhtiön uusiutuvien tuotteiden liiketoiminta kehittyy sekin oikeaan suuntaan”, Saari sanoo.
Positiivisia merkkejä Suomen taloudelle
Energiasektorin ohella tuloskasvua vauhdittavat metsäteollisuus, investointitavarayhtiöt, finanssiala ja metallinjalostus. Selvä muutos vertailukauteen on metsäteollisuuden ja finanssisektorin odotettu tuloskäänne nousuun.
Vaikka kasvu painottuu edelleen kapeaan joukkoon yhtiöitä, entistä laajempi yhtiöjoukko on päässyt Saaren mukaan kiinni tuloskasvuun.
”Maailmantalous on kestänyt geopoliittista epävarmuutta varsin hyvin, ja myös Suomen taloudesta on saatu alkuvuonna positiivisia uutisia. Tämä tukee erityisesti pienempiä, kotimarkkinavetoisia pörssiyhtiöitä”, Saari sanoo.
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