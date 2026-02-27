Qt Groupin kujanjuoksu jatkuu

Qt Group on aiemmin ollut yksi Helsingin pörssin kruununjalokivistä. Ei ole enää.

Ohjelmistoyhtiö Qt Groupin osakekurssi romahti torstaina 8,2 prosenttia pettymyksen aiheuttaneet loka-joulukuun tulosraportin jälkeen. Vuodessa osakkeen arvosta on sulanut jo 73 prosenttia.

Yhtiön kurssilaskua ei ole aiheuttanut yksi yksittäinen shokki, vaan sarja pettymyksiä, jotka ovat rapauttaneet sijoittajaluottamusta.

Vuoden 2024 loppua kohden Qt Group joutui tarkentamaan näkymiään ja kertoi, että liikevaihdon kasvu jää alle aiemman ohjeistuksen, vaikka EBITA-marginaali pysyy korkealla. Heikompi kasvu selitettiin muun muassa suurien jakelulisenssikauppojen siirtymisellä sekä haastavalla markkinaympäristöllä, joka hidasti jakelulisenssien myyntiä.

Vuonna 2025 paine jatkui ja vahvistui. Yhtiö antoi vuoden aikana tulosvaroituksen ja laski vuoden 2025 liikevaihto-ohjeistustaan 15–25 prosentin kasvusta 10–20 prosenttiin, perustellen tätä merkittävällä taloudellisella epävarmuudella ja asiakkaiden ostokäyttäytymisen muutoksella. Kvartaaleittain raportoidut luvut jäivät myös odotuksista.

Yhtiön vakava tulosvaroitus syksyllä 2025 kertoi pidempään jatkuvasta kasvun heikkoudesta, mikä johti analyytikoiden selviin ennusteleikkauksiin ja tavoitehintojen laskuun.

Markkinat eivät vedä vanhaan malliin

Sijoittajien luottamusta on koetellut myös talousjohtaja Jouni Lintusen irtisanoutuminen kuluvan vuoden tammikuussa, mikä sysäsi yhtiön osakkeen entistä jyrkempään laskuun.

Lintunen ehti toimia Qt:n talousjohtajana lähes kuusi vuotta, ja hänen aikanaan ohjelmistotalo on kasvanut merkittävästi ja toteuttanut useita yritysostoja. Kyse on siis yhtiön avainhenkilöstä.

Qt Groupin osakekurssi ja konsensusennusteilla laskettu EV/EBIT-kerroin. Kurssilaskun myötä myös osakkeen arvostustaso on laskenut.

Yhtiö on raportoinut haastavasta markkinatilanteesta, joka on näkynyt etenkin suurten jakelulisenssikauppojen ja konsultoinnin kysynnän heikkoutena. Samaan aikaan kustannuksia ovat kasvattaneet muun muassa kasvuinvestoinnit, yritysostoon liittyvät kertakulut sekä ulkoisten palveluiden ja matkustuksen lisääntyminen.

Qt:n keskeiset asiakastoimialat – etenkin auto-, teollisuus- ja elektroniikkateollisuus – ovat viime vuosina kärsineet makroympäristön heikkoudesta ja investointipäätösten lykkääntymisestä.

Yhtiö on toistuvasti viitannut yleiseen taloudelliseen epävarmuuteen, joka hidastaa asiakkaiden jakelulisenssiostoja ja tuotekehitysinvestointeja.

Viekö tekoäly Qt Groupilta leivän?

Yksi sijoittajien perustavanlaatuisista huolista koskee ohjelmistokehityksen automatisoitumista. Jos generatiivinen tekoäly vähentää manuaalisen koodauksen tarvetta, tarvitaanko tulevaisuudessa yhtä paljon Qt-lisenssejä kehittäjäkohtaisesti.

Tekoäly on koventanut kilpailua Qt:n keskeisillä markkinoilla, kun isot teknologia- ja puolijohdeyhtiöt rakentavat omia AI-pohjaisia kehitysalustojaan.

Kolmannen vuosineljänneksen tulospuhelussa analyytikot kysyivät suoraan, voiko tekoälyn tuoma tuottavuus johtaa siihen, että asiakkaat pienentävät kehittäjätiimejään ja karsivat lisenssimääriä, eli käytännössä heikentävät Qt:n volyymipohjaista lisenssibisnestä.

Toimitusjohtaja Juha Varelius on korostanut, ettei usko tekoälyn korvaavan sulautettujen järjestelmien kehittäjiä lähivuosina. Hän näkee tekoälyn roolin lähinnä testiautomaation ja suunnitteluvaiheen tukena, ei varsinaisena koodin kirjoittajana.

”Syökö tekoäly jatkossa meidän lounaamme? Emme näe merkkejä siitä. Tekoälyä käytetään paljon apuna esimerkiksi testauksessa, mutta en usko, että ohjelmistokehittäjät katoaisivat ensi vuonna tai ylipäätään lähivuosina”, Varelius kertoi Kauppalehdelle tällä viikolla.

Toimitusjohtajan mukaan tekoäly toimii hyvänä apuvälineenä ideoinnissa ja testauksessa, mutta tiukka sääntely rajoittaa sen käyttöä. Hänen mukaansa esimerkiksi auton jarrujärjestelmien tai sairaalalaitteiden ohjelmistoja ei voida jättää täysin tekoälyn vastuulle turvallisuussyistä.

Vuoden viimeisen vuosineljänneksen tulosraportti ei sijoittajien uskoa Qt Groupin näkymiin parantanut.

Yhtiön liikevaihto kyllä kasvoi 12,6 prosenttia vertailukaudesta, mutta liiketulos laski 17,6 prosenttia 24 miljoonaan euroon.

”Asiakkaamme edelleen viivästyttivät päätöksentekoa uusien tuotekehityshankkeiden aloittamisesta, mikä johti siihen, että myynti uusille asiakkaille ja olemassa olevien asiakkaiden uusiin tuotekehityshankkeisiin pysyi edellisvuoden tasolla vuoden viimeisellä neljänneksellä”, Varelius kertoi tilinpäätöksen yhteydessä.

Yhtiön kannattavuus laski yritysostoon liittyvien kertaluontoisten kustannusten vuoksi, joita oli yhteensä 4,1 miljoona euroa neljännellä vuosineljänneksellä. Lisäksi korkeammat henkilöstökulut laskivat liikevoittoa edellisvuoden tasoon verrattuna.

Pilven reunalla hopeareunus

Jotain positiivistakin tulosraportista löytyy.

Qt Groupin toistuvaislaskutteisen liiketoiminnan kasvu eteni hyvin viime vuonna. Toistuvaislaskutteinen liikevaihto nousi 127 miljoonaan euroa, kasvaen 8,3 prosenttia vertailukaudesta vertailukelpoisin valuutoin.

”Toistuvaislaskutteinen liikevaihtomalli luo vakaan pohjan Qt Groupin pitkän aikavälin kasvulle”, Varelius kertoo.

Yhtiö arvioi koko vuoden 2026 liikevaihdon kasvavan vertailukelpoisin valuutoin vähintään 10 prosenttia edellisvuodesta ja että liikevoittomarginaalin olevan vähintään 15 prosenttia vuonna 2026. Viime vuonna liikevoittomarginaali oli 19,7 prosenttia.

Kasvu on siis selvästi aiempaa vähemmän kannattavaa, kun esimerkiksi vuonna 2024 liikevoittomarginaali oli yli 30 prosenttia.