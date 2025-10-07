Jos et sijoita Yhdysvaltoihin, et käytännössä sijoita tekoälyyn

Päällisin puolin tämä vaikuttaa järkevältä: eurooppalaiset indeksit ovat viime aikoina tuottaneet paremmin, arvostustasot näyttävät joillakin mittareilla houkuttelevammilta, ja Yhdysvaltojen poliittinen epävarmuus nousee otsikoihin tavalla, joka häiritsee joitakin sijoittajia.

Muutos voi kuitenkin osoittautua hätiköidyksi virheeksi. Jos sijoittaja vähentää sijoituksiaan Yhdysvaltain markkinoilla uutisotsikoiden tai lyhyen aikavälin arvostusvertailujen perusteella, hän jättää huomiotta Yhdysvaltojen pitkällä aikavälillä merkittävät rakenteelliset vahvuudet.

Yhdysvaltain talous on yhä maailman teknologisen innovoinnin keskus – ja tällä on suoria vaikutuksia sijoitussalkkuihin.

Yhdysvallat on rakentanut ainutlaatuisen ekosysteemin, joka mahdollistaa startupit sekä tukee niitä järjestelmällisesti. Yliopistot, riskipääoma, pääomamarkkinat, yrityskulttuuri ja sääntely toimivat yhdessä tavalla, jollaista ei ole missään muualla maailmassa.

Siksi suurin osa toimialoja mullistamaan tai uusia markkinoita luomaan kykenemistä yrityksistä on yhdysvaltalaisia. Ne joko syntyvät siellä, niiden perustajat muuttavat sinne yrityksen kasvattamiseksi, tai ne listautuvat Yhdysvaltoissa sen markkinoiden vahvuuksien vuoksi. Olipa kyse pilvipalveluista, suoratoistosta, verkkokaupasta, sähköisestä liikkuvuudesta tai viimeisimpänä tekoälystä, yhdysvaltalaiset yritykset ovat lähes aina kehityksen kärjessä.

Tämä näkyy erityisen selvästi tekoälyn kohdalla. Noin 80 prosenttia tekoäly-startupeihin sijoitetusta riskipääomasta virtaa Yhdysvaltoihin. Mistään muualta yrittäjät eivät löydä yhtä hyviä rahoitusmahdollisuuksia, osaajia ja markkinoita.

Sijoittajille Yhdysvaltain markkinoilta lähteminen merkitsee käytännössä selän kääntämistä aikamme tärkeimmälle innovaation alueelle.

Tekoälyn mullistava vaikutus ei näy abstrakteissa visioissa, vaan konkreettisesti yritysten tuottoina. Tekoäly parantaa jo nyt suurten yhdysvaltalaisten yhtiöiden kannattavuutta. Netflix, DoorDash ja Shopify ja muut vastaavat yritykset käyttävät tekoälyä asiakasymmärryksen, tuotehallinnan ja logistiikan optimointiin ja tehostavat näin toimintaansa tavalla, joka näkyy suoraan katteissa.

Vaikutus on vielä selvempi toimialoilla, joilla digitaalisuus on jo pitkällä. Ohjelmistoyhtiöt kuten Cloudflare ja suuret alustayritykset ovat hyötyneet jo pitkään tekoälystä.

Nämä alat ovat jo nyt osakemarkkinoiden tuottavimpia, mutta niiden työvoimakustannukset ovat korkeat suhteessa liikevaihtoon. Uudet tekoälytyökalut lisäävät niiden etumatkaa kilpailijoihin, jotka ovat vielä alkuvaiheissa. Näin niistä voi tulla entistäkin kannattavampia.

Tekstistä kuvaksi

Tästä yksi esimerkki on luova ala, jonka vuotuinen liikevaihto ylittää kaksi biljoonaa dollaria. Generatiivinen tekoäly on alalla todellinen mullistaja, ja olemme vasta alkaneet ymmärtää, miten se voi ruokkia luovuutta.

Nykyään kuvia voidaan luoda yksinkertaisista ohjeista tavalla, jota pidettiin muutama vuosi sitten mahdottomana. Tähän asti huomio on keskittynyt monikäyttöisiin chattibotteihin, kuten ChatGPT:hen. Nyt osaaville käyttäjille tarkoitetut erikoistuneet työkalut avaavat houkuttelevia sijoitusmahdollisuuksia. Näistä erottuu erityisesti videoteknologiaan keskittynyt Runway AI.

New Yorkissa toimiva startup kehittää kuvien tekoälymalleja sekä alustaa niiden käyttöön. Tilaajat voivat luoda videoklippejä joko tekoälyn tuottamasta still-kuvasta tai omasta valokuvasta tai videosta. Käyttäjä kuvailee haluamansa sisällön luonnollisella kielellä, ja hän voi säätää kameran liikkeitä, kuten zoomia ja kuvakulmaa.

Generatiivinen tekoäly kääntää tietokonegrafiikan logiikan päälaelleen.

Aiemmin taiteilijat hallitsivat työkalujaan täysin, mutta heidän mahdollisuuksiaan rajoittivat tekniset tekijät, kuten renderöitävien polygonien määrä tai valaistuksen laatu. Nyt tekoälymallit voivat tuottaa erittäin realistisia kuvia – haasteena on mallien ohjaaminen halutulla tavalla.

Kaupallisia sovelluksia on jo olemassa. Runwayta käytetään animaatioiden esituotannossa ja jälkituotannossa tehosteiden luomiseen. Podcastaajat luovat sillä animoituja videoversioita ohjelmistaan. Suuri vähittäiskauppa on visualisoinut ohjelmistolla huonekalujen 3D-malleja verkkosivullaan – ja kasvattanut selvästi myyntiään. Verrattuna autonomisen ajamisen kaltaisiin tekoälytekniikoihin Runwayn etuna on se, että se on käyttökelpoinen vaikkei se olekaan täydellinen.

USA innovaation veturina

Yhdysvaltain osakkeiden välttäminen heikentää hajauttamista mutta ennen kaikkea myös se merkitsee luopumista aikamme keskeisen teknologisen trendin mahdollisista tuotoista.

Vastaava liike olisi ollut 1990-luvun internet-talouden tai 2010-luvun alustatalouden huomiotta jättäminen – virhe, joka olisi tullut sijoittajalle kalliiksi. Toisaalta valikoiva sijoittaminen oli silloinkin tärkeää, ja niin on nytkin.

Euroopassakin on syntynyt innovatiivisia yrityksiä, mutta globaalista näkökulmasta ero on huomattava: viimeisten 50 vuoden aikana Yhdysvalloissa on syntynyt noin 70 kertaa enemmän yli 10 miljardin dollarin startupeja kuin koko Euroopan unionissa yhteensä.

Tämä ei ole sattumaa vaan rakenteellisten erojen ilmentymä. Euroopassa pääomamarkkinat ovat pirstoutuneet ja riskinottohalukkuus matalalla, kun taas Yhdysvalloissa yrittäjillä on lähes rajattomat mahdollisuudet saada rahoitusta ja päästä markkinoille.

Sijoittajat hyötyvät tästä kahdesti: ensin yksittäisten yritysten innovaatiopreemiosta ja toiseksi koko Yhdysvaltain ekosysteemin rakenteellisesta markkinajohtajuudesta.

Kokemus osoittaa, että vaikka poliittinen epävarmuus aiheuttaa volatiliteettia lyhyellä aikavälillä, yritysten innovointikyky ja kannattavuus kestävät sen keskipitkällä aikavälillä.

Kun markkinat suhtautuvat epäilevästi Amerikkaan, on erityisesti syytä pitää pää kylmänä. Yhdysvaltalaisiin osakkeisiin sijoittamisen välttäminen merkitsee loppujen lopuksi tulevaisuuden kieltämistä.

Ben James on johtaja Baillie Gifford -varainhoitoyhtiössä.