Onko Nexstimistä kuoriutumassa pörssin uusi Revenio?

Nexstim odottaa uudelle NBS 6 -laitteelle diagnostiikkapuolen FDA-hyväksyntää ja CE-merkintää vielä tänä vuonna. Kuva: Nexstim

Nexstim muistuttaa hieman toista Helsingin pörssin terveysteknologiayhtiötä, Reveniota, erityisesti kasvun ja kannattavuusprofiilin osalta. Nexstimin liiketulosmarginaalin odotetaan yltävän tänä vuonna Revenion tasolle, mitä voidaan toteutuessaan pitää kovana suorituksena.



Kasvuvauhdissa Nexstim päihittää Revenion selvästi. Yhtiöitä yhdistää myös se, että molempien liikevaihdosta merkittävä osa tulee Yhdysvaltojen massiiviselta terveysteknologiamarkkinalta. Revenion entinen toimitusjohtaja Timo Hildén on Nexstimin hallituksen jäsen, ja hänellä on kokemusta terveysteknologiatuotteiden globaalista skaalaamisesta.

Nexstim on lääkintäteknologiaan keskittyvä laitevalmistaja, joka toimii sekä yksityisellä että julkisella sektorilla. Yhtiö kehittää ja myy laitteita diagnostiikkasovelluksiin vaativien aivoleikkausten suunnitteluun sekä terapiasovelluksiin vakavan masennuksen ja kroonisen kivun hoitoon. Yhtiön tuotteet suunnitellaan ja valmistetaan Suomessa.

Kasvuyhtiön päämarkkinat ovat Eurooppa ja Pohjois-Amerikka, mutta Aasian markkinoita pidetään potentiaalisena kasvualueena tulevaisuudessa. Nexstim toimii erittäin säännellyillä markkinoilla, joilla on vahvat kilpailusuojat.



Liiketoiminta on vakautettu kumppanuuksien avulla, ja yhtiön laitteilla on keskeiset terveysviranomaisten hyväksynnät. Nexstim ei ole laittanut kaikkia munia samaan koriin, vaan se hakee kasvua kahdelta tuotealueelta: diagnostisista ja terapeuttisista laitteista.

Nexstimin osakekurssi on noussut viimeisen 12 kuukauden aikana 217 prosenttia. Yhtiö on ollut yksi pörssin kovimpia kurssinousijoita viime aikoina. Kuva: Koyfin

Kasvua aivojen mallintamisesta



Diagnostiikassa Nexstimin laitteet mahdollistavat aivojen sähkökentän navigoinnin ja mallintamisen. Tyypillisesti yhtiön laitteita käytetään esimerkiksi ennen aivoleikkausta, kuten kasvaimen poistoa. Laitteet auttavat kartoittamaan kriittisiä alueita, kuten motorisia ja puhefunktioita, minimoiden leikkausriskit. On havaittu, että jos kartoitus tehdään aivoleikkauksen aikana, se lisää komplikaatioiden riskiä.



Väestön ikääntyessä aivosairaudet lisääntyvät, ja yhteiskunnilla on tarve entistä tehokkaammille ja nopeammille kuntoutusratkaisuille. Kliiniset tiedot osoittavat Nexstimin ainutlaatuisen navigointijärjestelmän arvon leikkausta edeltävässä kartoituksessa potilaan hoitotulosten kannalta.



Nexstimin laite maksaa asiakkaalle tyypillisesti noin 300 000 euroa. Diagnostiikassa erityisesti yliopistosairaalat ja tutkimusyliopistot käyttävät yhtiön laitteita. Yhtiö on toimittanut historiansa aikana yli 250 laitetta asiakkaille. Myyntisyklit ovat kuitenkin pitkiä: ensiesittelystä messuilla kaupan päättämiseen kestää keskimäärin 18 kuukautta.

Yhtiöllä on ainoana maailmassa diagnostiikkalaitteelle molempien merkittävien terveysviranomaisten luvat: CE-merkintä Euroopassa ja FDA-hyväksyntä Yhdysvalloissa. Nexstimin laitteessa yhdistyvät ainutlaatuisesti navigointi, stimulaatio ja tarkka aivokuvantaminen leikkausta edeltävään diagnostiikkaan.

Laitteet sopivat myös hoitoon

Terapiapuolella yhtiön laitteet keskittyvät hoitoon. Jos lääkehoidosta ei ole hyötyä tai halutaan käyttää lääkkeetöntä hoitoa masennuksen tai kroonisen kivun lievityksessä, Nexstimin laitteet ovat vaihtoehto.



Masennushoidossa Nexstim on valinnut yhteistyöpolun yksityisten klinikoiden kanssa Yhdysvalloissa. Yhtiön tuotteita käytetään kuitenkin myös julkisella sektorilla, esimerkiksi psykiatrisissa sairaaloissa.



”Nexstim on onnistunut luomaan yhteistyöklinikoiden verkoston Yhdysvalloissa tekemällä strategisia investointeja eri puolilla maata sijaitseviin yksityisklinikoiden palveluyhtiöihin”, toteaa hallituksen puheenjohtaja, tohtori Leena Niemistö, yhtiön vuosikertomuksessa 2024.



Vakavasti masentuneilla ihmisillä on tutkimusten mukaan tietyillä aivojen osa-alueilla vähentynyttä sähköistä aktiivisuutta, ja Nexstimin laitteilla voidaan lisätä tämän alueen aktiivisuutta. Hoidossa potilaan aivoja aktivoidaan kerran päivässä noin 4–6 viikon ajan, mikä pyrkii palauttamaan aivoalueen normaaliin tilaan ja lievittämään oireita. Hoidon on osoitettu vähentävän masennuksen oireita.



Terapialaitteen listahinta on noin 200 000 euroa. Yhtiö on toimittanut historiansa aikana yli 110 terapialaitetta asiakkaille. Masennushoidossa yhtiöllä on sekä CE-merkintä että FDA-hyväksyntä.

Nexstimin laitteilla tehtävä TMS-hoito on Yhdysvalloissa vakuutuskorvattava, mikä tekee markkinasta erittäin houkuttelevan.



Toinen liiketoiminta-alue terapiassa on kivunhoito, joka keskittyy erityisesti Euroopan markkinoille. Terapiassa yhtiöllä on potentiaalia laajentaa toimintaansa myös muille hoitoalueille.

Yhteistyö Brainlabin kanssa tuo vakautta rahavirtoihin

Pienenä terveysteknologiayhtiönä Nexstimin on pyrittävä solmimaan kumppanuuksia suurempien alan toimijoiden kanssa.



Yhtiön merkittävin yhteistyö koskee diagnostiikkalaitteita, joita saksalainen Brainlab jakelee laajasti Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Brainlab keskittyy laitteisiin ja ohjelmistoihin aivoleikkauksissa, ja Nexstimin laite täydentää hyvin sen portfoliota ennen leikkauksia.



Tällä Nexstimin pääjakelijalla on laaja myyntikoneisto ja yli 6 700 sairaala-asiakasta 127 maassa. Brainlabin on tarkoitus pitkällä aikavälillä ottaa vastuulleen koko Nexstimin diagnostiikkapuolen myynti ja markkinointi. Siirtymävaiheessa Nexstim tekee vielä yhteistyötä vanhojen jakelijoiden kanssa ja vastaa oman jakelunsa kautta tietyistä markkinoista.



Nexstimillä on merkittävä yhteistyösopimus saksalaisen Brainlabin kanssa laitteiden maailmanlaajuisesta jakelusta. Sopimus tuo yhtiölle 4 miljoonaa euroa myyntikatetta tänä vuonna. Kuva: Nexstim

Yhteistyö tuo Nexstimille lisäresursseja myyntiin, laajemman pääsyn nykyisille markkinoille ja mahdollisesti tulevaisuudessa uusille markkinoille, kuten Japaniin. Sopimus takaa Nexstimille 4 miljoonan euron myyntikatteen vuonna 2025. Mikäli myyntikatteeseen ei päästä, Brainlab maksaa erotuksen Nexstimille. Yhteistyöllä on siis merkittävä tulosvaikutus tänä vuonna.



Lisäksi Brainlab on tehnyt noin 1 miljoonan euron pääomasijoituksen Nexstimiin ja sillä on optioita lisätä omistustaan noin 4 miljoonalla eurolla vuoden 2027 ensimmäiseen neljänneksen loppuun mennessä.



Nexstim kertoi H1/2025-osavuosikatsauksessaan, että yhteistyö on vauhdittanut myös yhtiön omaa myyntiä diagnostiikkamarkkinoilla. Yhtiö ei ole kommentoinut, mikä yhteistyön odotettu myyntikate on vuonna 2026. Joka tapauksessa yhteistyö tuo merkittävää vakautta yhtiön vaihteleviin rahavirtoihin tulevaisuudessa.

Mitä tapahtuu Sinaptica Therapeuticsin kanssa tehtävässä yhteistyössä?

Tutkimus- ja tiedeyhteistyössä yhtiön tärkein kumppani on yhdysvaltalainen Sinaptica Therapeutics. Yhteistyö keskittyy Alzheimerin taudin hoitoon tarkoitetun SinaptiStim®-tarkkuusneuromodulaatiojärjestelmän yhteiskehitykseen, valmistukseen ja toimittamiseen, tavoitteena hidastaa kognitiivista, toiminnallista ja käyttäytymiseen liittyvää heikentymistä Alzheimerin taudissa.



Kesäkuussa 2025 allekirjoitettiin yksinoikeussopimus, joka varmistaa Nexstimin eksklusiivisen roolin Sinaptican kliinisten kokeiden toimittajana vuoden 2025 ajan. Nexstim sitoutuu olemaan kaupallistamatta teknologiaansa Alzheimerin taudin hoidossa itsenäisesti tai muiden kumppaneiden kanssa. Sopimus on ehdollinen maksuille ja lopullisen sopimuksen allekirjoittamiselle vuoden 2025 loppuun mennessä.



Ensimmäiset prototyypit testataan, ja useita kliinisiä tutkimuksia suunnitellaan alkaviksi vuoden 2025 aikana. Yksinoikeussopimus sisälsi 1,5 miljoonan euron allekirjoitusmaksun lisenssioikeuksista, maksettuna useissa erissä vuoden 2025 aikana. Tutkimusvaihe on kokonaisuudessaan kuuden miljoonan euron arvoinen Nexstimille.



Jatkossa yhteistyö voi tuoda yhtiölle merkittäviä milestone- ja myyntituloja. Jos kolmannen tutkimusvaiheen tulokset osoittavat, että Nexstimin laite on turvallinen Alzheimerin taudin hoidossa, Sinaptica pääsee kaupallistamaan laitteen. Yhtiöillä on alustavasti kymmenen vuoden sopimus laitteiden toimittamisesta maailmanlaajuisesti.



Ikävän varjon yhteistyön ylle luo Sinaptican epävarma rahoitustilanne. Mielenkiintoinen anekdootti on, että Alzheimerin taudin hoidossa Nexstim tekee yhteistyötä myös toisen suomalaisen kasvuyhtiön, Bittiumin, kanssa.

Nexstim tekee yhteistyötä Alzheimerin taudin hoidossa yhdysvaltalaisen Sinaptica Therapeuticsin kanssa. Lopullisen yhteistyösopimuksen allekirjoittamisen arvioidaan tapahtuvan tänä vuonna. Kuva: Nexstim

Nexstim on lisensoinut masennuksen hoitoon liittyvää teknologiaansa yhdysvaltalaiselle Magnus Medicalille. Yhtiöt kuitenkin riitelevät siitä, onko Nexstim oikeutettu lisenssimaksuihin Magnus Medicalin kehittämässä uudessa laitteessa. Magnus Medical ei katso käyttävänsä Nexstimin teknologiaa laitteessa, mutta Nexstim on toista mieltä. Nexstimin mukaan kiista voi kestää vielä kauan.

Uusi kilpailukykyinen laite tulossa markkinoille



Nexstimiltä odotetaan loppuvuonna 2025 uuden NBS 6 -laitteiston lanseerausta EU:n ja Yhdysvaltojen markkinoille diagnostiikkapuolelle. Laitteisto on modulaarinen, joten sitä voidaan käyttää sekä diagnostiikassa että hoidossa. Tämä mahdollistaa sen käytön sairaalajoen eri osastoilla, mikä alentaa hankintakynnystä.



Uusi laite tuo skaalautuvuutta liiketoimintaan, ja sen myyntipotentiaalin odotetaan olevan suuri, koska yhtiö on ilmoittanut sen olevan keskeinen osa kasvustrategiaa vuosille 2025–2028. NBS 6 on jo hyväksytty FDA:n toimesta vakavan masennuksen hoitoon Yhdysvalloissa sekä CE-merkitty Euroopassa masennuksen ja kroonisen kivun hoitoon.

Jatkuva liikevaihto muodostaa jo lähes puolet Nexstimin liikevaihdosta, tasaten vaihtelevaa laitemyyntiä. Laitteiden myynnin yhteydessä yhtiö solmii asiakkaiden kanssa huoltosopimuksia, jotka kattavat huollon ja ylläpidon.

Erityisesti terapiapuolella käytetään paljon kuluvia osia, joita Nexstim myy asiakkaille. Yhtiö tarjoaa laitteita myös leasing-palveluina. Kasvava myytyjen laitteiden määrä lisää tulovirtaa myös jatkossa.



”Nexstimin 2025–2028 strategian päätavoitteen mukaisesti olemme keskittyneet kannattavaan liikevaihdon kasvuun, ja myyntiennusteemme koko vuoden 2025 osalta näyttää lupaavalta. Kasvua tukee viime vuoden lopulla solmitun Brainlabin yhteistyösopimuksen myötä vahvistunut globaali jakelijakumppaniverkostomme”, yhtiö kuvailee verkkosivuillaan.

Nexstim tulee olemaan yksi Helsingin pörssin nopeimmin kasvavista yhtiöistä tänä vuonna. Inderes odottaa yhtiön liikevaihdon nousevan 79,3 prosenttia vuonna 2025. Lähde: Inderes

Inderes ennustaa Nexstimin liikevaihdon kasvavan vuotuisesti 28,6 prosenttia (CAGR) vuosina 2025–2028. Yhtiön myyntikate on erittäin korkea, noin 80 prosenttia, mikä mahdollistaa hyvän tuloksenteon jatkossa volyymien kasvaessa.

Inderes odottaa liiketulosmarginaalin olevan keskimäärin 27,1 prosenttia vuosina 2025–2028. Yhtiön ohjeistus on varsin väljä ja odottaa liikevaihdon ja liiketuloksen paranevan tänä vuonna. Tähän yhtiö yltää todennäköisesti helposti vahvan tilauskannan ja Brainlab-yhteistyön ansiosta.

Yhdysvaltojen markkinoiden tullien tai dollarin heikkenemisen ei odoteta merkittävästi vaikuttavan yhtiön lukuihin, koska osa kuluista on myös dollareissa.

Tase tervehtynyt, Kakkoset mukana merkittävinä omistajina



Yhtiön tase on vahvistumassa rahavirran parantuessa. Omavaraisuusaste oli 31,9 prosenttia vuoden 2025 toisen vuosineljänneksen lopussa, ja kassassa oli rahaa 2,7 miljoonaa euroa.

Yhtiö pystyy toimimaan tulorahoituksella, joten osakeantiin tuskin tarvitsee lähiaikoina turvautua. Nexstim suunnittelee ja kehittää laitteet, mutta ei valmista niitä itse. Yhtiöllä on suomalainen alihankkija, joka hoitaa valmistuksen, joten toiminta ei sido merkittävästi pääomia.

Inderes arvioi Nexstimin liiketuloksen nousevan merkittävästi tänä vuonna. Analyysiyhtiö odottaa liiketulosmarginaalin olevan keskimäärin 27,1 prosenttia vuosina 2025–2028. Lähde: Inderes



Yhtiö on vahvasti kotimaisten yksityissijoittajien omistuksessa. Suurin omistaja on hallituksen puheenjohtaja Leena Niemistön määräysvallassa oleva Kaikarhenni Oy, joka omistaa 14,9 prosenttia Nexstimin osakkeista. Kolmanneksi suurin omistaja on kasvu- ja taidesijoittaja Kyösti Kakkonen, jonka määräysvallassa olevat Joensuun Kauppa ja Kone Oy sekä KK2 Finance Oy omistavat yhteensä 6,9 prosenttia osakkeista. Myös Kyöstin veli Kari Kakkonen löytyy omistajien top 10 -listalta.



Rahastot ja eläkeyhtiöt puuttuvat lähes kokonaan omistajalistalta. Yhtiön ulkomaalaisomistus on vielä vähäistä, ja hallintarekisteröidyt omistajat omistivat 8,2 prosenttia osakkeista syyskuun lopussa.

Kasvusta joutuu maksamaan

Nexstimin arvostusta ovat nostaneet yrityskauppaspekulaatiot viime vuodesta lähtien. Yhtiön saksalaista yhteistyökumppania Brainlabia on pidetty mahdollisena ostajakandidaattina, sillä se omistaa jo pienen osuuden yhtiöstä. Toimialalla voi olla odotettavissa myös konsolidoitumista.



Nexstimiltä odotetaan voimakasta kasvua tulevina vuosina. EV/liikevaihto-kerroin on tälle vuodelle 6,2x. Myös tuloskasvua on odotuksissa, sillä oikaistu EV/EBIT-kerroin on 22,8x kuluvalle vuodelle.



Yhtiöllä on kuitenkin mahdollisuus merkittävään tuloskasvuun tulevina vuosina: suurin osa kustannuksista on kiinteitä, ja yhtiöllä on korkeat myyntikatteet, mikä yhdistettynä liikevaihdon kasvuun on houkutteleva yhdistelmä.



Pörssilistattuihin verrokkeihin, Neuroneticsiin ja BrainsWayhin, verrattuna Nexstimin kertoimet vaikuttavat korkeilta. BrainsWay hinnoitellaan 4,0x EV/liikevaihto-kertoimella ja Neuronetics vain 1,6x kertoimella. Nämä toimijat ovat kuitenkin hakeneet kasvua kannattavuuden kustannuksella.



Nexstim voidaan kategorisoida käännettä tekeväksi kasvuyhtiöksi. Paljon ratkaisee, miten yhtiö onnistuu kumppaneidensa Brainlabin ja Sinaptican kanssa. Yhtiöllä on mahdollisuus seurata toisen terveysteknologiayhtiön, Revenion, polkua. Arvostus on kuitenkin jo korkea ja edellyttää tuloksen nousemista selvästi voitolliseksi. Osinkoa yhtiöstä ei ole odotettavissa vielä pitkään aikaan.

Arvostuskertoimet

(Inderes) 2025E

2026E EV/Liikevaihto 6,2x 5,0x EV/EBIT (oik.) 22,8x 19,6x P/E (oik.) 23,4x 21,0x P/B 12,1x 7,7x

Kirjoittaja ei omista Nexstimin osakkeita.