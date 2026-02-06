Analyysi: Digialta vahva tulosraportti – uusi strategia tähtää vahvemmin Euroopan markkinoille

Digian liikevaihto oli 60,2 miljoonaa euroa, kun konsensusennuste oli 59 miljoonaa euroa. Liikevoitto ylitti 4,0 miljoonan euron konsensusennusteen selvästi olleen 7,7 miljoonaa euroa.

Digia päätti vuoden 2025 ennätysvuosineljännekseen.

Loka-joulukuussa yhtiön liikevaihto kasvoi 10,5 prosenttia vertailukaudesta ylittäen ensimmäistä kertaa 60 miljoonan euron rajan. Liikevaihto kasvoi kaikilla neljällä palvelualueella ja konsernin orgaaninen kasvu oli 1,5 prosenttia.

Loka-joulukuun liikevaihtoa kasvattivat muun muassa liiketoimintaprosessien uudistamiseen sekä tietojohtamiseen ja datan hyödyntämiseen liittyvät ratkaisut. Epäorgaanista kasvua toi tytäryhtiö Savangard, joka kasvoi myös orgaanisesti integraatiopalveluissa.

Digian EBITA-liikevoitto kasvoi vertailukaudesta 45,5 prosenttia ja oli 8,5 miljoonaa euroa. EBITA-marginaali oli 14,1 prosenttia, kun vuosi sitten se oli 10,7 prosenttia.

EBITA-tulosta kasvattivat orgaaninen liikevaihdon kasvu, tehokkuutta ja tuottavuutta parantaneet toimet, Savangard-yrityskauppa sekä kannustinjärjestelmään liittyvän varauksen muutos.

Katsauskauden liikevoitto kasvoi puolestaan 48,1 prosenttia ja se vastasi 12,7 prosentin liikevoittomarginaalia. Vuosi sitten liikevoittomarginaali oli 9,5 prosenttia.

Digia arvioi epävarmuuden ja hitauden jatkuvan sen markkinalla alkuvuodesta 2026. Toisaalta yhtiö on havainnut merkkejä asiakaskysynnän elpymisestä.

Digia ohjeistaa sen liikevaihdon kasvavan vuonna 2026 ja sen EBITA-liikevoiton pysyvän samalla tasolla tai kasvavan edellisvuodesta.

Digian osinko kasvaa vakaasti

Tilinpäätöstiedotteen yhteydessä Digian ilmoitti sen hallituksen esittävän yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2025 jaetaan osinkoa 0,19 euroa osakkeelta. Osinko vastaa 38,8 prosenttia yhtiön osakekohtaisesta tuloksesta.

Ehdotettu osinko osui analyytikoiden ennusteisiin ja se on linjassa Digian vakaasti kasvaneen osinkohistorian kanssa.

Tilikaudelta 2024 jaetaan osinkoa 0,18 euroa osakkeelta. Tilikaudelta 2023 yhtiö jakoi osinkoa 0,17 euroa osakkeelta. Tilikaudelta 2022 jaettu osakekohtainen osinko oli niin ikään 0,17 euroa

Keskiviikon 4.2. päätöskurssilla (6,38 euroa) ja osinkoehdotuksella laskettu osinkotuottoprosentti on Digialla noin 3,0 prosenttia.

Digia julkaisi päivitetyn strategian

Vuoden 2025 lopussa tuli päätökseen myös Digian strategiakausi. Heti tilinpäätöstiedotteen julkaisun jälkeen Digia julkisti myös uuden strategiansa vuosille 2026-2028.

Strategiakaudella 2026–2028 Digian tavoiteena on laajentua eurooppalaiseksi älykkään liiketoiminnan luottokumppaniksi orgaanisesti ja yritysostoin.

Yhtiön mukaan digitalisaatiossa meneillään oleva murros on tekoälyn kokonaisvaltainen hyödyntäminen, eikä kyse ole enää vain yksittäisistä teknologioista vaan integroidusta kokonaisuudesta.

Digia pyrkii auttamaan asiakkaitaan sekä yksityisellä että julkisella sektorilla liiketoiminnan rakentamisessa, operoinnissa ja jatkuvassa kehityksessä, minkä lisäksi yhtiö tukee asiakkaidensa kilpailuetua yhdistämällä toimialaymmärryksen, modernit teknologia-alustat ja tekoälyn turvalliseksi saumattomaksi kokonaisuudeksi.

Strategian toteutuksen päävaiheet ovat vuosijärjestyksessä: 2026 – Uudista, 2027 – Kasva, 2028 – Skaalaa. Strategiakauden alussa Digia ketoo painottavansa palvelu- ja tuotteistusinvestointeja, sekä oman toiminnan uudistamista. Tälle perustalle yhtiö rakentaa kiihtyvää kasvua ja skaalautuvaa liiketoimintaa.

Yritysostot ovat edelleen osa strategian toteutusta.

Strategiakauden taloudelliset tavoiteet

Strategiakaudella 2026-2028 Digia pyrkii kasvamaan Suomen markkinan lisäksi Euroopassa. Yhtiö aikoo laajentua Eurooppaan älykkään liiketoiminnan ytimessä olevien integraatio ja API-ratkaisuilla sekä data- ja tekoälyratkaisuilla.

Taloudelliset tavoitteet:

Liikevaihdon kasvu: keskimäärin yli 10 prosenttia vuodessa, sisältäen orgaanisen ja epäorgaanisen kasvun

EBITA-liikevoittomarginaali: yli 12 prosenttia liikevaihdosta strategiakauden lopussa

Kansainvälisen liiketoiminnan tavoite:

30 prosenttia liikevaihdosta strategiakauden lopussa tulee Suomen ulkopuolelta

Digian osake

Alkuvuoden vahvan nousutrendin jälkeen Digian osake lähti kesällä 2025 taipumaan laskuun. Vaikka puolivuosikatsauksen 7.10. aiheuttama kurssishokki kuroutui seuraavana päivänä kiinni, ei osakekurssi ole saanut enää vahvaa tukea taakseen.

Edes Digian julkaisemat uutiset uusista merkittävistä tilauksista eivät ole riittäneet nostamaan osaketta nousu-urille.

Joulukuun alussa Digian osake löysi kuitenkin jälleen myötätuulta. Samaan aikaan yhtiön tiedotti saavuttaneensa korkean tuloksen arvostetussa Ecovadis-vastuullisuusarvionnissa, mikä antoi lisävauhtia nousulle.

Vaikka kurssi on päivätasolla liikkunut paikoin volatiilisti, näyttäisi Digian osake löytäneen nyt nousevan kurssitrendin.

Didian osakekurssin kehitys viimeisen 12 kuukauden ajalta. Kuva: Koyfin.

Sijoittajan näkökulma

Digian neljännen kvartaalin suoritus oli vahva. Tulos löi selvästi analyytikoiden konsensusennusteet sekä vuoden 2024 vertailujakson, joka sekin oli aikanaan yhtiön historian paras.

Yhtiön liikevaihto kasvoi kaksinumeroisin luvuin ja tulos parani lähes viidelläkymmenellä prosentilla. Kasvu kiihtyi orgaanisesti ja kannattavuus parani myös viime kvartaaliin verrattuna.

Loka-joulukuun tuloksen analyytikkotilaisuudessa yhtiön toimitusjohtaja Timo Levoranta korosti viimeisen vuosineljänneksen ja koko toisen vuosipuoliskon tuloskehityksen johtuvan pääasiassa tiukasta kulukurista sekä onnistuneesta Savangard-yritysintegraatiosta.

IT-palvelumarkkinasta ei myötätuulia Levorannan mukaan saatu, mikä koskee oikeastaan koko vuotta 2025.

Vallitsevaan markkinatilanteeseen nähden johto olikin tyytyväinen päättyneen tilikauden suoritukseen, vaikka se kokonaisuutena jäikin osittain strategiakaudelle asetetuista tavoitteista.

Digian orgaaninen liikevaihdon kasvu oli noin yhden prosentin ja EBITA-marginaali 9,8 prosenttia. Näin ollen 2025 oli kuitenkin Digialle kymmenes perättäinen kannattavan kasvun vuosi.

Markkinoihin nähden hyvän kehityksen keskiössä on toimitusjohtaja Levorannan mukaan Digian vakaa operatiivinen suorittaminen ja harkitut kasvuinvestoinnit.

Alkaneelle vuodelle Digia antoi väljän ohjeistuksen. Liikevaihdon odotetaan kasvavan, mutta EBITA-marginaalin tavoite oli muotoiltu varovaisesti. Analyytikkotilaisuudessa Levoranta kertoi yhtiön jättäneen ohjeistukseen tarkoituksella pientä pelivaraa.

Digia on nähnyt kysyntätilanteessa pientä elpymistä, mutta isossa kuvassa vuosi 2026 on käynnistynyt yhtiön markkinoilla tyypilliseen tapaan hitaasti.

Levorannan mukaan ilmassa on pientä optimistisuutta, mutta Digia lähtee uuteen vuoteen oletuksella, ettei markkinoilta saada vieläkään merkittävää tukea.

Päivitetyn strategian perusteella Digia panostaa enemmän kansainväliseen liiketoimintaan

Tulosjulkistustilaisuudessa Digian johto kertoi aikasemman strategiansa toimineen hyvin, minkä takia uudessa strategiassa on paljon yhtäläisyyksiä aiempaan. Päivitetyssä strategiassa korostuu kuitenkin kansainvälisyys, mikä näkyy kauden 2026-2028 tavoitteissa.

Vuoden 2025 loppuun mennessä Digia tavoitteli kansainvälisen liiketoiminnan 15 prosentin osuutta liikevaihdosta, mutta joulukuun lopussa luku olikin jo yli 20 prosenttia. Juuri julkaistuissa tavoitteissa osuutta on reivattu 30 prosenttiin.

Kansainvälisessä kasvussa on varmasti suuressa osassa viime vuonna hankittu tytäryhtiö Savangard. Puolalaisen kriittisiin integraatioihin ja API-rajapintoihin keskittyvän yhtiön integraatio onnistui yllättävän hyvin ja yhtiö raportoi merkittäviä synergiaetuja vuoden toisella puoliskolla uuden tytäryhtiön kanssa. Analyytikkotilaisuudessa Digian johto arvioi synergian vain korostuvan kuluvana vuonna.

Toisaalta kasvua kansainvälisiltä markkinoilta voidaan hakea myös uusin yritysostoin. Päivitetyssä strategiassa yrityskauppojen kerrottiin olevan osa strategian toteutusta, mutta johdon kommenteissa yritysostojen korostettiin olevan oleellinen osa sitä.

Toistaiseksi Digia on kertonut pysyvänsä Euroopassa, joten mahdollinen laajentuminen tapahtunee nykyisen toimitusalueen sisällä.

Indetifioituminen eurooppalaisena toimijana voi luoda Digialle myös uutta kysyntää. Viime vuonna selvästi kiristyneen geopoliittisen tilanteen takia osa Euroopan valtioista ja yhtiöistä on alkanut kyseenalaista riippuvuuttaan yhdyvaltalaisista palveluista ja ratkaisuista.

Katseet ovatkin siirtyneet kilpaileviin ratkaisuihin talousalueen sisältä. Digian johdon mukaan yhtiö ei ole vielä havainnut kysyntäpiikkiä tähän liittyen, muttei myöskään sulje pois sen mahdollisuutta.

Digia tarjoaa muun muassa digitaalisia puolustus- ja turvallisuusratkaisuja, ja se on toimittanut palveluita Suomen Puolustusvoimille.

Digia avaa uutta strategiaansa tarkemmin 24. maaliskuuta järjestettävässä pääomamarkkinapäivässään.

IR-seuranta on SalkunRakentajan ja Sijoittaja.fi:n yrityskumppaneiden kanava taustoittaville ja analyyttisille artikkeleille sekä muulle mielenkiintoiselle sijoittajatiedolle. Artikkeli on osa kaupallista yhteistyötä yhtiön kanssa. Artikkeli ei sisällä sijoitussuosituksia.