Kulta ja hopea halpenivat tiistaina eniten vuosikausiin – kullan hinta laski pahimmillaan noin kuusi prosenttia ja hopea noin yhdeksän prosenttia.

Kullan myyntiaalto – pitkäjänteinen ei vielä huolestu

Kuvio: Kullan hintakehitys on ollut poikkeuksellisen vahvaa viimeaikoina.

Keskiviikkona kullan hinnan lasku on tasoittunut ja jalometalli noteerataan noin prosentin plussalla aamulla klo 8.46 Suomen aikaan. Myös hopean hinta on kääntynyt nousuun.

Yli viiden prosentin laskupäivät kullan hinnassa ovat harvinaisia. Edellisen kerran sellainen nähtiin vuonna 2020 ja sitä ennen vuonna 2013. Edellinen yli 10 prosentin laskupäivä oli vuonna 1983.

Korjausliikkeen taustalla on useita samanaikaisia tekijöitä. Ensinnäkin markkinat olivat teknisesti ylikuumentuneet historiallisen vahvan nousun jälkeen. Toiseksi kullan ja hopean fyysinen kysyntä on tilapäisesti laantunut Intiassa Diwali-juhlan jälkeisen sesongin päätyttyä. Lisäksi sijoittajien riskisentimentti on parantunut positiivisten USA–Kiina-kauppaneuvottelujen ansiosta, mikä on lisännyt kiinnostusta osakkeisiin metallien kustannuksella.

Myös vahvistunut Yhdysvaltain dollari on painanut metallien hintoja alaspäin, kuten yleensä käy: kun dollari vahvistuu, metallien hinnat dollareissa nousevat suhteessa muiden valuuttojen haltijoille, mikä heikentää kysyntää. Yhdysvaltain dollarin ja valtionlainojen volatiliteetti on kuitenkin pysynyt suhteellisen vakaana jalometallien myyntiaallosta huolimatta.

Muista hyödykkeistä mustan kullan eli öljyn hinta nousi keskiviikkona sen jälkeen, kun raportoitiin Yhdysvaltojen ja Intian olevan lähellä kauppasopimusta, joka voisi johtaa siihen, että Intia vähitellen vähentäisi venäläisen raakaöljyn tuontia. Öljyn hinta on kuitenkin puolittunut viimeisen noin kolmen vuoden aikana, ja lasku heijastelee odotuksia siitä, että globaalit talouskasvuodotukset heikkenevät sekä Lähi-Idän ja Ukrainan sotatilanne rauhoittuu.

Onko myyntiaallon syynä voittojen kotiuttaminen?

”Metallien myyntiaalto näyttää enemmänkin positioiden purkamisilta kuin makrotaloudelliselta shokilta”, sanoi Saxo Marketsin päästrategi Charu Chanana. Sijoittajat seuraavat edelleen tarkasti merkkejä järjestelmällisestä myynnistä eri omaisuusluokissa, kuten luottoriskimarginaalien levenemistä ja dollarin vahvistumista, hän lisäsi.

Chana muistuttaa, että korjausliikkeet kuuluvat osaksi sijoittamisen luontaista sykliä, erityisesti syklisillä aloilla kuten kaivosteollisuudessa. Tärkeintä on toimia harkiten eikä tunnepohjalta.

Korjausvaihe ei ole syy paniikkimyyntiin. Sijoittajan kannattaa palauttaa arvometallien ja kaivosyhtiöiden painot salkussaan tavoitteiden mukaisiksi sen sijaan, että reagoisi lyhytaikaisiin heilahteluihin. Kurinalaisuus ehkäisee tappioiden realisointia ja mahdollistaa hyötymisen tulevasta palautumisesta.

Markkinoiden heikkous on hyvä hetki tarkistaa salkun laatua. Yhtiöt, joilla on vahva tase, alhaiset tuotantokustannukset ja hajautetut kaivostoiminnot, selviävät parhaiten ja toipuvat nopeimmin hintojen vakiintuessa. Vaihtoehtoisesti hajautetut ETF:t tai rojaltisopimuksiin perustuvat yhtiöt tarjoavat vakaamman tavan pysyä mukana metallien pitkän aikavälin nousutrendissä.

Jos altistusta haluaa kasvattaa, se kannattaa tehdä vähitellen. Säännöllinen lisäsijoittaminen tasoittaa keskihintaa ja vähentää ajoitusriskin merkitystä. Lisäksi kaivosyhtiöiden osakkeiden rinnalla voi pitää kultaa tai hopeaa seuraavia ETF:iä, mikä tasoittaa tuottoja ja pienentää volatiliteettia pitkällä aikavälillä.

Chanana arvio, että kullan pitkän aikavälin tarina ei ole muuttunut. Kullan hintaa tukevat pitkällä aikavälillä useat tekijät, kuten keskuspankkien jatkuva kysyntä, laajeneva finanssipolitiikka ja sijoittajien halu hajauttaa salkkujaan pois perinteisistä omaisuusluokista. Nämä tekijät eivät ole kadonneet – päinvastoin, ne vahvistavat kullan roolia vaihtoehtoisena turvasatamana epävakaassa talousympäristössä.

Lyhyellä aikavälillä korkea volatiliteetti saa jatkoa

Chananan mukaan lyhyellä aikavälillä ratkaisevaa on, pysyykö kullan hinta tärkeiden tukitasojen yläpuolella, mikä on noin 3 700 dollaria. Jos tuki pitää ja makrotalous vakiintuu, se voi luoda pohjan seuraavalle nousuvaiheelle, kun fundamentit palaavat ohjaamaan hintoja.

Näin ollen jos tuki pitää ja markkinat vakautuvat, kyseessä voi olla klassinen ”osta dipistä” -hetki kärsivällisille sijoittajille. Jos sitä vastoin sentimentti heikkenee tai tulosohjaukset pettävät, kaivosyhtiöiden osakkeet voivat laskea vielä ennen kuin löytävät uuden pohjatason. Joka tapauksessa volatiliteetti tarjoaa pitkäjänteisille sijoittajille harvinaisen mahdollisuuden parantaa salkun laatua edullisemmin hinnoin.

Huolimatta viimeaikaisesta riskien vähentämisestä, jota ovat vauhdittaneet huolet kaupankäynnistä ja luottomarkkinoista, globaalien makro-hedgerahastojen ja pitkien osakestrategioiden osakepainot ovat edelleen korkeimmillaan yli vuoteen, Barclays Plc:n mukaan.

”Lyhyen aikavälin tekninen näkemyksemme on, että osakkeet konsolidoituvat tai laskevat hieman seuraavien viikkojen aikana”, sanoi Piper Sandlerin Craig Johnson. ”Pidämme tällaisia korjausliikkeitä terveinä ja välttämättöminä.”

Vaikka Yhdysvaltain hallinnon sulku on aiheuttanut aukon talousdatan saatavuuteen, osakemarkkinoiden laskut ovat jääneet lyhytkestoisiksi, sillä sijoittajat ovat nähneet ne mahdollisuutena lisätä riskiä salkkuihinsa.

Sulku on myös jättänyt raaka-ainetreidaajat ilman yhtä tärkeimmistä työkaluistaan: Yhdysvaltain hyödykejohdannaiskomission (CFTC) viikoittaista raporttia, joka paljastaa hedge-rahastojen ja muiden institutionaalisten sijoittajien positioita Yhdysvaltain kulta- ja hopeafutuureissa.

”Oletamme, että tällaiset positiot olivat kasvaneet merkittäviksi ja lopulta laukaisivat myyntiaallon,” kirjoittivat ANZ Group Holdings Ltd:n analyytikot Brian Martin ja Daniel Hynes muistiossaan.

”Tästä korjauksesta huolimatta näemme edelleen pitkän aikavälin tukevat tekijät, jotka tukevat hintojen nousua.”