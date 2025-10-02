Taloyhtiöitä ajautunut konkursseihin – Asiantuntija: taloushallinnon rooli kasvaa

Isännöintiammattilainen 2025 -palkinnon saanut Hanna-Kaija Talvinen painottaa, että budjetointi on nyt taloyhtiöille tärkeämpää kuin koskaan.

Talvinen näkee taloushallinnon roolin kasvaneen, kun korot, kulut ja maailmantilanne kiristävät taloutta.

”Budjetointi on nyt tärkeää taloyhtiöille, sekä isoille ja pienille. Kulukuuria tarvitaan, koska taloyhtiöiden talous on yhä tiukemmassa kulujen ja maailmantilanteen vuoksi. Onneksi korot ovat lähteneet vähän alaspäin ja se helpottaa hieman tilannetta”, kertoo controllerina Retta Managementin Hämeenlinnan yksikössä työskentelevä Hanna-Kaija Talvinen.

Viime vuosina on nähty jopa taloyhtiöiden konkursseja, minkä vuoksi taloyhtiöiden taloudenhallintaan tulee siis kiinnittää huomiota, Talvinen huomauttaa.

”Oman kokemukseni mukaan investointien osalta ollaan ehkä varovaisempia. Mietitään, millaisiin investointeihin ollaan valmiita ja miten kulut optimoidaan.”

Kuluvan vuoden aikana taloyhtiöiden konkurssit Suomessa ovat nousseet poikkeuksellisen paljon julkiseen keskusteluun sekä määrällisesti että ilmiön laajuuden osalta. Syynä konkursseihin ovat erityisesti rakennusalan vaikeudet, nousseet rahoituskustannukset ja asuntojen kysynnän notkahdus.

Lakea-konsernin emoyhtiön ajautuminen konkurssiin on nostanut esille taloyhtiöiden omaksi-mallin erityiskysymykset ja koko alan haavoittuvuuden, kun kymmenet taloyhtiöt ovat päätyneet konkurssiuhan alle ja asukkaiden juridinen asema on ollut epäselvä.

Kassakriisit, epäonnistuneet rahoitusneuvottelut ja omistajien kyvyttömyys lisärahoitukseen ovat johtaneet taloyhtiöiden konkurssihakemuksiin.

Koko ilmiön taustalla vaikuttavat korkean velkaantuneisuuden, kasvaneet korjaustarpeet ja pankkien tiukentuneet vakuuskäytännöt; taloyhtiöt, joilla vakuuksien arvo ei riitä kattamaan kasvavia lainoja ja korjausvelkoja, eivät saa uutta rahoitusta ja ajautuvat helposti maksuvaikeuksiin.

Konkreettiset esimerkit rahoituskustannusten noususta ja tulojen putoamisesta realisoituvat taloyhtiöiden arjessa. Kun asuntojen myynti vaikeutuu, hankkeita lykätään ja osakkaat joutuvat kantamaan kasvavaa taloudellista riskiä.

Tapaus Lakea, Sajuconin konkurssipesän kuoriyhtiöiden alasajo ja pääkaupunkiseudun kymmenet konkurssihakemukset kuvaavat, että ilmiö ei rajoitu yksittäisiin pieniin paikkakuntiin, vaan koskettaa koko toimialaa.

Taloyhtiöiden konkurssien määrä uhkaa kasvaa tulevaisuudessa, elleivät taloyhtiöiden hallitukset ja osakkaat herää huomaamaan vaaroja. Kiinteistöliiton arvion mukaan asuinrakennusten arvioitu korjaustarve on vuosina 2022–2050 keskimäärin 7,8 miljardia euroa vuodessa. Korjaustarve on kasvussa.