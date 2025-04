Lyhytvuokraus tuottaa taloyhtiöille päänvaivaa

Lyhytaikainen vuokraus tarkoittaa asunnon, huoneen tai muun tilan vuokraamista lyhyeksi ajaksi, yleensä enintään 1–30 päiväksi. Tämä vuokrausmuoto on yleinen esimerkiksi matkailijoille, keikkatyöläisille, opiskelijoille tai henkilöille, jotka tarvitsevat väliaikaista majoitusta esimerkiksi remontin tai eron vuoksi. Lyhytaikainen vuokraus toimii usein vaihtoehtona hotellimajoitukselle ja tapahtuu tyypillisesti kalustetuissa asunnoissa-

Lyhytaikainen vuokraus voidaan toteuttaa suoraan omistajan kautta tai välityspalvelujen, kuten Airbnb:n, Lomarengas-palvelun tai muiden alustojen avulla. Vuokranantaja voi hallita vuokrauksen kestoa joustavasti ja hyödyntää asuntoa esimerkiksi sesonkiaikoina, jolloin kysyntä on suurta.

Lyhytaikainen vuokraus on jälleen noussut keskusteluun tuoreen lakimuutosehdotuksen tultua lausunnoille. Saat jopa 20 ilmaista osaketta! Avaa ja rahoita tilisi Freedom24-välittäjällä ja saat jopa 20 ilmaista osaketta, joiden arvo on jopa 800 dollaria kukin. Lue lisää artikkelistamme Jokaiseen sijoitukseen liittyy riskejä.

Lausuntokierroksella oleva lakimuutosehdotus sallisi lyhytvuokrauksen nykyistä laajemmin, mikä on herättänyt huolta mahdollisuuksista puuttua ilmiön aiheuttamiin mahdollisiin ongelmiin.

Luonnoksessa vuokrauksen yläraja olisi 90 päivää vuodessa, ellei kunta päätä nostaa rajaa 180 päivään. Uusi lainsäädäntö tulisi voimaan viimeistään vuoden 2026 kesällä.

Heikennys lyhytaikaisen majoitustoiminnan rajoittamiseen

Isännöintiliiton mukaan toteutuessaan lakiluonnos voisi heikentää kuntien ja taloyhtiöiden keinoja rajoittaa jatkuvaa lyhytaikaista majoitustoimintaa asuinrakennuksissa.

Lyhytaikainen vuokraus herättää voimakkaita mielipiteitä ja jakaa näkemyksiä eri puolilla Suomea.

Asia nousi otsikoihin, kun Rovaniemellä järjestettiin mielenilmaus maaliskuussa, ja alkuvuodesta Pohjois-Suomen hallinto-oikeus piti voimassa Oulun rakennusvalvonnan kiellon lyhytvuokrauksesta – asettaen taloyhtiölle jopa 30 000 euron uhkasakon.

”Päiväraja on selkeä rajaus siihen, missä laajuudessa majoitustoimintaa saa harjoittaa asunnoissa. Se on parannus nykytilanteeseen, joka on ollut laajuuden osalta epäselvä. Päivärajan valvominen puolestaan vaatii keinoja reaaliaikaiseen seurantaan, mihin ehdotuksessa ei ole otettu kantaa”, toteaa Isännöintiliiton lakiasiantuntija Sara Rintamo.

Rintamon mukaan taloyhtiöillä tai isännöinnillä ei ole mahdollisuutta valvoa päivärajojen toteutumista ja omistajan omien kirjausten varassa oleminen ei ole uskottavaa valvontaa.

”Seurantaan tarvitaan rekisteröinnin kaltainen yksilöivä tunnus, kuten nykyisellään jo verotusta varten on oltava”, jatkaa Rintamo.

Taloyhtiöt puun ja kuoren välissä

Nykytilanne vaatii selkeitä pelisääntöjä ja mahdollisuuksia taloyhtiölle ja viranomaisille puhaltaa peli poikki, jos sääntöjä ei noudateta.

Lyhytvuokrauksen kärsijöiksi joutuvat muut asukkaat, ellei taloyhtiölle ja viranomaisille lainsäädännöllä anneta keinoja puuttua tilanteeseen oikea-aikaisesti. Isännöintiliiton mielestä nämä keinot tulee kirjata lainsäädäntöön, jotta säännöt ovat samat ja selvillä kaikille osapuolille.

Suomalaisissa kaupungeissa ei olla lyhytaikaisen vuokrauksen aiheuttamien haasteiden kanssa yksin. Maailmalla monessa kaupungissa on edellytetty majoituskohteiden rekisteröintiä ja vastaavanlaisia rajoituksia majoitusöihin. Sen reaaliaikainen valvominen on kuitenkin osoittautunut haastavaksi.

Isännöintiliiton mukaan rekisteröimisvaatimuksella voidaan kuitenkin taata vähintäänkin jälkikäteinen valvonta, jos lainsäädäntö mahdollistaa jälkikäteisen puuttumisen.

”Taloyhtiöillä jää nykytilanteessa usein luu käteen, kun viranomainen asettaa yhtiölle sakonuhkaisen velvoitteen lopettaa majoitustoiminta, mutta taloyhtiöllä ei ole yksiselitteistä juridista selkänojaa ottaa huoneistoa hallintaan”, kertoo Rintamo.

Lainsäädäntöön tarvitaan kiireellisesti muutokset, joilla taloyhtiölle on annettava selkeät työkalut puuttua lyhytaikaiseen vuokraukseen, mikäli siitä aiheutuu haittaa muille asukkaille tai sitä harjoitetaan lainvastaisesti.

Isännöintiliiton mukaan nykytilanne jättää taloyhtiöt mahdottomaan tilanteeseen, jossa niiltä odotetaan toimenpiteitä, mutta juridinen pohja niille puuttuu, kiteyttää Rintamo.

Lue myös tämä: Airbnb-sijoittaminen vai perinteinen vuokrakohde? – asuntosijoittajan vaihtoehtojen plussat ja miinukset