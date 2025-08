Metsä Boardin tulos valahti rumasti pakkaselle

Kartonkivalmistaja Metsä Boardin liikevaihto laski huhti-kesäkuussa 460 miljoonaan euroon vertailukauden 510 miljoonasta eurosta. Liikevaihdosta 57 prosenttia tuli taivekartongista, 26 prosenttia valkoisista kraftlainereista, 12 prosenttia markkinasellusta ja viisi prosenttia muista toiminnoista.

Yhtiön vertailukelpoinen liiketulos painui miinukselle -22,7 miljoonaa euroa, kun vertailukaudella se oli – 0,8 miljoonaa euroa.

Analyysitalo Inderes odotti 464 miljoonan euron liikevoittoa ja -25 miljoonan euron vertailukelpoista liikevoittoa. Siten toteutunut tappio ei ollut yllätys.

Metsä Boardin kartonkien kokonaistoimitukset laskivat viime vuoden 377 000 tonnista 360 000 tonniin. Markkinasellutoimitukset laskivat rajummin, 117 000 tonnista 86 000 tonniin.

Huhti–kesäkuun vertailukelpoista liiketulosta heikensivät kartongin ja markkinasellun laskeneiden toimitusmäärien lisäksi markkinasellun alhaisemmat keskihinnat sekä markkinaperusteiset tuotannonrajoitukset. Kartonkien keskihinnat nousivat hieman paikallisissa valuutoissa.

Valuuttakurssivaihteluilla, sisältäen suojaukset, oli noin 10 miljoonan euron negatiivinen liiketulosvaikutus edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Osakkuusyhtiö Metsä Fibren tuloksen osuus Metsä Boardin huhti–kesäkuun vertailukelpoisesta liiketuloksesta oli -8,8 miljoonaa euroa, kun se vuotta aiemmin oli -12,6 miljoonaa euroa. Metsä Fibren markkinasellujen keskihinnat laskivat ja puukustannukset kasvoivat viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Sahaliiketoiminta kehittyi myönteisesti.

Kuva: Metsä Board Oyj.

Huhti–kesäkuussa 2024 kannattavuutta rasittivat Kemin biotuotetehtaan kaasuräjähdys sekä Suomen poliittiset lakot.

Metsä Boardin toimitusjohtaja Esa Kaikkonen kertoo, että pakkausmateriaalien kysyntää on heikentänyt pitkään jatkunut alhainen kuluttajaluottamus, johon ovat vaikuttaneet geopoliittiset jännitteet ja viime aikoina erityisesti Yhdysvaltojen asettamat tuontitullit.

”Markkinatilanne on myös kiristynyt uuden kapasiteetin myötä. Lisäksi Metsä Boardin kasvua ja kannattavuutta ovat painaneet kilpailukykyongelmat, jotka johtuvat erityisesti korkeista puuraaka-ainekustannuksista”, Kaikkonen kertoo.

Kaikkosen mukaan merkittävimmät tuloskehityksessä poikkeamat edelliseen vuosineljännekseen johtuivat ennakoitua heikommasta sellumarkkinoiden kehityksestä sekä suunniteltua voimakkaammasta kartonkituotannon sopeuttamisesta, joka johtui pääosin Yhdysvaltojen tuontitullien aiheuttamasta tilausmäärien laskusta.

Kesäkuun lopussa yhtiö sai päätökseen Takon tehtaan sulkemisen ja Kyron tehtaan tehostamisen. Nämä toimenpiteet tulevat parantamaan vuosittaista käyttökatetta arviolta noin 30 miljoonalla eurolla, toimitusjohtaja kertoo.

Kunnianhimoinen muutosohjelma kannattavuuden kääntämiseksi

Parantaakseen kilpailukykyään ja sopeuttaakseen kustannusrakennetta yhtiö käynnistää välittömästi yhteistyössä Metsä Groupin kanssa muutosohjelman, jonka tavoitteena on kannattavuuden vahvistaminen ja kohdennettu arvonluonti.

Kannattavuuden ohella rahavirtojen vahvistaminen tulee jatkossa olemaan Metsä Boardissa keskeisessä asemassa. Yhtiö odottaa liiketoiminnan rahavirran kääntyvän positiiviseksi toisen vuosipuoliskon aikana kurinalaisen käyttöpääoman hallinnan ansiosta.

Kaikkonen kertoo, että Metsä Board on käynnistänyt muutosohjelman, jonka tavoitteena on parantaa vuosittaista käyttökatetta 200 miljoonalla eurolla vuoden 2027 loppuun mennessä.

”Ohjelma koostuu 100 miljoonan euron kustannussäästöistä sekä 100 miljoonan euron kannattavuutta parantavista toimista, kuten myynnin uudelleenfokusoinnista, toimitusketjun yksinkertaistamisesta ja tehokkuuden parantamisesta.”

Tavoitteena on myös vapauttaa vähintään 150 miljoonaa euroa käyttöpääomaa vuoden 2025 loppuun mennessä.

Yhdysvaltojen epävarman markkinatilanteen vuoksi yhtiö keskittää kasvua ja vahvistaa palveluita Euroopassa.

OP arvioi aamukatsauksessaan, että Metsä Boardin 200 miljoonan euron tulosparannustavoite erittäin kunnianhimoinen ja optimistinen. Pankin mukaan muutosohjelma vaatii toteutuakseen ”huomattavaa toiminnan uudelleenstrukturointia”.

Ohjeistus lähiajan näkymistä on pettymys – tappio syvenee

Yhtiön mukaan kuluttajien varovainen ostokäyttäytyminen ja ensikuitukartonkien tarjonnan kysyntää nopeampi kasvu erityisesti EMEA-alueella vaikuttavat edelleen kartonkien kysyntään. Yhdysvaltojen asettamat tuontitullit lisäävät epävarmuutta ja vaikeuttavat kartonkimyynnin kehityksen ennustettavuutta

Metsä Board arvioi kartonkien kokonaistoimitusten heinä–syyskuussa pysyvän suunnilleen huhti–kesäkuun 2025 tasolla. Muuttuvien kustannusten ilman sellukustannusta yhtiö arvioi pysyvän edellisen vuosineljänneksen tasolla.

Heinä–syyskuulle kohdistuu enemmän tehtaiden suunniteltuja vuosihuolto- ja investointiseisokkeja kuin huhti–kesäkuulle. Simpeleen kartonkitehtaalla on noin kuukauden mittainen investointiseisokki, ja Husumin tehdasintegraatissa on vuosihuoltoseisokki. Lisäksi markkinatilanteesta johtuvat tuotannonrajoitukset jatkuvat muilla tehtailla. Näillä toimenpiteillä on merkittävä negatiivinen tulosvaikutus, yhtiö kertoo.

Sellujen markkinatilanteen ei odoteta merkittävästi piristyvän. Dollarin heikentyminen, heikko kysyntä ja korkeat raaka-ainekustannukset rajoittavat selluntuotantoa erityisesti Euroopassa.

Metsä Board arvioi, että sellujen kokonaisvaikutus heinä–syyskuun liiketulokseen on selvästi negatiivinen verrattuna edelliseen vuosineljännekseen.

Metsä Board odottaa vertailukelpoisen liiketuloksen olevan heinä–syyskuussa heikompi kuin huhti–kesäkuussa. Toisin sanoen yhtiö odottaa tappion syvenevän vielä lisää toisesta vuosineljänneksestä.