Onko USA painumassa taantumaan?

Heinäkuussa maahan syntyi vain 73 000 uutta työpaikkaa, mikä selvästi vähemmän kuin ekonomistien odottamat yli 100 000 uutta paikkaa ja merkittävästi vähemmän kuin aiempina kuukausina.

Yhdysvaltojen työttömyysaste nousi hieman 4,2 prosenttiin. Työttömyys on kuitenkin edelleen historiallisesti suhteellisen matalalla tasolla ja irtisanomisten määrä pysyy maltillisena.

Monet alan asiantuntijat korostavat, että palkkakehityskin on tasaantunut: tuntiansiot nousivat vain 0,2 prosenttia 35,1 dollariin, kun edellisessä kuussa nousua oli 0,3 prosenttia.

Työnantajat ovat hidastaneet rekrytointeja. Avoimia työpaikkoja oli kesäkuun lopussa 7,4 miljoonaa, ja palkkaukset ja irtisanomiset pysyivät likimain ennallaan. Tämä merkki siitä, että yritykset eivät laajamittaisesti irtisano, mutta myöskään uusia työntekijöitä ei palkata isossa määrin.

Palkansaajaryhmien välillä on suuria eroja. Esimerkiksi kokeneiden terveydenhuollon ammattilaisten työttömyysaste on selvästi muita matalampi, kun taas vastavalmistuneiden on vaikeampi löytää töitä, ja heidän työttömyysasteensa on 5,8 prosenttia. Nuorten ja työelämään palaavien voi olla entistä vaikeampaa löytää uutta työpaikkaa.

Poikkeuksellisen suuria korjauksia aiempiin työllisyyslukuihin

Samalla aiempia julkaisuja tarkistettiin rajusti alaspäin. Kesäkuussa työllisyyden kasvu vain 14 000, kun edellinen arvio oli 147 000 uutta työpaikkaa. Toukokuussakin syntyi vain 19 000 uutta työpaikkaa, kun edellinen arvio oli 144 000. Koulutus- ja terveydenhuoltoaloja lukuun ottamatta USA:n työllisyys on supistunut kolme kuukautta putkeen huhtikuun tulli-ilmoitusten jälkeen.

Mittavat tarkistukset työllisyyslukuihin ovat perustavanlaatuisesti muuttaneet taloustieteilijöiden käsitystä talouden nykyisestä suunnasta. Markkinatarkkailijoiden kevään ja alkukesän aikana tulkitsema vahva työpaikkakasvu osoittautui todellisuudessa jo vaikeuksiaan työpaikkojen luomisessa kamppailevaksi taloudeksi.

Tarkistusten mittava suuruus on herättänyt vakavia kysymyksiä alkuperäisten työvoimaraporttien luotettavuudesta. Tarkistetut luvut viittaavat siihen, että työmarkkinoiden heikkous saattaa olla syvemmällä kuin aiemmat työllisyysluvut ovat antaneet ymmärtää.

Presidentti Donald Trump määräsi perjantaina työtilastotoimiston (Bureau of Labor Statistics, BLS) pääjohtaja Erika McEntarferin välittömän erottamisen vain muutama tunti sen jälkeen, kun toimisto oli julkaissut heinäkuun työmarkkinaraportin ja aiempien kuukausien lukujen merkittävät alaspäin tehdyt tarkistukset.

Trump syytti ilman todisteita Joe Bidenin nimittämää McEntarferia työpaikkatilastojen väärentämisestä poliittisista syistä sekä tietojen manipuloinnista hänen hallintonsa vahingoittamiseksi.

Tullit lisäävät taloudellista painetta

Heikko työllisyysdata osuu samaan ajankohtaan, kun Donald Trumpin tullipolitiikka kasvattaa talouden vastatuulia. Yale Budget Labin analyysin mukaan nykyisten tullien odotetaan nostavan työttömyysastetta 0,4 prosenttiyksikköä vuoden 2025 loppuun mennessä ja työllisyys olisi tällöin 500 000 pienempi.

Yhdysvaltain voimassa oleva tulliaste on nyt 18,4 prosenttia, mikä onkorkein sitten vuoden 1933. Tullit saattavat luoda Yhdysvaltojen markkinoille kasvavaa taloudellista epävarmuutta, joka voi jarruttaa investointeja ja rekrytointeja.

Heinäkuun työmarkkinaraportti on paljastanut syvälle juurtunutta taloudellista epävarmuutta, joka ei näy pelkissä otsikkotyöttömyysluvuissa. Työmarkkina tasapainoilee Federal Reserven johtaja Jerome Powellin kuvaamassa ”herkässä taseessa”, kun sekä työvoiman tarjonta että kysyntä ovat laskussa.

Hidas rekrytointitahti kuvastaa laajempaa epävarmuutta liiketoimintaympäristössä etenkin kauppapoliittisten ja verotuksellisten linjausten suhteen. Yhdysvaltain valtiovarainministeriö toteaa yksityisten yritysten jääneen odottavalle kannalle suurten henkilöstöpäätösten suhteen ennen kuin poliittinen epävarmuus hälvenee.

Vaikka osa epävarmuudesta on helpottanut viimeaikaisen lainsäädännön myötä, jatkunut kauppapoliittinen epävarmuus pitää työnantajat varovaisina rekrytoinneissa.

Taloustieteilijöiden arvion mukaan Yhdysvalloilla on nyt 33 prosentin todennäköisyys ajautua taantumaan seuraavan 12 kuukauden aikana.

Ekonomistit pessimistisinä

Wells Fargon vanhempi ekonomisti Sarah House kutsuu heinäkuun työpaikkaraporttia ”täydeksi pettymykseksi” asiakasmuistiossaan.

”FOMC:n aiemmin tällä viikolla kuvailema ’vahva’ työmarkkinatilanne näyttää heinäkuun työllisyysraportin jälkeen huomattavasti kyseenalaisemmalta”, House toteaa. Hän viittaa laaja-alaiseen palkkausheikkouteen taloussuhdanteille herkillä sektoreissa, kuten teollisuudessa, vähittäiskaupassa ja asiantuntijapalveluissa.

Interactive Brokersin päästrategi Steve Sosnick toteaa puolestaan suorasanaisesti Yahoo Financelle, että heinäkuun luvut olivat yksinkertaisesti huonoja.

”Sitä ei voi millään kaunistella. Kahden kuukauden tarkistus on suorastaan tyrmistyttävä. Se käytännössä pyyhkii pois kaksi kuukautta sellaisia työpaikkakasvuja, joita alun perin pidimme terveinä.”

Citi-pankin ekonomisti Veronica Clark on samaa mieltä sanoessaan Yahoo Financelle: ”Kyse ei ole niinkään tästä heinäkuun luvusta, vaan valtavan suurista alaspäin tehdyistä tarkistuksista kesäkuun tulokseen viime kuussa. … Tämä näyttää selvästi heikkenevältä työmarkkinalta.”