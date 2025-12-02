Suomessa tehdään karua konkurssihistoriaa

Suomen Asiakastieto kertoo tiedotteessaan, että 2000-luvun konkurssiennätys rikkoutui jälleen. Synkkä ennätys meni rikki viime viikon perjantaina 28. marraskuuta.

Marraskuun loppuun mennessä konkurssiin asetettiin yhteensä 3019 yritystä. Kuluvan vuoden konkurssiin asetettujen yritysten määrä on siis ylittänyt viime vuoden luvun, 3006, joka oli tähän asti 2000-luvun ennätys.

“Ikävä fakta on, että toiveet Suomen talouden nousuun lähdöstä eivät näy yrittäjien kukkarossa. Jo viime vuonna tehtiin synkkää taloushistoriaa konkurssien osalta, ja toivottua käännettä ei valitettavasti nähty tänäkään vuonna. Yksityisen kuluttamisen alho näkyy edelleen monilla toimialoilla ja ajaa yrityksiä konkurssiin”, mainitsee Asiakastiedon yritys- ja konkurssidataan perehtynyt tuoteomistaja Jaakko Nors.

Tämän vuoden konkurssien seurauksena tuhannet suomalaiset ovat menettäneet työpaikkansa tai elinkeinonsa.

“Konkurssit eivät kerro vain yritystalouden tilata, vaan myös ostovoiman katoamisesta ja kokonaisten perheiden kiristyneestä taloudellisesti tilanteesta. Jo tähän mennessä konkurssien seurauksena lähes 12 400 ihmistä on menettänyt elinkeinonsa ja työpaikkansa. Kun tarkastellaan kotitalouksia, konkurssien vaikutus moninkertaistuu. Välillisesti yli 24 000 suomalaista on konkurssien vaikutuspiirissä. Tämä on pienen suomalaiskaupungin verran ihmisiä”, vertaa Nors.

Rakennusala pahimmassa vaikeudessa

Eniten konkurssiin on hakeutunut vuonna 2025 rakennusalan (629 kappaletta), tukku- ja vähittäiskaupan (453 kappaletta) ja majoitus- ja ravitsemusalan (308 kappaletta) yrityksiä.

Konkurssien määrä on kasvanut tai pysynyt samalla tasolla viime vuoteen verrattuna kaikissa maakunnissa paitsi Keski-Pohjanmaalla, Pohjois-Karjalassa ja Varsinais-Suomessa. Keski-Pohjanmaalla konkurssien määrä on laskenut tänä vuonna peräti 34 prosenttia viime vuoteen verrattuna.

Eniten konkurssiin asetettujen yritysten määrä kasvoi Ahvenanmaalla, jossa kasvua tuli viime vuoteen verrattuna 83 prosenttia. Ahvenanmaalla konkurssien määrä on kuitenkin kohtuullisen pieni: tänä vuonna konkurssiin on asetettu vain hieman yli 20 ahvenanmaalaista yritystä.

Manner-Suomen maakunnista konkurssien määrä on kasvanut eniten Etelä-Savossa, jossa konkurssiin asetettujen yritysten määrä on kasvanut 66 prosenttia viime vuodesta.

Kato käy mikroyrityksissä

Ylivoimaisesti suurin osa konkurssiin hakeutuneista yrityksistä on tänäkin vuonna alle neljän työntekijän yrityksiä, Nors kertoo.

Suurin osa konkurssiin ajautuneista yrityksistä, noin 2900, työllisti 0-4 henkilöä. Kahdeksan tänä vuonna konkurssiin mennyttä yritystä työllisti yli 100 työntekijää.

”Positiivista on, että 5-49 työntekijää työllistävissä yrityksissä on nähty tänä vuonna viime vuotta vähemmän konkursseja. Samaan aikaan on huomionarvoista, että 50-99 henkilöä työllistävissä yrityksissä konkurssien määrä on kasvanut viime vuodesta yli 85 prosenttia”, huomauttaa Nors.



Kahdeksan tänä vuonna konkurssiin mennyttä yritystä työllisti 100 työntekijää tai enemmän. Nämä yritykset olivat RTV-Yhtymä Oy, Sikla Oy, Palkkaa Minut Suomi Oy, KVL-Tekniikka Oy, Everest Team Oy, Life Finland Oy, Manna & Co Oy ja Hyvän Hoidon Palvelut Oy.