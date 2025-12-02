Suomalaisten pääomatulot kasvoivat selvästi – jo tuhannet suomalaiset saivat tuloja virtuaalivaluutoista

Verohallinnon mukaan suomalaisille kertyi pääomatuloja kertyi vuonna 2024 yhteensä 16,1 miljardia euroa, mikä on 8,5 prosenttia enemmän kuin vuonna 2023. Veronalaisia pääomatuloja oli 13,1 miljardia ja verovapaita pääomatuloja 3,0 miljardia euroa.

Pääomatulot ovat kuitenkin selvästi vähäisempiä kuin ansiotulot.

Yleisimpiä pääomatuloja ovat osingot, joita sai 950 000 henkilöä. Osinkotulojen mediaani oli 373 euroa ja keskiarvo 6 959 euroa. Mediaanin ja keskiarvon suuri ero kertoo siitä, että osa osinkojen saajista sai huomattavan suuret osingot.

Vuokratuloja sai 369 000 henkilöä ja verotettavat vuokratulot nousivat hieman, kaikkiaan 1,97 miljardiin euroon. Verotettavien vuokratulojen mediaani oli 3 052 euroa ja keskiarvo 5 339 euroa.

Verohallinnon mukaan virtuaalivaluuttatuloja sai noin 13 000 henkilöä. Virtuaalivaluuttojen luovutusvoitot kasvoivat peräti 300 prosenttia 260 miljoonaan euroon.

Tilastot kertovat kuitenkin vain säännönmukaiseen verotukseen ilmoitetut tulot.

”Merkittävä osa virtuaalivaluuttojen luovutusvoitoista verotetaan muutosverotuksessa. Tämä tarkoittaa, että joko tulon saajat ilmoittavat luovutusvoitoista Verohallinnolle jälkikäteen tai Verohallinto havaitsee ilmoittamatta jääneet tulot verovalvonnassa. Todellisuudessa virtuaalivaluuttatuloja on siis enemmän kuin nyt julkaistuissa tilastoissa näyttää”, kertoo Verohallinnon ylitarkastaja Matti Luokkanen.

Suomessa virtuaalivaluutoista voi saada verotettavaa tuloa käytännössä kahdessa pääkategoriassa: pääomatulona ja ansiotulona. Kun sijoittaja myy, vaihtaa tai käyttää virtuaalivaluuttaa, syntyvä voitto verotetaan luovutusvoittona pääomatulona samalla logiikalla kuin osakkeissa: myyntihinnasta vähennetään hankintameno ja kulut, tai vaihtoehtoisesti voidaan joissain tapauksissa käyttää hankintameno-olettamaa.

Pääomatuloksi luetaan myös olemassa oleville kryptoille maksettavat “passiiviset” tuotot, kuten proof of stake -protokolliin perustuva staking-tuotto.

Ansiotuloa syntyy silloin, kun virtuaalivaluutta on korvaus tehdystä työstä tai palvelusta, tai kun verovelvollinen louhii kryptovaluuttaa siten, että toiminta ei selvästi ole pääomatuloon rinnastuvaa sijoitustoimintaa, vaan aktiivista tulonhankintaa.

