Merinäköala sen tekee – tämän kerrostaloasunnon hintapyyntö on lähes yhdeksän miljoonaa euroa

Eiranranta sijaitsee Helsingissä, eteläisessä kantakaupungissa Eiran ja Hernesaaren rajalla. Se on noin 0,5 kilometrin mittainen katu, joka kulkee itä–länsisuunnassa Hernesaaren alusta Eiraan, päättyen Merisatamanrantaan.

Eiranrannan katu tunnetaan erityisestä merellisestä sijainnistaan aivan rannassa, lähellä Helsingin keskustaa ja Kaivopuistoa. Eiranrannan lähistöllä on muun muassa koirapuisto, veneiden talvisäilytyspaikka sekä tunnettuja korkeatasoisia asuinrakennuksia.

Eira tunnetaan erityisesti historiallisesta ja arvokkaasta huvilakaupunginosan ilmeestään, jugend-tyylisistä taloista, kaartuvista ja kapeista kaduista sekä vehreistä puistoistaan kuten Eiranpuistosta ja Engelinaukiosta. Monet rakennukset sijaitsevat tonttien keskellä, eivät suoraan kadun varressa, mikä erottaa Eiran arkkitehtuuriltaan monista muista Helsingin alueista. Alueella on useita suurlähetystöjä sekä Suomen kirjakielen perustajan Mikael Agricolan nimikkokirkko.

Eiranrannan Munkkisaaressa on nyt myynnissä hulppea kerrostaloasunto, jonka hintapyyntö on päätähuimaava.

Munkkisaari on aivan Eiranrannan välittömässä läheisyydessä ja alue kuuluu Helsingin merellisiin ja arvostettuihin asuinalueisiin.

”Uskomaton ylimpien kerroksien kaupunkikoti aivan avoimine merinäköaloineen”, Huoneistoa myyvä kiinteistövälitystoimisto Strand Properties hehkuttaa.

Asuntoon tullaan suoraan sisään hissillä ja heti sisään astuessa avautuvat avoimet merinäköalat.

”Meri on tässä kohtaa hyvinkin lähellä eikä näkymien edessä ole mitään esteitä. Ulkotiloja asunnolla on kolmeen eri suuntaan. Saunan lauteilta näkyy meren lisäksi Vanhan Eiran kauniit villat”, kiinteistövälitystoimisto toteaa.

Asunnossa on peräti 460 neliötä ja terassejakin noin 280 neliötä. Strand Propertiesin mukaan omalla kattoterassilla on reilusti tilaa aurinkotuoleille, sohville ja ruokailuryhmille. Kattoterassilla on myös poreamme ja takka.

Pramea asunto jakautuu kolmeen eri kerrokseen, perheen yhteiseen keskikerrokseen, jossa on olohuoneiden, ruokailutilan, tv-huone/kirjaston ja keittiön lisäksi myös päämakuuhuone vaatehuoneineen ja kylpyhuoneineen. Keittiöön pääsee myös suoraan omasta ovesta.

Asunnon alemmasta kerroksesta löytyy kaksi makuuhuonetta kylpyhuoneineen, terasseineen ja arkiolohuoneineen sekä omine sisäänkäynteineen.

Ylimmästä kerroksesta puolestaan löytyy sauna-, höyrysauna- ja spa-osasto. Siellä on myös takkahuone ja kattoterassi.

Talon alla on autohalli. Asunnon hintaan kuuluu kaksi autopaikkaa, jotka ovat aivan hissin läheisyydessä.

Talo on melko uusi, se on rakennettu vuonna 2008.

Kuten voi odottaa, ei omistusoikeus tällaiseen luksusasuntoon ole tavallisen kaduntallaajan ulottuvissa. Asunnon velaton pyyntihinta on 8,96 miljoonaa euroa. Huoneiston yhtiövastikekin on lähes 20 000 euroa kuukaudessa. Yhtiövastikkeesta noin 15 000 euroa on rahoitusvastiketta.

Ostaja joutuu lisäksi maksamaan 1,5 prosentin varainsiirtoveron velattomasta kauppahinnasta, eli varainsiirtovero nousee yli 134 000 euroon.