Asuntokauppa jatkaa vilkastumistaan, mutta reaalihinnat painuneet historiallisen alas

Vuonna 2025 on jokaisena kuukautena myyty enemmän asuntoja kuin viime vuonna. Tammi–heinäkuun aikana myytiin noin 16 prosenttia enemmän asuntoja kuin viime vuonna vastaavaan aikaan.

Kiinteistönvälitysalan Keskusliiton ylläpitämään KVKL Hintaseurantapalveluun raportoitiin heinäkuussa maanlaajuisesti yhteensä lähes 4 852 vanhojen asuntojen kauppaa ja 125 uudisasunnon myyntiä, eli yhteensä 4 977 asuntokauppoja. Vanhojen asuntojen kaupat kasvoivat viime vuodesta 6,5 prosenttia ja uudiskohteiden 2,5 prosenttia.

Pääkaupunkiseudulla myytiin yhteensä heinäkuussa 1 045 käytettyä asuntoa, mikä on 12,7 prosenttia enemmän kuin viime vuonna. Pääkaupunkiseudun kehyskunnissa asuntokauppojen määrä kasvoi 13,8 prosenttia viime vuodesta.

Muualla Suomessa heinäkuussa asuntokauppojen määrä kasvoi 4,1 prosenttia viime vuodesta.

Etenkin omakotitalot tekivät kauppansa, kertoo Kiinteistönvälitysalan Keskusliiton toimitusjohtaja Tuomas Viljamaa.

Kauppamäärien kasvusta huolimatta myyntiaikojen selkeää lyheneminen ei ole vielä näköpiirissä, arvioi

Viljamaa tuo esiin, että asuntojen myyntiajat ovat edelleen hyvin pitkiä, mikä kertoo siitä, että hintataso on usein ostajien mielestä liian korkea.

”Näyttää siltä, että pitkään myynnissä olleita kerrostaloasuntoja on mennyt nyt kaupaksi. Hinta on varmasti ollut monessa tapauksessa odotuksia matalampi. Pitkä myyntiaika kun ei asuntokaupassa koskaan takaa parasta hintaa”, hän toteaa.

Pääkaupunkiseudulla hinnat edelleen laskussa

Käytettyjen kerrostaloasuntojen keskimääräiset neliöhinnat perustuen KVKL hintaindeksiin heinäkuussa laskivat pääkaupunkiseudulla -1,8 prosenttia ja nousivat muissa isoissa kaupungeissa vaatimattomasti 0,2 prosenttia kesäkuuhun verrattuna. Turussa hinnat nousivat 4,5 prosenttia, Oulussa 1,6 prosenttia ja Tampereella hinnat laskivat -0,9 prosenttia.

Vuoden takaiseen heinäkuuhun verrattuna käytettyjen kerrostaloasuntojen keskimääräiset hinnat laskivat keskimäärin -3,8 prosenttia pääkaupunkiseudulla ja -0,9 prosenttia muissa suurissa kaupungeissa. Oulussa hinnat nousivat 6,9 prosenttia, Tampereella ne laskivat -2,5 prosenttia ja Turussa -2,1 prosenttia.

Pääkaupunkiseudulla käytettyjen kerrostaloasuntojen hinnat olivat edelleen laskussa kauppamäärien noususta huolimatta.

”Hintojen lasku johtuu Helsingin ja Espoon negatiivisesta hintakehityksestä. Vantaan käytettyjen kerrostaloasuntojen hinnat ovat taas maltillisesti nousseet vuoden alusta alkaen”, selvittää Viljamaa.

Hinnat ovat laskeneet erityisesti yksiöissä ja kaksioissa.

Viljamaan mukaan koronavuosina pienten asuntojen hinnat nousivat myös eniten miinuskoroista ja elvytyksestä johtuen, mikä johti pienten asuntojen runsaaseen tuotantoon. Tämä näkyy hänen mukaansa nykyisessä markkinatilanteessa siinä, että pienten asuntojen hinnat ovat laskeneet eniten.

”Pieniä asuntoja on nyt paljon tarjolla ja myyntiajat ovat huomattavan pitkiä. Yksi taustatekijä saattaa myös olla vuosien 2017–2022 asuntosijoitusbuumi korkotason normalisoitumisen myötä”, arvioi Viljamaa.

Aktia Pankin pääekonomisti Lasse Corin kiinnittää huomiota siihen, että asuntojen hinnat ovat Suomessa suhteessa tuloihin nyt poikkeuksellisen halpoja.

”Asunnot Suomessa ovat tällä hetkellä halvimmillaan yli 50 vuoteen! Asuntojen hintojen suhde tuloihin, eli asuntojen reaalihinnat on laskenut viime vuosina. Tällä hetkellä asuntojan hinnat laskevat ja tulot nousevat. Erot kasvukeskuksien ja maakuntien välillä ovat valtavat”, hän toteaa.

Varainsiirtovero on asuntokaupan jarru

Asuntokauppaa on viime vuosina hidastunut heikko suhdanne, maailmanpolitiikan epävarmuudet ja surkea kuluttajien luottamus. Heikon suhdannetilanteen lisäksi asuntomarkkinaa ovat häirinneet päätösperusteiset ratkaisut asuntorahoituksen kiristymisestä.

”Osittain hallitus purki noita päätöksiä kehysriihessä ja teki ratkaisuja, joilla asuntorahoituksen sääntelyä maltillisesti kevennetään. Tästä huolimatta sääntely Suomessa on edelleen Pohjoismaiden kireintä. Kun huomioidaan vielä, että EKP:n ohjauskorko on Suomen suhdanteeseen nähden huomattavan kireä, on selvää, että edelleen tarvitaan päätösperusteisia toimenpiteitä, joilla asuntomarkkinoiden tilannetta parannetaan”, painottaa Viljamaa.

Viljamaa muistuttaa, että varainsiirtovero on verotutkimuksessa todettu moneen otteeseen erittäin haitalliseksi veroksi.

”Asuntokaupan varainsiirtovero on merkittävä asuntokaupan lisäkulu, joka aivan turhaan rajoittaa perheiden muuttomahdollisuuksia ja hidastaa muun muassa ensiasunnon ostamista.”

Kiristynyt asuntorahoituksen sääntely on vaikuttanut myös siihen, että ensiasunnon ostaminen on entistä haastavampaa. Käytännössä se onnistuu nuorilta vain vanhempien tuella ja lisävakuuksilla.

”Askeleet vaurastumisen polulle pitäisi mahdollistaa kaikille, ja yksi varmasti toimiva keino tähän olisi varainsiirtoveron poistaminen asuntokaupasta. Asia on syytä pitää esillä myös hallituksen budjettiriihessä”, Viljamaa korostaa.