Honkarakenne yhä tappiolla vientivaikeuksien vuoksi

Hirsitalovalmistaja Honkarakenne julkisti tammi-kesäkuun tulosraporttinsa perjantaina.

Yhtiön liikevaihto nousi ensimmäisen vuosipuoliskon aikana 15 prosenttia vertailukaudesta 16,7 miljoonaan euroon. Kasvu syntyi kotimaan markkinoilla, jossa kasvu oli 27 prosenttia. Vienti sen sijaan laski 16 prosenttia. Honkarakenteen liikevaihdosta 80 prosenttia syntyi kotimarkkinoilta.

Yhtiön mukaan viennin liikevaihdon lasku johtui pääosin tuotannossa olevien projektien eriaikaisista toimitusajankohdista. Kyseessä oli yksittäiset omakotitalo ja loma-asuntojen toimitukset lähinnä Aasian ja Euroopan alueilla sijaitseviin kohteisiin.

Viennin saadut tilaukset olivat vertailukauden tasolla ja alueelliset vaihtelut eri vientimaiden osalta ovat suuria.

Honkarakenteen mukaan Euroopan alueella on kysyntä viimein piristynyt niin, että se on alkanut johtaa myös isompiin tilauksiin. Aasian alueen kysyntä ja saadut tilaukset ovat pysyneet tasaisena.

Konsernin tilauskanta jäi kolme prosenttia vertailukautta matalammalle tasolle ja oli 26 miljoonaa euroa. Edellisen vuoden joulukuun lopun tilanteeseen verrattuna tilauskanta kasvoi kuitenkin +18 prosenttia. Tähän vaikuttivat kotimaan projektiliiketoiminnan sekä vientiprojektien piristynyt myynti edellisvuoden viimeiseen vuosipuoliskoon verrattuna.

Kuten viime vuonnakin, Honkarakenne kärsii edelleen tappiollisesta tuloksesta.

Katsauskauden liiketulos jäi tappiolle -2,8 miljoonaa euroa, kun se vuotta aiemmin oli tappiollinen -2,7 miljoonaa euroa. Analyysitalo Inderes odotti -1,9 miljoonan euron liiketulosta, joten tappio oli odotettua syvempi.

Yhtiön mukaan vertailukautta heikompaan kannattavuuteen vaikutti liikevaihdon jakauman painottuminen kotimaan liiketoimintaan, viennin osuuden jäädessä vertailukaudesta. Osaan kotimaan toimituksista kohdistui loppuvuodesta toteutetut talvikauden asennuskampanjat, joiden kannattavuudet olivat normaalia matalammat.

Lisäksi katsauskauden kiinteät kustannukset olivat vertailukautta korkeammat, vaikka kaudelle kohdistui toiminnoissa tehtyjä kulukarsintoja sekä henkilöstön lomautuksia.

Tehostamistoimet eivät ole riittäneet

Honkarakenteen toimitusjohtaja Marko Saarelainen kertoo, että ensimmäisen vuosineljännekseen lähdettäessä Suomen talo- ja rakennusteollisuuden näkymät olivat hyvin haasteelliset.

”Ensimmäisen kvartaalin tilauskertymä jäi hieman alle vertailukauden. Alkukesästä tilauskertymä kehittyi positiivisesti ja katsauskauden tilauskanta nousi 26,2 miljoonaan euroon, jossa kasvua 18 prosenttia edellisvuoden lopusta”, Saarelainen toteaa.

Saarelaisen mukaan Honkarakenteen tappiolliseen liikevoittoon vaikutti liikevaihdon jakauman painottuminen kotimaahan viennin jäädessä vertailukautta pienemmäksi.

”Kulukarsinnoista huolimatta kiinteiden kustannusten taso jäi liian korkeaksi suhteessa liikevaihtoon. Osaltaan tähän vaikutti tulevaisuuden kasvua tukemaan suunnitellut kehityshankkeet ja niiden toteuttaminen vaikeasta suhdanteesta huolimatta.”

Kotimaan kuluttaja-asiakkaiden varovaisuus päätöksenteossa heijastui yhtiön ensimmäisen vuosipuoliskon tilauskertymään.

”Liikevaihtoa kotimaan kuluttajaliiketoiminta kasvatti suhteessa vertailukauteen, mutta sen kannattavuudessa oli haasteita. Kokonaisuudessaan liiketoiminnan tulos oli haastavassa markkinatilanteessa työvoitto, mutta tulevaisuutta silmällä pitäen liiketoiminta vaatii tehostamistoimia kannattavuuden parantamiseksi”, Saarelainen kertoo.

Projektiliiketoiminnassa Honkarakenne saavutti prosentuaalisesti merkittävää kasvua, mutta volyymi on edelleen varsin pieni.

Yrityksiin kohdistuva B2B-liiketoimintaa yhtiö on kehittänyt aktiivisesti alkuvuoden aikana niin kotimaassa kuin viennissä, Saarelainen kertoo. B2B-hankekanta onkin kasvussa ja näkymät tältä osin varovaisen positiiviset.

Vientiliiketoiminnassa Honkarakenteen Aasian tilauskertymä jäi vertailukaudesta. Saarelainen kertoo, että epävarmuustekijät koskien Japanin viranomaisvaatimuksia on hidastanut katsauskauden kaupankäyntiä.

Näkymät ennallaan, ei odotuksia tuloskäänteestä

Toimitusjohtajan mukaan Euroopan markkina-alue jäi hieman vertailukauden tilauskertymästä Saksaa lukuun ottamatta, jonka osalta saadut tilaukset ja kaudelle kertynyt liikevaihto olivat kasvussa.

”Saksan tiimin kehitystoimien johdosta yhtiössä odotetaan positiivista kasvua kuluttaja- ja projektiasiakkuuksien tilauskertymien ja liikevaihdon osalta. Muun Euroopan osalta näkymä jatkuu osin vielä haasteellisena.”

Honkarakenne valmistelee toukokuussa lanseeratun uuden painumattoman hirren tuotannon aloittamista.

”Katsauskauden jälkeen uuden painumattoman lamellihirren Honka Fusion+ tuotanto käynnistyi ja ensimmäiset toimitukset asiakkaille tehtiin elokuun alkupuolella”, Saarelainen toteaa.

Honkarakenne ei tehnyt muutoksia helmikuussa antamaansa koko vuotta koskevaan ohjeistukseensa.

Yhtiö odottaa edelleen, että konsernin koko vuoden liikevaihto on hieman edellisvuoden tasoa korkeampi ja on 38–45 miljoonaa euroa. Konsernin liiketulos on -2,6 – +0,0 miljoonaa euroa.