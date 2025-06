Outokumpu hakee uutta vauhtia kasvuun ja suunnittelee jätti-investointia Suomeen

Kuva: Outokumpu Oyj.

Teräsyhtiö Outokumpu hinnoitellaan ensi vuoden konsensusennusteilla maltillisilla arvostuskertoimilla. Ensi vuoden ennusteilla laskettu P/E-kerroin on 9,9x ja EV/EBIT-kerroin 7,4x. Hinnoittelussa näkyy markkinoiden näkemys teräsyhtiöstä; se mielletään matalan kasvun arvo-osakkeeksi.

Tälle vuodelle analyytikoiden konsensus odottaa teräsyhtiölle noin seitsemän prosentin liikevaihdon kasvua ja ensi vuodelle 8,5 prosentin kasvua.

Tähän Outokumpu haluaa nyt muutoksen. Se haluaa aikaansaada reippaampaa kasvua. Coinmotion​ / ​SalkunRakentaja

Yhtiö julkaisi uuden vuosille 2026-2030 keskittyvän kasvustrategiansa, jolle se on antanut nimen EVOLVE. Yhtiö terävöittää strategian toteutusta luokittelemalla konsernin liiketoiminnot perusliiketoimintoihin ja transformatiivisiin toimintoihin investointien kohdentamiseksi.

Yhtiön mukaan jaottelu selkeyttää liiketoimintojen strategista roolia ja painopistealueita ja tukee pitkän aikavälin arvonluontia.

Outokumpu aikoo hyödyntää kilpailuetujaan ja parantaa kestävyyttään teollisuudenalan syklisyyttä vastaan vahvistamalla tuotevalikoimaansa ja erottautumalla ”transformatiivisilla” eli perusteellisesti uudistuvilla osa-alueilla.

Outokummun tavoitteena on laajentua kohdennetuin orgaanisin investoinnein nopeammin kasvavilla, paremman katteen markkinoilla, joilla syklisyys on vähäisempää. Lisäksi yhtiö tutkii valittuja epäorgaanisia mahdollisuuksia, mikäli niissä on vahva yhteys strategiaan ja selkeä mahdollisuus arvonluontiin.

Osana uutta strategiaansa Outokummun tavoitteena on lisätä arvoa parantamalla vastuullisen ruostumattoman teräksen kustannuskilpailukykyä ja rahavirtaa, kasvamalla kannattavasti edistyksellisissä materiaaleissa ja seoksissa sekä mullistamalla arvonluonnin innovatiivisilla materiaaleilla ja teknologioilla.

Yhtiöllä on vakaa taloudellinen asema, maantieteellisesti hajautetut toiminnot ja vahva markkina-asema sekä Euroopassa että Amerikoissa. Outokummun etuna on myös EU-alueen ainoa kromikaivos, joka on paitsi ferrokromin myös muiden lisäarvoa luovien tuotteiden valmistuksen ydin.

Perusliiketoiminnat ovat lypsylehmä kasvualoille

Viime vuosina Outokumpu on parantanut merkittävästi tulostaan syklin eri vaiheissa, ja yhtiön tase on nyt teollisuudenalan vahvin. Kun nämä edut yhdistyvät vastuullisuusjohtajuuteen ja kriittisten raaka-aineiden saatavuuden varmistamiseen, ne muodostavat tukevan perustan tulevaisuuden kasvulle ja pitkän aikavälin arvonluonnille, Outokumpu uskoo.

Outokumpu tekee kohdennettuja toimenpiteitä parantaakseen ruostumattoman teräksen toimintojensa tulosta Euroopassa ja Amerikoissa, joissa yhtiön tavoitteena on kohentaa kilpailukykyä, resilienssiä ja rahavirtaa yli syklin.

Perusliiketoimintojen rooli on rahoittaa kasvua muille alueille. Siksi investoinnit, joiden sisäisen tuottoprosentin minimitavoitetaso on 15 prosenttia, rajoitetaan pakollisiin ja kunnossapitoinvestointeihin sekä kohdennettuihin investointeihin kilpailukykyyn ja hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen järkevällä tavalla.

Perusliiketoiminnan mahdollistavat jatkuva keskittyminen kustannuskilpailukykyyn, vastuullisuusjohtajuuden hyödyntäminen ja kriittisten raaka-aineiden saatavuuden varmistaminen.

Europe-liiketoiminta-alueella Outokumpu optimoi tuotantopohjaansa ja parantaa tuotannon kyvykkyyttä.

Yhtiö suunnittelee noin 200 miljoonan euron investointia uuteen hehkutus- ja peittauslinjaan Torniossa. Samalla suunnitelmissa on sulkea kaksi vähemmän kannattavaa linjaa Krefeldissä Saksassa.

Kun uusi linja on toiminnassa, vuosittainen käyttäkate parantuisi noin 70 miljoonaa eurolla syklin yli. Tavoitteena on hyödyntää täysimääräisesti Tornion kustannustehokkaan teräsintegraatin sekä pohjoismaisen puhtaan ja kilpailukykyisen energian edut kustannusten pienentämiseksi ja Outokummun kilpailukyvyn parantamiseksi Euroopassa.

Europe-liiketoiminta-alueen eri kustannustehostamisohjelmien takia Outokumpu kirjaa vuoden 2025 toisen neljänneksen liikevoittoon noin 35 miljoonan euron oikaisuerän, joka liittyy uudelleenjärjestelyvarauksiin ja omaisuuserien alaskirjauksiin. Rahavirtavaikutus on noin 25 miljoonaa euroa vuosina 2025-2028.

Americas-liiketoiminta-alueella on keskeistä vahvistaa kyvykkyyksiä ja kilpailukykyä tuotannon tehokkuuden, selkeän myyntistrategian ja kohdennettujen investointien avulla.

Kasvua kolmella transformatiivisella osa-alueella

Strategian transformatiivisissa toiminnoissa Outokummun tavoitteena ovat suuren lisäarvon kasvumahdollisuudet, joiden sisäisen tuottoprosentin minimitaso on 20 prosenttia. Tavoitteena on laajentua nopeammin kasvaville markkinoille, joilla katteet ovat parempia, syklisyys vähäisempää, ja Outokummulla on ainutlaatuinen mahdollisuus voittaa. Outokumpu on tunnistanut kolme transformatiivista osa-aluetta.

Edistyksellisten materiaalien ja seosten globaaleilla markkinoilla on vahvaa kasvupotentiaalia, yhtiö uskoo.

Outokumpu on aloittanut selvityksen tutkiakseen mahdollista investointia Avestan sulattoon Ruotsissa, jotta yhtiö voisi entisestään laajentaa runsaasti nikkeliä sisältäviin seoksiin. Samaan aikaan yhtiö tutkii myös epäorgaanisia mahdollisuuksia kasvaa tällä alueella.

Yhdysvaltojen markkinat ovat yhä houkuttelevat pitkällä aikavälillä, ja Outokumpu jatkaa lisäkasvumahdollisuuksien tutkimista muissa kuin ruostumattoman teräksen perustuotteissa.

Ferrochrome-liiketoiminta-alueella Outokumpu kasvattaa kromikaivoksensa arvoa ja asemoi itsensä uudelleen Outokummun sisäisestä ferrokromin toimittajasta vapaaksi toimijaksi ferrokromin ja kromin markkinoilla.

Teräsyhtiö aikoo hyödyntää entisestään erityistä asemaansa vähäpäästöisen ferrokromin tuottajana ja EU-alueen ainoan kromikaivoksen omistajana. Outokumpu uskoo, että sen geopoliittinen asema on merkittävä mahdollisuus arvonluontiin, jota voidaan kiihdyttää uusia tuotevirtoja luovilla innovaatioilla.

Osana transformatiivisia aloitteita Outokumpu hyödyntää kehittämäänsä teknologiaa vähähiilisten metallien valmistukseen. Yhtiön oma kromikaivos on ideaali paikka hyödyntää tätä teknologiaa ensimmäiseksi.

Yhtiön tavoitteena on premium-tuotteiden tuotantoalusta, jossa keskitytään ensin kromimateriaaleihin, kuten rikastettuun ferrokromiin ja erittäin puhtaaseen kromimetalliin. Näin Outokumpu astuu korkealaatuisen ferrokromin markkinoille ja tuo markkinoille tuotteita, joista saadaan merkittävä hintapreemio.

Outokummun teknologiainnovaatio luo arvoa, ja kehitettyä teknologiaa voidaan laajentaa myös muihin ruostumattoman teräksen arvoketjun strategisiin metalleihin – ja mahdollisesti sen ulkopuolelle.

Taloudelliset tavoitteet ja pääomien kohdentaminen

Outokumpu on sitoutunut pitämään taseensa terveenä. Yhtiön strategian ensisijaiset tavoitteet, jotka jakaantuvat balansoidusti resilienssiin, kasvuun ja osinkoihin, ohjaavat pääomien kohdentamista. Tämä johtaa kilpailukykyisiin osakkeenomistajien tuottoihin.

Outokummun pääomien kohdentamisen painopisteinä ovat tuotantopohjan vahvistaminen pakollisilla ja kunnossapitoinvestoinneilla, investoinneilla kilpailukykyyn ja hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen järkevällä tavalla, investoinneilla transformatiivisiin toimintoihin ja yrityskauppoihin, osingot sekä osakkeiden takaisinostot.

Yhtiön tavoitteena on maksaa tasaista ja kasvavaa osinkoa yli ajan ja pitää samalla kiinni mahdollisuudesta investoida transformatiivisiin aloitteisiin, joiden sisäisen tuottoprosentin minimitaso on 20 prosenttia, ottaen huomioon markkinoiden syklisyyden.

Inderesin analyytikko Antti Luiro arvioi, että Outokummun strategialla on edellytykset luoda arvoa. Samalla kuitenkin riskit kasvavat.

”Muun muassa uusiin valmistusmenetelmiin nojaavat kasvuhankkeet ovat toisaalta myös riskisempiä, joten niiden menestystä päästään kunnolla mittaamaan vasta useiden vuosien aikahorisontilla”, hän toteaa.

Yleisesti yhtiön strategian painotus on valikoiduissa, parempien pääoman tuottomahdollisuuksien kasvualueissa, Luiro arvioi.

