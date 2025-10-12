Remedyltä tulosvaroitus – kasvunäkymät tuttujen pelibrändien varassa

Remedyn panostus uuteen FBC: Firebreak -peliin ei ole tuottanut toivottua hedelmää.

Helsingin pörssissä listattu peliyhtiö Remedy Entertainment laski kuluvan vuoden liikevoiton näkymiään ja julkaisi ennakkotietoja kolmannen vuosineljänneksen avainluvuista.

FBC: Firebreak -pelin heikon myynnin vuoksi Remedy laskee pitkän aikavälin myyntiennustettaan pelille. Yhtiö kirjaa 14,9 miljoonan euron ei-kassavirtavaikutteisen arvonalentumisen, joka kattaa suurimman osan pelin aktivoiduista kehittämismenoista ja sille kohdistetuista hankituista julkaisu- ja jakeluoikeuksista. Arvonalentumiskirjauksella ei ole vaikutusta Remedyn kassatilanteeseen.

FBC: Firebreak -pelin muutetun pitkän aikavälin myyntiennusteen ja arvonalentumiskirjauksen vuoksi yhtiö arvioi liikevaihdon kasvavan edellisvuodesta ja liikevoiton olevan negatiivinen ja laskevan edellisvuodesta.

Aiemmin Remedy oli ennustanut liikevaihdon ja liikevoiton kasvavan edellisvuodesta ja liikevoiton olevan positiivinen.

Arvonalentumiskirjauksen vaikuttaessa merkittävästi Remedyn kolmannen vuosineljänneksen taloudellisiin lukuihin, yhtiö julkaisee ennakkotietoja alustavista tilintarkastamattomista avainluvuista heinä-syyskuulta.

Liikevaihto laski kolmannella vuosineljänneksellä 12,2 miljoonaan euroon, kun vertailukaudella se oli 17,9 miljoonaa euroa. Liikevoitto painui reippaasti pakkaselle -16,4 miljoonaan euroon, kun vuotta aiemmin se oli positiivinen 2,4 miljoonaa euroa.

Remedy julkaisi FBC: Firebreak -pelin viime kesäkuussa. Puolivuotiskatsauksessaan Remedy kertoi pelin julkaisuvaiheen kuluttajamyyntien alisuoriutuneen.

Remedy aloittanut korjaavat toimenpiteet

Julkaisun jälkeen yhtiö kehitti peliä pelaajapalautteen perusteella nopeasti ja julkaisi useita päivityksiä. Syyskuun lopussa Remedy julkaisi pelin ensimmäisen Major Update -päivityksen nimeltään Breakpoint, joka muutti pelin ydinkokemusta merkittävästi.

Parantuneista pelaaja- ja myyntimetriikoista huolimatta myynti ei ole yltänyt Remedyn sisäisiin tavoitteisiin.

“Remedy kirjaa ei-kassavirtavaikutteisen arvonalentumisen FBC: Firebreak -pelin aktivoiduista kehittämismenoista ja sille kohdistetuista hankituista julkaisu- ja jakeluoikeuksista. Samalla kun tasapainotamme peliin tehtäviä investointeja, jatkamme pelin kehittämistä ja parantamista päivitetyn pitkän aikavälin myyntiennusteemme mukaisesti”, sanoo Remedyn toimitusjohtaja Tero Virtala.

Puolivuotiskatsauksen yhteydessä Virtala kertoi, että Remedy tulee tukemaan pelin päivitystä kohdistetuilla markkinointitoimenpiteillä, joiden Remedy uskoo lisäävään kiinnostusta peliä kohtaan.

”Olemme sitoutuneita jatkamaan työtä pelin kanssa, olemaan vuorovaikutuksessa yhteisön kanssa ja laajentamaan peliä”, Virtala kertoi.

Peliyhtiöllä on kaksi omaa vakiintunutta pelibrändiä, Control ja Alan Wake, jotka linkittyvät Remedy Connected Universen kautta. Remedy itsejulkaisee tulevat pelit, joiden IP:t se omistaa. Näiden kahden pelibrändin kasvattaminen ja laajentaminen tulee olemaan keskeinen osa yhtiön tulevaisuutta.

Lisäksi Remedy työskentelee partneripelibrändi Max Paynen parissa, joka on alunperin Remedyn luoma.

Tulosvaroituksen myötä Remedyn osake laski perjantaina 7,0 prosenttia. Osake on tullut viidessä vuodessa alas yli 60 prosenttia.

Osake ei hinnoittele uuden pelin onnistumista

Inderesin analyytikko Atte Riikola arveli ennen tulosvaroitusta syyskuun lopulla, että Remedyn osakkeen kurssiin on käytännössä jo hinnoiteltu skenaario, jossa FBC: Firebreak ei enää elvy.

”Siten tilaa on lähinnä mahdollisille positiivisille yllätyksille, joskin tällä hetkellä pessimismi pelin suhteen on täysin perusteltua”, Riikola arveli.

Isossa kuvassa Inderes näkee Remedyn sijoitustarinan kannalta keskeisenä seuraavat isot pelijulkaisut Max Payne ja erityisesti Control 2, joiden onnistuessa osakkeessa on nykytasoilta huomattavaa potentiaalia.

”Siten näemme riski-tuottosuhteen houkuttelevana sijoittajille, jotka uskovat näiden tulevien pelien menestykseen”, Riikola totesi.

Yhtiö julkaisee vuoden kolmannen vuosineljänneksen liiketoimintakatsauksensa 29. lokakuuta.