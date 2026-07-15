Voittaja vie kaiken -markkina on kasvusijoittajan metsästysmaa

Nvidian toimitusjohtaja Jensen Huang.

Voittaja vie kaiken -ilmiöllä tarkoitetaan markkinaa, jossa johtava toimija kaappaa suhteettoman osan arvosta ja jättää haastajille murusia. Ytimessä on kasvavien tuottojen mekanismi: mitä suuremmaksi voittaja kasvaa, sitä vaikeampi sitä on horjuttaa.

Ilmiön mittasuhteet näkee pörssin arvokkaimpien yhtiöiden listalta. Nvidia oli heinäkuussa 2026 maailman arvokkain yhtiö noin 4 850 miljardin dollarin arvolla, ja se ylitti ensimmäisenä yhtiönä viiden biljoonan dollarin rajan jo lokakuussa 2025.

Ajattelutavan tunnetuksi tehnyt sijoittaja Peter Thiel listaa kestävälle monopolille neljä rakennuspalikkaa: kilpailijoita moninkertaisesti parempi teknologia, verkostovaikutukset, mittakaavaedut ja brändi. Useampi näistä yhtä aikaa tekee asemasta vaikeasti murrettavan.

Thielin iskulause on karu: ”kilpailu on häviäjiä varten”. Täydellisen kilpailun markkinassa hinnat painuvat kohti kustannuksia ja ylivoitot katoavat, kun taas monopoliasemassa yhtiö säilyttää hinnoitteluvoiman ja kerää käteistä.

Verkostovaikutus tarkoittaa, että tuote muuttuu arvokkaammaksi jokaisen uuden käyttäjän myötä. Maksuverkot Visa ja Mastercard ovat tästä oppikirjaesimerkki: kortti kelpaa kauppiaalle vasta, kun sitä kantaa tarpeeksi moni kuluttaja, ja kuluttaja hankkii kortin vasta, kun kauppiaat sen hyväksyvät.

Kun tämä munan ja kanan ongelma on kerran ratkaistu, tulokkaan olisi rakennettava sama kahdenpuolinen verkosto tyhjästä. Visa ja Mastercard prosessoivat Kiinan ulkopuolella arviolta 90 prosenttia korttimaksuista, ja niiden liikevoittomarginaalit ylittävät puolet liikevaihdosta.

Mittakaavaetu korostuu ohjelmistoissa, joissa lisäkäyttäjän palveleminen ei juuri maksa mitään. Kertaalleen maksettujen kehityskulujen jälkeen jokainen uusi asiakas valuu lähes suoraan katteeseen, ja suurin toimija kykenee panostamaan tuotekehitykseen enemmän kuin haastajansa.

Tuotot syntyvät kourallisessa yhtiöitä

Kasvusijoittajan into voittajayhtiöihin ei ole makuasia vaan seuraa tuottojen jakaumasta. Arizona State Universityn professori Hendrik Bessembinder on käynyt läpi Yhdysvaltain osakemarkkinan koko historian vuodesta 1926 alkaen.

Sadan vuoden aineistossa lähes 60 prosenttia yhtiöistä tuotti omistajilleen vähemmän kuin lyhyt valtionlaina, ja mediaaniosake jäi tappiolle. Markkinan noin 91 biljoonan dollarin nettovarallisuuden loi käytännössä ylin neljä prosenttia yhtiöistä.

Keskittyminen on vain jyrkentynyt. Maaliskuussa 2026 julkaistussa päivityksessä puolet vuosisadan varallisuudenluonnista tuli 46 yhtiöltä, kun kymmenen vuotta aiemmin samaan tarvittiin 89 yhtiötä.

Suurimmat arvonluojat ovat samoja nimiä, jotka hallitsevat markkinoitaan. Vuoden 2025 loppuun ulottuvassa laskennassa kärjessä olivat Apple, Nvidia, Microsoft, Alphabet ja Amazon — yhtiöt, joiden asemaa hausta ja pilvestä tekoälypiireihin ja laite-ekosysteemeihin kilpailijoiden on ollut vaikea horjuttaa.

Selkeimmät voittajat löytyvät sirujen arvoketjusta

Selväpiirteisimmän voittaja vie kaiken -aseman on rakentanut hollantilainen ASML, jonka koneet piirtävät kaikkein pienimmät transistorit piikiekoille. Yhtiö hallitsee 100 prosentin osuudella niin sanottua EUV-litografiaa, jota ilman alle seitsemän nanometrin siruja ei valmisteta.

Etu syntyi kolmen vuosikymmenen ja kymmenien miljardien eurojen tutkimuspanoksesta, jonka mittaan kilpailijat luovuttivat yksi toisensa jälkeen. Yksittäinen kone maksaa parhaimmillaan satoja miljoonia euroja, ja arvioiden mukaan vastaavan kyvyn rakentaminen tyhjästä veisi haastajalta yli vuosikymmenen.

Piirien suunnittelussa valta on Nvidian. Yhtiö hallitsee tekoälykiihdyttimiä noin neljän viidesosan osuudella, ja mallien koulutuksessa osuus ylittää 90 prosenttia.

Pelkkä siru ei silti selitä etumatkaa. Nvidian ohjelmistoalusta CUDA sitoo kehittäjät sen laitteisiin, ja yhtiön datakeskusliiketoiminta kasvatti liikevaihtonsa yli 115 miljardiin dollariin tilikaudella 2025.

Verkostovaikutus ja vaihtokustannukset lukitsevat asiakkaat

Datan kertyminen ja verkostovaikutus ovat pitäneet Alphabetin Google-haun asemaa liki muuttumattomana yli vuosikymmenen. Hakukone kattaa maailmanlaajuisesti noin 90 prosenttia hauista, mobiililaitteilla vielä enemmän.

Yhdysvaltain oikeusministeriö tuomitsi elokuussa 2024 Googlen laittomaksi monopoliksi haussa. Asemasta kertoo sekin, että yhtiö maksaa arvioiden mukaan Applelle noin 20 miljardia dollaria vuodessa oletushaun paikasta iPhonessa.

Pilvipalveluissa voittajia on kolme. Amazonin AWS pitää noin kolmanneksen infrastruktuurimarkkinasta, Microsoftin Azure noin viidenneksen ja Google Cloud reilun kymmenyksen, ja yhdessä ne hallitsevat kahta kolmasosaa markkinasta.

Koon ohella painaa vaihtamisen hinta. Kun yrityksen järjestelmät pyörivät kerran yhdellä alustalla, siirtyminen toiselle on kallista ja riskialtista, ja arviolta 85 prosenttia työkuormista pysyy samalla toimittajalla.

Voittajan asema ei kuitenkaan ole ikuinen. Tekoälyaika on herättänyt kiistan siitä, kestävätkö vallihaudat — onko parempi malli tai siru pysyvä monopoli vai vain etumatka, jonka kilpailija kuroo umpeen kuukausissa.

Nvidian kohdalla kysymys on jo konkreettinen. Suurten pilvitoimijoiden omat räätälöidyt tekoälypiirit uhkaavat nakertaa osuutta; esimerkiksi Googlen tensoripiirit suunnittelee Broadcom, ja osa analyytikoista odottaa Nvidian markkinaosuuden painuvan noin kolmeen neljäsosaan vuoden 2026 aikana.