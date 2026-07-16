Buffett Alphabetin sivuuttamisesta: ”Tein virheen”

Warren Buffett vahvisti käynnistäneensä itse Berkshiren yli 31 miljardin dollarin sijoituksen Alphabetiin. Salkkunsa suosikkeihin hän ei Googlen emoa silti lue.

Warren Buffett halusi oikaista yhden viime kuukausien sitkeimmistä arvailuista. Moni oletti, että Berkshire Hathawayn yllättävä sijoitus Googlen emoyhtiöön Alphabetiin oli lähtöisin konsernin tuoreesta toimitusjohtajasta Greg Abelista.

Näin ei Buffettin mukaan ollut. ”Minä aloitin sen”, 95-vuotias sijoittajalegenda sanoi CNBC:n Becky Quickin haastattelussa keskiviikkona.

Abel kantaa silti muodollisen vastuun.

”En tee mitään, mitä hän ei hyväksyisi, eikä hän tee mitään, mitä minä en hyväksyisi. Hän on se, joka päättää”, Buffett kuvaili suhdettaan seuraajaansa.

Positio paljastui ensi kerran vuoden 2025 kolmannella neljänneksellä, jolloin sen arvo oli noin 4,3 miljardia dollaria. Sittemmin Berkshire on kasvattanut omistustaan, ja Alphabetista on tullut yli 31 miljardin dollarin panostus.

Kokoluokassa Alphabetin edelle yltävät Berkshiren osakesalkussa enää Apple ja American Express. Teknologiajätti kohosi konsernin kymmenenneksi suurimmaksi osakeomistukseksi jo syyskuun 2025 lopussa.

Panostus merkitsee periaatteellista käännettä. Yhtiö karttoi teknologiaosakkeita vuosikymmenten ajan, kunnes Applesta kasvoi 2010-luvulla sen ylivoimaisesti suurin omistus.

Buffett katui Googlea jo ennen massiivist kurssinousua

Itsekritiikkiä ei haastattelussa säästelty. ”Tein virheen”, Buffett sanoi Alphabetin aiemmasta ohittamisesta.

Harmittelu ei ole uutta. Buffett moitti itseään Googlen sivuuttamisesta jo toukokuussa 2017 ja selitti myöhästymistä puutteellisella ymmärryksellään teknologiayhtiöistä.

Vakuutusyhtiö Geico kuului Googlen mainosalustan varhaisiin asiakkaisiin, joten mainonnan toimivuus näkyi Buffettille läheltä jo aikoinaan. Yhtiökokouksissa hän ja edesmennyt varapuheenjohtaja Charlie Munger myönsivät epäonnistuneensa, kun eivät hyödyntäneet omaa näköalapaikkaansa.

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Odottelu kävi kalliiksi. Alphabetin osake nousi 559 prosenttia Buffettin vuoden 2017 kommenteista syyskuun 2025 loppuun, ennen kuin Berkshire vihdoin osti.

Myöhästyminen osui aikaan, jolloin Alphabet oli vielä kevyt taseeltaan ja markkinoiden suosikki. Buffett ei tuolloin uskaltanut lyödä vetoa siitä, että Google nousisi alan murroksessa pitkän aikavälin voittajaksi.

Anti hinnoiteltiin Berkshiren eduksi

Kesäkuun alussa Berkshire osallistui Alphabetin 10 miljardin dollarin suunnattuun antiin, jolla yhtiö rahoittaa tekoälyinfrastruktuuriaan. Anti oli osa lähes 85 miljardin dollarin kokonaisjärjestelyä, joka ylsi pörssihistorian suurimmaksi osakeanniksi.

Ehdot suosivat pitkäaikaista sijoittajaa. Berkshire maksoi A-osakkeesta 351,81 ja C-osakkeesta 348,20 dollaria, kun edellinen päätöskurssi oli 376,37 ja 372,58 dollaria.

Runsaan kuuden prosentin alennus markkinahintaan noudattaa Buffettin vanhaa kaavaa, jossa iso ankkurisijoittaja saa arvovaltansa vastineeksi edulliset ehdot.

Kyse ei ole pikkurahasta. Alphabet aikoo investoida kuluvana vuonna 180–190 miljardia dollaria lähinnä tekoälyn laskentakapasiteettiin, ja summan on kerrottu kasvavan yhä ensi vuonna.

Suurimmat pilvipalvelujätit ylittävät yhdessä 600 miljardin dollarin investoinnit vuonna 2026. Juuri mittakaava on Buffettin mielestä toimialan avainkysymys.

”Ne kaikki panevat likoon satoja miljardeja, ja se on oikeaa rahaa. Sitä peliä ne nyt pelaavat”, hän kertoi Quickille.

Ohjelmistoliiketoiminnassa vastaavaa peliä ei Buffettin mukaan tarvinnut pelata. Sävyssä on jännite, sillä sijoituksen alullepanija epäröi ääneen juuri sitä pääomasyöppöyttä, joka on perinteisesti pitänyt hänet loitolla tällaisista yhtiöistä.

Ristiriitaa korostaa sekin, ettei Alphabet ole Buffettin suosikki.

”En pidä siitä yhtä paljon kuin ainakin neljästä tai viidestä muusta omistamastamme liiketoiminnasta”, hän totesi.

Silti Buffett puolusti yhtiön asemaa poikkeuksellisen suorasanaisesti. Hänen mukaansa Alphabet on tuloshistoriansa perusteella todennäköisemmin voittaja kuin 90–95 prosenttia siitä, mitä Wall Street sijoittajille kauppaa.

Näkemykselle löytyy katetta luvuista. Alphabetin liikevaihto kasvoi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 22 prosenttia 110 miljardiin dollariin, ja pilvipalveluiden myynti nousi 63 prosenttia.

Liiketoiminnan rahavirta ylsi edeltäneiden 12 kuukauden aikana 174 miljardiin dollariin. Osake reagoi haastatteluun nousemalla 3,65 prosenttia 370,36 dollariin.

Apple pysyy suosikkina Cookin lähdöstä huolimatta

Berkshiren suurin osakeomistus on yhä Apple, jonka arvo oli maaliskuun lopussa noin 57,8 miljardia dollaria ja osuus salkusta noin 22 prosenttia. Yhtiö säilyy Buffettin suosikkina, vaikka sen toimitusjohtaja Tim Cook on jäämässä tehtävästään.

Apple kertoi huhtikuussa, että Cook siirtyy hallituksen puheenjohtajaksi ja laitteistokehitystä johtanut John Ternus nousee toimitusjohtajaksi syyskuun alussa. Cook on luotsannut yhtiötä vuodesta 2011, jolloin hän seurasi Steve Jobsia.

Vaihdos ei horjuta Buffettin luottamusta. ”Tiedän Applesta enemmän kuin monta vuotta sitten”, hän sanoi.

”Jos olet Apple, sinulla on ympäri maailmaa erittäin fiksuja ihmisiä, jotka yrittävät varmistaa, että yhtiön tulevaisuus on yhtä valoisa kuin menneisyys”, Buffett jatkoi.

Luottamus ei ole estänyt keventämistä. Berkshire on myynyt Apple-osakkeitaan toistuvasti, ja pelkästään vuoden 2025 kolmannella neljänneksellä omistus supistui yli 15 prosenttia.

Alphabetin rahoitusjärjestelyn viimeinen erä on vielä edessä. Jopa 40 miljardin dollarin markkinaehtoinen osakeanti käynnistyy kolmannella vuosineljänneksellä.