Pörssin sarjayhdistelijä teki hirmuisen tulosloikan

Tamperelainen Auroora Yhtiöt kertoi torstaina liikevaihtonsa kasvaneen huhti-kesäkuussa 41,3 prosenttia 75,0 miljoonaan euroon. Vuotta aiemmin vastaavan neljänneksen liikevaihto oli 53,0 miljoonaa euroa.

Kasvusta noin kaksi kolmasosaa syntyi ilman yritysostoja. Orgaanisen kasvun osuus oli 25,7 prosenttia ja ostetun liikevaihdon 15,6 prosenttia.

Yhtiön mukaan kysyntä lisääntyi kaikissa kolmessa segmentissä. Vauhtia toi myös se, että osa asiakastoimituksista siirtyi ensimmäiseltä vuosineljännekseltä huhtikuulle, mikä paisutti toisen neljänneksen lukuja kertaluonteisesti.

Toimitusjohtaja Antti Rauhala myöntää vaihtelun kuuluvan yhtiön liiketoimintaan. ”Toimitusten ajoitus aiheuttaa luontaisesti vaihtelua vuosineljännesten välillä”, hän toteaa.

Segmenteistä suurin, Sähköistys ja automaatio, kasvatti liikevaihtoaan 32,2 prosenttia 45,4 miljoonaan euroon. Teolliset tuotteet ja palvelut kasvoi 63,2 prosenttia 22,3 miljoonaan euroon pääosin ostettujen yhtiöiden ansiosta, ja Puhdas vesi ja ympäristöteknologia 49,4 prosenttia 6,8 miljoonaan euroon.

Kysynnän taustalla vaikuttivat sähköverkkoihin, energiatehokkuuteen, datakeskuksiin ja teollisuuden sähköistymiseen liittyvät investoinnit. Myös puolustussektorin ja huoltovarmuuden hankinnat tukivat useiden konserniyhtiöiden kehitystä.

Kannattavuus parani nopeammin kuin liikevaihto

Oikaistu liiketulos nousi toisella neljänneksellä 4,6 miljoonaan euroon, kun se vuotta aiemmin oli 1,3 miljoonaa euroa. Kasvua kertyi 268,5 prosenttia, ja liiketulosmarginaali kohosi 2,4 prosentista 6,2 prosenttiin.

Parannus syntyi kahdesta lähteestä: orgaanisesta kehityksestä ja vuoden 2025 jälkeen konserniin liitetyistä yhtiöistä. Listautumishankkeesta aiheutui neljänneksellä 0,5 miljoonan euron kertaluonteiset kulut, joilla oikaistu tulos on puhdistettu vertailukelpoiseksi.

Yrityskauppojen osuus näkyy selvimmin poistojen yläpuolella. Oikaistu EBITA eli liiketulos ennen yritysostojen kauppahinnoista tehtäviä poistoja yli kaksinkertaistui 6,5 miljoonaan euroon ja nousi 8,7 prosenttiin liikevaihdosta.

Teolliset tuotteet ja palvelut ylsi neljänneksellä 14,6 prosentin oikaistuun EBITA-marginaaliin, ja tappiollisena rämpinyt vesisegmentti kääntyi 9,6 prosenttiin. Tammi-kesäkuun tasolla noin puolet oikaistun EBITAn kasvusta tuli yritysostoista ja puolet orgaanisesta kasvusta.

Osakekohtainen tulos oli 0,11 euroa, kun se vuotta aiemmin oli 0,10 euroa tappiollinen. Käänteen takana on liikevoiton nousu 4,2 miljoonaan euroon sekä nettorahoituskulujen lasku 0,8 miljoonaan euroon.

Osakekohtaisen tuloksen paraneminen on sitäkin huomionarvoisempaa, koska huhtikuun listautumisanti kasvatti osakemäärää. Vertailuluku on oikaistu takautuvasti maaliskuussa toteutetun osakesplitin mukaiseksi.

Koko alkuvuoden osakekohtainen tulos jäi 0,2 euroa tappiolliseksi. Syynä ovat alkuvuoden 3,8 miljoonan euron nettorahoituskulut, joihin sisältyy 1,7 miljoonan euron kirjaus lisäkauppahintojen uudelleenarvioinnista. Kirjaus johtui hankittujen yhtiöiden ennusteiden paranemisesta, eikä sillä ollut rahavirtavaikutusta.

Liiketoiminnan rahavirta oli neljänneksellä 5,9 miljoonaa euroa, kun vuotta aiemmin virta oli 0,5 miljoonaa euroa negatiivinen.

Anti keräsi 40 miljoonaa ja puolitti nettovelan

Auroora listautui Nasdaq Helsingin pörssilistalle huhtikuun alussa ja keräsi annissa 40,3 miljoonan euron bruttovarat. Rahat näkyivät heti taseessa: korolliset nettovelat laskivat 18,8 miljoonaan euroon vuoden takaisesta 38,7 miljoonasta eurosta.

Nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen painui 0,7:ään, kun yhtiön oma yläraja on 2,0. Omavaraisuusaste nousi 52,1 prosenttiin edellisvuoden 38,0 prosentista.

”Taseemme antaa merkittävää liikkumavaraa sekä yritysostoihin että orgaanista kasvua tukeviin investointeihin”, Rauhala kirjoittaa katsauksessa.

Ostoslista ei ole jäänyt tyhjäksi. Kesäkuussa Auroora sopi noin seitsemän miljoonan euron liikevaihtoa tekevän Suomen Teknohaus Oy:n koko osakekannan ostosta, ja kauppa pantiin täytäntöön elokuun 13. päivä.

Auroora on suomalainen sarjayhdistelijä, joka ostaa pk-yrityksiä pysyväksi omistukseensa ja johtaa niitä hajautetusti. Konserniin kuuluu yli 20 yhtiötä kolmessa segmentissä, ja henkilöstöä oli kesäkuun lopussa 881 kokoaikaiseksi muutettuna.

Liiketoimintaa on Suomen ohella Ruotsissa ja Puolassa. Viime vuonna konsernin liikevaihto oli 205,2 miljoonaa euroa ja oikaistu EBITA 13,5 miljoonaa euroa.

Tilauskanta antaa näkyvyyttä ensi vuoteen

Konsernin tilauskanta kasvoi maaliskuun lopun 163 miljoonasta eurosta 170 miljoonaan euroon kesäkuun loppuun mennessä. Sähköistys ja automaatio -segmentin saadut tilaukset nousivat neljänneksellä ennätykselliseen 57 miljoonaan euroon.

”Vuoden toiselle puoliskolle siirrymme ennätystasoisen tilauskannan tukemina”, Rauhala sanoo.

Epävarmuutta hän ei kuitenkaan julista päättyneeksi. ”Useiden keskeisten loppumarkkinoidemme kysyntä on säilynyt hyvänä, vaikka geopoliittinen ja taloudellinen epävarmuus ei ole poistunut.”

Erillistä tulosohjeistusta kuluvalle vuodelle Auroora ei anna. Sen sijaan yhtiö tavoittelee vuodelle 2028 vähintään 400 miljoonan euron liikevaihtoa ja vähintään 10 prosentin oikaistua EBITA-marginaalia, kun molemmat mitataan viimeisten 12 kuukauden luvuista ja hankitut yhtiöt lasketaan mukaan koko vuodelta.

Kesäkuun lopussa vastaavat luvut olivat 253,3 miljoonaa euroa ja 8,0 prosenttia. Kaksi muuta pitkän aikavälin tavoitetta on jo ylitetty, sillä sijoitetun pääoman tuotto nousi 17,5 prosenttiin tavoitellun 15 prosentin sijaan.

Riskilistalla painavat ostokohteiden saatavuus, yritysostojen integrointi ja avainhenkilöiden pitäminen talossa. Yhtiö nostaa esiin myös inflaation, joka luo painetta palkankorotuksiin ja logistiikkakustannuksiin.

Ensimmäisen pörssineljänneksen aikana Aurooran osake kävi alimmillaan 5,25 eurossa, mutta nyt osake on kivunnut jo 10:een euroon.