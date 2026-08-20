Yhdysvaltalaisen lääketeollisuusjätti Modernan osake päätti keskiviikon kauppapäivän 174,4 dollariin. Nousua kertyi 177 prosenttia, ja yhtiön markkina-arvo kasvoi yhden istunnon aikana noin 25 miljardista dollarista 69 miljardiin.

Liikkeen laukaisi aamulla julkaistu tiedote, jossa Moderna ja saksalainen lääkevalmistaja ja kemianteollisuuden yhtiö Merck kertoivat laajan melanoomatutkimuksensa saavuttaneen tavoitteensa. Merckin osake nousi samana päivänä 12,6 prosenttia.

INTerpath-001-tutkimuksessa 1 137 potilasta sai leikkauksen jälkeen joko Modernan kehittämää intismeran autogene -valmistetta yhdessä Merckin Keytruda-immuunihoidon kanssa tai pelkkää Keytrudaa. Yhdistelmä pidensi aikaa, jonka potilaat elivät ilman syövän uusiutumista, ja hidasti etäpesäkkeiden ilmaantumista muualle elimistöön. Mikään aiempi hoito ei ole päihittänyt pelkkää Keytrudaa leikatun melanooman jälkihoidossa.

Kyseessä on myös ensimmäinen kerta, kun mRNA-pohjainen syöpähoito on läpäissyt kolmannen vaiheen tutkimuksen. Tulos varmistui jo ennalta sovitussa välianalyysissä, mikä kertoo hyödyn erottuneen selvästi ennen tutkimuksen suunniteltua päätepistettä.

mRNA eli lähetti-RNA on solun oma viestinviejä. Se kopioi DNA:ssa olevan rakennusohjeen ja kuljettaa sen soluun kohtaan, jossa proteiineja valmistetaan, minkä jälkeen solu rakentaa ohjeen mukaisen proteiinin ja viesti hajoaa nopeasti. Lääkkeissä tätä mekanismia käytetään hyväksi antamalla elimistölle keinotekoinen ohje, jonka perusteella solut valmistavat halutun proteiinin itse.

Modernan syöpähoidossa ohje kertoo, millaisia tunnistemolekyylejä potilaan omassa kasvaimessa on, jotta immuunijärjestelmä oppii tunnistamaan ja tuhoamaan juuri ne solut.

Intismeran valmistetaan jokaiselle potilaalle erikseen hänen oman kasvaimensa näytteestä. Synteettinen mRNA koodaa jopa 34 kasvaimelle ominaista tunnistetta, joiden avulla immuunijärjestelmä opetetaan hyökkäämään syöpäsoluja vastaan.

Modernan toimitusjohtaja Stéphane Bancel kuvasi tulosta käännekohdaksi koko syöpätutkimuksen kentällä.

”Ajatus siitä, että yksittäisen potilaan syöpää varten rakennettaisiin räätälöity mRNA-hoito, oli vuosien ajan pelkkä tavoite, ja nyt olemme muuttamassa sen todellisuudeksi”, Bancel sanoi yhtiöiden yhteisessä tiedotteessa.

Lyhyeksimyyjät joutuivat ostamaan takaisin

Reaktion voimakkuutta selittää lähtötilanne. Ennen keskiviikkoa analyytikoiden konsensustavoitehinta oli noin 50 dollaria, ja valtaosa suosituksista oli pidä-tasolla.

Osake oli lisäksi yksi biotekniikkasektorin lyhyeksimyydyimmistä. Vapaasta osakekannasta noin 13,5 prosenttia oli myyty lyhyeksi, ja positioiden sulkeminen ruokki nousua heti kaupankäynnin auettua.

Bank of American Alex Stranahan nosti suosituksensa alipainosta neutraaliin ja tavoitehintansa 40 dollarista 170 dollariin. RBC korotti tavoitehintansa 45 dollarista 130 dollariin, ja William Blairin Myles Minter nosti Modernan ylipainoon.

Kokoero yhtiöiden välillä selittää sen, miksi kumppanit reagoivat niin eri tavalla. Moderna aloitti päivän noin 25 miljardin dollarin arvoisena, kun Merckin markkina-arvo oli yli 330 miljardia.

Sijoittajat eivät hinnoitelleet keskiviikkona pelkkää melanoomaa. Merck ja Moderna tutkivat samaa hoitoa yhdeksässä käynnissä olevassa kliinisessä tutkimuksessa, joihin kuuluvat muun muassa keuhkosyöpä, virtsarakon syöpä ja munuaissyöpä.

Innostus levisi myös lähialoille. Kasvainten geneettiseen analytiikkaan erikoistuneen Tempus AI:n osake nousi keskiviikkona lähes 24 prosenttia.

Tarkat luvut puuttuvat toistaiseksi kokonaan

Yhtiöt kertoivat ainoastaan, että tutkimus saavutti tavoitteensa tilastollisesti merkitsevästi. Ne eivät julkistaneet lukuja siitä, kuinka paljon uusiutumisriski pieneni tai kuinka suuri ero oli eri levinneisyysasteiden välillä.

Citigroupin Geoffrey Meacham huomautti, että juuri nämä puuttuvat yksityiskohdat ratkaisevat lopulta tuloksen hoidollisen ja kaupallisen arvon. Myös tuotantoa koskevat tiedot ovat vielä julkistamatta.

Tutkimus jatkuu, sillä kokonaiselinaikaa koskeva tulos on kesken. Sitä mittaria viranomaiset ja lääkärit painottavat kaikkein eniten.

Vertailukohdan antaa aiempi ja selvästi pienempi vaiheen 2b tutkimus. Siinä yhdistelmähoito pienensi viiden vuoden seurannassa uusiutumisen tai kuoleman riskiä 49 prosenttia ja etäpesäkkeiden tai kuoleman riskiä 59 prosenttia pelkkään Keytrudaan verrattuna.

Osakevälittäjä eToron markkinastrategi Lale Akoner kehotti sijoittajia maltillisuuteen. ”Odotukset kannattaa pitää kohtuullisina, sillä kokonaiselinaikaa koskevat tulokset puuttuvat yhä ja yksilöllisten rokotteiden valmistaminen suuressa mittakaavassa voi osoittautua kalliiksi ja monimutkaiseksi”, Akoner sanoi.

Barclays on arvioinut, että hoito voisi tuottaa melanoomassa noin kolmen miljardin dollarin vuosimyynnin vuoteen 2035 mennessä. Modernan markkina-arvo kasvoi keskiviikkona noin 44 miljardia dollaria.

Yhtiö tekee yhä raskasta tappiota

Moderna on edelleen selvästi tappiollinen. Huhti-kesäkuussa yhtiö teki noin 0,8 miljardin dollarin tappion, ja osakekohtainen tappio oli 1,97 dollaria.

Kassan yhtiö arvioi olevan vuoden lopussa 4,7–5,2 miljardia dollaria. Liikevaihdon odotetaan jäävän tänä vuonna noin kahteen miljardiin dollariin, joten markkina-arvo on nyt yli kolmekymmenkertainen myyntiin nähden.

Keskiviikon nousun jälkeen Moderna on S&P 500 -indeksin toiseksi paras osake tänä vuonna. Nousua on kertynyt vuoden alusta 465 prosenttia.

Intismeranilla ei ole vielä myyntilupaa missään maassa. Yhtiöt aikovat esitellä tarkat tulokset kansainvälisessä lääketieteellisessä kokouksessa ja aloittaa keskustelut viranomaisten kanssa myyntilupahakemuksista, ja hyväksyntä olisi mahdollinen aikaisintaan vuonna 2027.

Kokousta, jossa luvut esitellään, Moderna ja Merck eivät ole nimenneet.