Wetterin loppuvuotta tukevat säästötoimet ja vahva tilauskanta

Kuva: Wetteri Oyj.

Kesäkuun lopulla Wetteri tiedotti sen hallituksen ja yhtiön toimitusjohtaja Pietu Parikan sopineen yhteisesti, että Parikka jättää tehtävänsä yhtiön toimitusjohtajana 24.6.2026. Parikka aloitti tehtävässä 1.8.2025.

Pian ensimmäisen tiedotteen jälkeen Wetteri ilmoitti erillisellä pörssitiedotteella uuden toimitusjohtajan nimityksestä. Yhtiön operatiiviseen johtoon palasi Wetterin pitkäaikainen toimitusjohtaja Aarne Simula, joka siirtyi yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi Parikan aloittaessa toimitusjohtajana.

Hallitusjäsenyyden lisäksi Simula on toiminut viimeisen vuoden ajan yhtiön johdon neuvonantajana ja suurimpana osakkeenomistajana. Pörssitiedotteen mukaan Simula palaa nyt toimitusjohtajaksi johtamaan yhtiön vaihetta kannattavaan kasvuun uusien autojen myynti edellä.

Simula aloitti toimitusjohtajana välittömästi ja jatkaa hallituksen jäsenenä. Wetterin hallituksen uudeksi puheenjohtajaksi nimitettiin Mika Aho, jolla on kokemusta finanssialan johtotehtävistä jo 25 vuoden ajalta.

Markkina piristyi huhti-kesäkuussa

Kuluvan vuoden toisen vuosineljänneksellä Wetterin liikevaihto oli 109,4 miljoonaa euroa, kun ennuste oli 117,5 miljoonaa euroa. Oikaistu liikevoitto oli -2,9 miljoonaa euroa ennusteen ollessa -0,4 miljoonaa euroa.

Vuosi 2026 käynnistyi autokaupassa verkkaisesti piristyen kuitenkin ensimmäisen vuosipuoliskon loppua kohden. Toisella neljänneksellä markkinan piristymisen vaikutukset alkoivat näkyä liiketoiminnassa, ja liikevaihto kääntyi hienoiseen kasvuun ollen 109,4 miljoonaa euroa. Vertailukaudella liikevaihto oli 109,0 miljoonaa euroa.

Ensimmäisen vuosipuoliskon aikana Wetterin uusien autojen asiakastilaukset kasvoivat 20 prosenttia vertailukaudesta ja tilauskanta nousi viime vuosien ennätystasolle 70,3 miljoonaan euroon vertailukauden 37,6 miljoonasta eurosta.

Yhtiön mukaan kysyntää vahvistivat merkkiedustusten houkuttelevat mallistouutuudet sekä geopoliittinen tilanne ja siitä johtuva polttoainehintojen nousu. Henkilöautot-segmentin liikevaihto kasvoi neljänneksellä 2 prosenttia.

Katsauskauden jälkeen automarkkinassa oli havaittavissa jo selkeitä merkkejä kysynnän elpymisestä. Autoalan Keskusliiton raportin mukaan heinäkuun ensirekisteröinnit olivat 11,4 prosentin kasvussa edellisestä vuodesta. Wetterin mukaan vahva tilauskanta ja piristymisen merkkejä osoittava markkina luovat Henkilöautot-segmentille hyvät edellytykset loppuvuoteen.

Liikevaihto kasvoi myös kuusi prosenttia Raskas kalusto -segmentissä ja 3 prosenttia Toimintasegmenteille kohdistamattomissa erissä. Huoltopalvelut-segmentissä raportoitu liikevaihto sen sijaan laski seitsemän prosenttia.

Huoltopalveluissa liikevaihtoon ja kannattavuuteen vaikutti lokakuussa 2025 toteutettu Joensuun ja Kajaanin raskaan kaluston liiketoiminnan myynti. Jatkuvien toimintojen osalta liikevaihto kuitenkin kasvoi hieman myös Huoltopalveluissa.

Wetterin oikaistu käyttökate kuitenkin laski 65 prosenttia vertailukaudesta ja oli 0,8 miljoonaa euroa. Oikaistu liikevoitto painui -2,9 miljoonaa euroa negatiiviseksi, kun vertailukaudella se oli -1,4 miljoonaa euroa. Tulos laski erityisesti Henkilöautot-segmnetissä, jossa kannattavuutta rasitti koko ensimmäisen puoliskon ajan vaihtoautomarkkinan kireä kilpailutilanne, mikä nosti ostotoiminnan kustannuksia ja vaikutti autojen hinnoitteluun.

Lisäksi suuri osa Wetterin merkkiedustusten uutuusmallien laskutuksista ja niiden tulosta parantavista vaikutuksista ajoittuvat loppuvuoteen 2026. Tulos laski hieman myös Huoltopalvelut- ja Raskas kalusto -segmenteissä.

Kannattavan kasvun varmistamiseksi ja toiminnan tehostamiseksi Wetteri käynnisti katsauskauden jälkeen mittavat säästötoimet, joiden tavoitteena on 7,3 miljoonan euron vuotuiset kustannussäästöt. Toimenpiteet kohdistuvat henkilöstöön sekä toimipisteverkostoon. Muutosneuvottelujen lisäksi Wetteri päätti sulkea Raision ja Vantaan vaihtoautomyymälät sekä Iisalmen toimipisteen.

Wetterin keskeiset tunnusluvut

EUR tuhatta, ellei toisin ilmoitettu 4–6/2026 4–6/2025 Muutos 1–6/2026 1–6/2025 Muutos 1–12/2025 Tuloskehitys Liikevaihto 109 441 109 000 0 % 217 203 224 509 −3 % 434 057 Käyttökate (EBITDA) −44 2 206 −102 % 2 098 4 224 −50 % 12 787 — käyttökate liikevaihdosta, % 0 % 2 % 1 % 2 % 3 % Oikaistu käyttökate¹ 810 2 298 −65 % 3 004 4 566 −34 % 8 874 — oikaistu käyttökate liikevaihdosta, % 1 % 2 % 1 % 2 % 2 % Liikevoitto (-tappio) (EBIT) −4 311 −2 036 +112 % −6 398 −4 177 +53 % −4 538 — liikevoitto (-tappio) liikevaihdosta, % −4 % −2 % −3 % −2 % −1 % Oikaistu liikevoitto¹ −2 942 −1 429 +106 % −4 462 −2 806 +59 % −6 393 — oikaistu liikevoitto liikevaihdosta, % −3 % −1 % −2 % −1 % −1 % Voitto (tappio) ennen veroja −6 363 −4 547 +40 % −10 328 −8 840 +17 % −13 764 — voitto (tappio) ennen veroja liikevaihdosta, % −6 % −4 % −5 % −4 % −3 % Tilikauden voitto (tappio) −5 068 −3 639 +39 % −8 167 7 240 −213 % 4 267 — tilikauden voitto (tappio) liikevaihdosta, % −5 % −3 % −4 % 3 % 1 % Operatiiviset tunnusluvut Uusien henkilöautojen laskutus (kpl) 957 960 — 1 793 1 989 — 3 837 Käytettyjen henkilöautojen laskutus (kpl) 2 064 2 083 — 4 016 4 200 — 8 950 Käytettyjen kuorma-autojen laskutus (kpl) 119 114 — 206 217 — 423 Uusien henkilöautojen tilaukset (kpl) 1 214 1 041 — 2 530 2 110 — 4 138 Henkilöautojen tilauskanta tilikauden lopussa 70 258 37 574 — 70 258 37 574 — 44 318 Henkilöautojen bruttokate (EUR) 1 197 1 577 — 1 309 1 412 — 1 153 Henkilöautokorjaamon myydyt tunnit 87 077 85 938 — 176 881 173 272 — 354 568 Taulukko perustuu yhtiön julkaisemaan puolivuosikatsaukseen Q2/2026.

1) Yhtiön raportoima oikaistu tunnusluku.

Odotuksissa yhä kannattavaa kasvua vuodelle 2026

Wetterin toimitusjohtaja Aarne Simula arvioi osavuosiraportin kommentissaan, että markkinan asteittaisen elpymisen, ennätyksellisen uusien autojen tilauskannan sekä tehostamistoimien ansiosta Wetterillä on yhä hyvät edellytykset kannattavaan kasvuun.

Yhtiö pitääkin näkymänsä vuodelle 2026 ennallaan, ja arvioi konsernin liikevaihdon kasvavan ja oikaistun liikevoiton kasvavan sekä kääntyvän voitolliseksi.

Vuonna 2025 Wetterin liikevaihto oli 434 miljoonaa euroa ja oikaistu liikevoitto -6,4 miljoonaa euroa.

Kesäkuussa 2026 Wetterin osake kävi pohjilla noin 0,16 eurossa. Kurssipohjien jälkeen osake piristyi kuitenkin hieman ja sai tukea Polestar-yhteistyön laajenemistiedotteesta. Heinäkuun lopulla hyvä vire jatkui muun osakemarkkinan tuella ja elokuun alussa Autoalan keskusliiton tiedote sekä tieto muutosneuvotteluiden tuloksista nostivat kurssin noin 0,19 euroon.

Heinä-elokuun nousu alkoi teknisen analyysin perusteella näyttää varovaisen lupaavalta, kun osakekurssi ylitti 200 päivän liukuvan keskiarvon. Pitkään nousua ei kuitenkaan jatkunut, ja jo 11.elokuuta. kurssi korjasi alas lähelle SMA200-tasoa. Tukitaso osoittautui heikoksi, ja elokuun puoliväliin mennessä osakekurssi oli painunut alle sen.

Markkinat eivät ilahtuneet Wetterin reippaasti tappiolle pudonneesta Q2-tuloksesta ja pörssin avautuessa yhtiön osake painui laskuun.

Sijoittajan näkökulma

Kannattavuuskehityksen osalta Wetterin toinen neljännes ei onnistunut varsinkaan ensimmäisen neljänneksen jälkeen asetettuihin odotuksiin nähden. Yhtiön aikaisemmat tehostamistoimenpiteet eivät riittäneet parantamaan marginaaleja, kun kireä kilpailutilanne nosti ostotoiminnan kustannuksia ja painoi henkilöautojen bruttokatetta.

Positiivista tuoreessa tulosjulkistuksessa oli kuitenkin liikevaihdon ja uusien autojen tilausten kehitys. Huhti-kesäkuun marginaalinen kasvu oli jo selvä parannus ensimmäiseen neljännekseen, jolla liikevaihto vielä laski seitsemän prosenttia vertailukaudesta.

Wetterin uusien henkilöautojen tilaukset kasvoivat katsauskaudella 16,6 prosenttia ja tilauskanta kohosi lähes kaksinkertaiseksi viime vuoden kesäkuuhun verrattuna. Markkinassa näkyy siis varovaisia piristymisen merkkejä, jotka heijastuivat myös Wetterin lukuihin.

Uudet säästötoimet tulevat tarpeeseen

Wetteri on kuluvana vuonna viestinyt useasti, että se pyrkii rakentamaan odotettua tuloskäännettä yhtiön sisältä tehostustoimenpitein, eikä nojaa markkinoiden käänteeseen. Toisen neljänneksen suorituksen perusteella tehdyt toimenpiteet ovat olleet toistaiseksi riittämättömät.

Varmistaakseen liiketoimintansa kestävyyden ja palauttaakseen sijoittajien luottamuksen, Wetterille on ensisijaisen tärkeää saada kannattavuuden lasku pysäytettyä. Juuri tähän yhtiö pyrkii vastaamaan uusilla säästötoimillaan.

Heinäkuussa Wetteri aloitti merkittävät kustannussäästötoimenpiteet. Yhtiö vähensi henkilöstöään sekä optimoi myymäläverkostoaan sulkemalla Raision vaihtoautomyymälän ja keskittämällä pääkaupunkiseudun toiminnot uuteen toimipisteeseensä Wetteri Airportiin.

Lisäksi Wetteri päätti sulkea Iisalmen toimipisteen sekä lakkauttaa tytäryhtiö Lahden Rekkapaja Oy:n toiminnan. Lahden Rekkapajan lakkauttamisen jälkeen Wetterin Raskas kalusto-segmentti koostuu vain Suvanto Trucks Oy:n liiketoiminnasta.

Wetterin johdon mukaan divestoinnin syyt ovat puhtaasti liiketaloudelliset, mutta toisaalta liike sopii myös yhtiön tämän hetkiseen strategiaan, jonka fokuksena on henkilöautoliiketoimintaan keskittyminen.

Puolivuosikatsauksen julkistustilaisuudessa toimitusjohtaja Simula kertoi, että nyt toteutetuilla toimenpiteillä yhtiö saavuttaa jo tavoittelemansa 7,3 miljoonan euron vuosittaiset kustannussäästöt.

Simulan mukaan kuluvalle vuodelle ehtii realisoitua noin 2,5 miljoonan euron säästöt, ja täysimääräisesti toimenpiteiden vaikutukset näkyvät vuonna 2027.

Johto luottaa tuloskäänteeseen

Puolivuosikatsauksessa Wetteri säilytti ennallaan vuoden 2026 ohjeistuksensa, jonka mukaan yhtiön liikevaihdon odotetaan kasvavan ja tuloksen kääntyvän voitolliseksi. Ensimmäisen vuosipuoliskon oikaistu liiketulos oli kuitenkin -4,4 miljoonaa euroa tappiolla.

Tulosjulkistustilaisuudessa yhtiön johto kuitenkin vaikutti luottavaiselta, että ohjeistettuun tuloskäänteeseen päästään.

Toimitusjohtaja Aarne Simulan mukaan toisella vuosipuoliskolla tuloskäännettä tukevat yhtiön aloittamat ja jo toteuttamat säästötoimenpiteet sekä ennätyksellinen uusien autojen tilauskanta. Tilauskannan odotetaan purkautuvan kolmannen ja neljännen vuosineljänneksen aikana, kun merkkiedustusten kysytyt uutuusmallit päästään luovuttamaan asiakkaille.

Lisäksi Simula arvioi henkilöautoliiketoiminnan saavan tukea piristymisen merkkejä näyttäneestä kokonaismarkkinasta.

Kuten edellisessä analyysissa kirjoitimme, eivät viitteet markkinatilanteen paranemisesta riitä kääntämään Wetterin osakekurssissa nähtyä pessimistisyyttä. Pysyvämpään nousuun osakkeella on mahdollisuuksia vasta silloin, kun Wetteri raportoi sen kannattavuuden kääntyneen.

Wetteri julkaisee päivitetyn strategian toisella vuosipuoliskolla

Puolivuosituloksen julkistustilaisuudessa Wetterin johto kertoi yhtiön päivittävän strategiaansa loppuvuoden aikana. Yhtiö pyrkii reagoimaan markkinan kehitykseen ja arvioi uudestaan sen strategisia painopisteitä.

Syynä uudelleentarkasteluun mainittiin elpymisen merkit uusien autojen markkinassa, vaihtoautokaupan kireänä jatkunut markkinatilanne sekä sähköautojen kasvanut kysyntä.

Päivitetyn strategian fokuksena säilyy kuitenkin henkilöautoliiketoiminta. Tähän viittavat päätös Lahden Rekkapajan lakkautuksesta sekä Aarne Simulan kommentti julkistustilaisuuden kyselyosiossa, jossa hän arvioi Wetterin kasvun ja tuloksen syntyvän tulevaisuudessa juuri henkilöautoliiketoiminnassa.

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