Honkarakenteen näkymät muuttuivat sumuisiksi

Hirsitalovalmistaja Honkarakenne tiedotti torstaina kello 17 laskevansa vuoden 2026 taloudellista ohjeistustaan ja julkaisi samalla ennakkotiedot ensimmäisen vuosipuoliskon luvuista. Itse uusi ohjeistus jäi tiedotteesta pois.

Yhtiö korjasi puutteen kello 21.30 julkaistulla pörssitiedotteella. Osio oli jäänyt pois teknisen virheen vuoksi.

Helmikuussa annettu ohjeistus lupasi 42–45 miljoonan euron liikevaihtoa ja -1,0 – +0,5 miljoonan euron liiketulosta. Korjatussa tiedotteessa lukuja ei ole lainkaan, vaan liikevaihdon ja operatiivisen liiketuloksen kerrotaan vain nousevan edellisvuotta korkeammiksi.

”Konserni ei anna tarkempaa numeerista ohjeistusta liikevaihdon eikä operatiivisen liiketuloksen osalta”, tiedotteessa todetaan.

Vertailukohta on matala. Vuonna 2025 Honkarakenteen liikevaihto oli 37,2 miljoonaa euroa ja oikaistu liiketulos 3,9 miljoonaa euroa tappiollinen.

Samalla ohjeistuksen tulosmittari vaihtui liiketuloksesta operatiiviseen liiketulokseen, josta kertaluonteiset erät on poistettu vertailukelpoisuuden parantamiseksi.

Alkuvuoden ennakkotiedot kertovat, mistä ohjeistuksen lasku juontuu. Tammi–kesäkuun liikevaihto oli noin 15,8 miljoonaa euroa, kun vuotta aiemmin kertyi 16,7 miljoonaa, ja operatiivinen liiketulos jäi 2,2 miljoonaa euroa tappiolle vertailukauden 2,8 miljoonan tappiosta. Liiketulos oli -2,4 miljoonaa euroa.

Koko vuoden lupauksen lunastaminen vaatii siis loppuvuodelta yli 21,4 miljoonan euron liikevaihtoa. Heinä–joulukuussa 2025 sitä kertyi 20,4 miljoonaa.

Tilauskanta kasvoi kolmanneksen, mutta toimitukset takkuavat

Tilauskanta oli kesäkuun lopussa 33,6 miljoonaa euroa. Kasvua joulukuun 24,8 miljoonasta eurosta on 35,4 prosenttia.

Ongelma ei siis ole kysyntä vaan sen muuttuminen liikevaihdoksi. Viennin osuus saaduista tilauksista jäi toimitusten osalta odotettua heikommaksi, mikä painaa sekä alkuvuoden että koko tilikauden tulosta.

Tilauskanta tarkoittaa Honkarakenteella tilauksia, joiden toimituspäivä on seuraavan 24 kuukauden sisällä. Osaan niistä liittyy rahoitus- tai rakennuslupaehto, eli tilaus voi kaatua tai siirtyä ilman että asiakas perääntyy.

Toinen syy ohjeistuksen laskuun on yhtiön omissa toimissa: kannattavuusohjelman tulokset eivät ole realisoituneet suunnitellusti alkuvuoden osalta ja jäävät koko vuoden tavoitteesta. Ohjelma käynnistyi syksyllä 2025, ja siihen liittyneet muutosneuvottelut päättyivät joulukuussa neljän henkilön irtisanomiseen, lomautuksiin sekä toimipaikkojen ja kulurakenteen karsintaan.

Toimitusten siirtyminen on tuttu vaiva, sillä joulukuussa 2025 yhtiö laski edellisen vuoden ohjeistustaan juuri siksi, että joulukuun suurimmat vientiprojektit siirtyivät seuraavalle tilikaudelle. Tuolloin Honkarakenne arvioi liiketuloksen jäävän 3,8–3,4 miljoonaa euroa tappiolliseksi. Toteutuma oli lopulta -4,0 miljoonaa euroa.

Inderesin analyytikko Atte Jortikka kertoo, että Honkarakenteen viennin katteet ovat tyypillisesti olleet Inderesin arvion mukaan kotimaata parempia. Siten viennin sakkaaminen iskee suoraan tulosriville.

”Tämän lisäksi käynnissä olevan kannattavuusohjelman tulokset eivät ole realisoituneet yhtiön suunnitelmien mukaisesti, ja ne jäävät tiedotteen mukaan koko vuoden tavoitteesta (koko vuoden tavoite 1,1 MEUR). Alustavien laskelmiemme perusteella arvioimme kuitenkin, että alkuvuoden ennusteitamme heikompi tulos selittyi pääosin odotettua matalammalla liikevaihdolla”, Jortikka toteaa.

Suomen suurin puurakennusten viejä nojaa yhä kotimaan kuluttajaan

Honka-tuotemerkillä toimiva Honkarakenne valmistaa suomalaisesta massiivipuusta omakotitaloja, vapaa-ajan asuntoja ja julkisia rakennuksia. Talopaketit tehdään Karstulan tehtaalla, ja yhtiö on toimittanut 90 000 rakennusta yli 50 maahan.

Viennin osuus liikevaihdosta oli viime vuonna 25 prosenttia. Se laski 13 prosenttia 9,2 miljoonaan euroon, kun taas Suomen myynti kasvoi 7 prosenttia 28,0 miljoonaan euroon pääosin vapaa-ajan toimitusten voimin.

Kannattavuuden kannalta jakauma on epäedullinen. Kotimaan kuluttajakaupassa osaan toimituksista kohdistui talvi- ja kevätkauden myyntikampanjoita, joiden katteet jäivät kilpailutilanteen takia normaalia matalammiksi, ja tehtaan yksikkökustannukset nousivat uuden tuotantolinjaston viimeistelytöiden vuoksi.

Tulos on ollut tappiolla kaksi vuotta peräkkäin. Viime vuonna osakekohtainen tulos oli -0,70 euroa ja oman pääoman tuotto -34 prosenttia, eikä hallitus esittänyt osinkoa.

Myös tase on ohentunut, vaikka omavaraisuusaste 53,1 prosenttia on yhä kohtuullinen. Nettorahoitusvelat kääntyivät 1,0 miljoonaa euroa positiivisiksi ja likvidit varat puolittuivat 2,5 miljoonaan euroon. Helmikuussa yhtiö kertoi aloittaneensa neuvottelut usean rahoitus- ja takauslaitoksen kanssa kahden tai kolmen vuoden rahoitusratkaisusta, jolla se turvaisi käyttöpääoman ja panostaisi vientiin.

Toimintaympäristöstä Honkarakenne on puhunut suoraan.

”Rakentamisen markkinatilanne ja talouden näkymät pysyivät koko vuoden epävarmoina ja poikkeuksellisen heikkoina”, kirjoitti tuolloinen toimitusjohtaja Marko Saarelainen helmikuun tilinpäätöstiedotteessa.

Uusi toimitusjohtaja ehti aloittaa 17 päivää ennen varoitusta

Saarelainen johti yhtiötä yli kymmenen vuotta ja siirtyi keväällä Japanin tytäryhtiön Honka Japanin toimitusjohtajaksi. Uudeksi toimitusjohtajaksi hallitus nimitti huhtikuussa Magnus Hindströmin, joka vastasi aiemmin Metsä Woodilla Kerto LVL -myynnistä.

Hindström aloitti tehtävässä 3. elokuuta. Tulosvaroitus tuli 17 päivää myöhemmin.

”Näen merkittävää potentiaalia erityisesti kansainvälisessä liiketoiminnassa”, Hindström sanoi nimityksensä yhteydessä huhtikuussa. Juuri vienti on nyt se kohta, jossa tilaukset eivät ole muuttuneet toimituksiksi aikataulussa.

Inderesin Atte Jortikan mukaan Honkarakenteen uusi ohjeistus edellyttää täyttyäkseen sitä, että liikevaihto ylittää viime vuoden 37,2 miljoonan euron tason ja oikaistu liiketulos jää edellisvuotta vähemmän tappiolliseksi.

”Pelkästään odotuksiamme heikomman alkuvuoden toteuman myötä ennusteisiimme kohdistuu nyt laskupainetta”, Jortikka kertoo.

Honkarakenteen osake päätyi tiedotepäivänä torstaina 2,42 euroon, 4,35 prosenttia edellispäivää alemmas. Helmikuun tilinpäätöstiedotteen päivänä kurssi laski 8,15 prosenttia.

Honkarakenne julkistaa puolivuosikatsauksensa keskiviikkona 26. elokuuta. Ennen sitä yhtiö ei kommentoi alkuvuoden ennakkotietoja lainkaan.

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