Rapalan tulos ylitti odotukset – Inderes nosti suositustaan

Kalastustarvikeyhtiö Rapalan liikevaihto nousi huhti–kesäkuussa yhdeksän prosenttia edellisvuodesta 65,3 miljoonaan euroon. Analyysitalo Inderesin ennuste oli 64,3 miljoonaa euroa.
Vertailukelpoinen liikevoitto nousi 5,6 miljoonaan euroon viime vuoden 3,0 miljoonasta eurosta ja ylitti 4,4 miljoonan euron odotuksen. Liikevoittomarginaali vahvistui 8,6 prosenttiin.
Raportoitu liikevoitto kohosi 8,1 miljoonaan euroon 3,1 miljoonasta eurosta. Odotukset olivat 4,9 miljoonassa eurossa. Tulosta paransivat pääosin 2,4 miljoonan euron positiiviset vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, jotka koostuivat pääosin Yhdysvaltain IEEPA-lain nojalla asetettujen tullien palautuksista.
Myös koko ensimmäinen vuosipuolisko oli Rapalalle vahva. Liikevaihto kasvoi tammi–kesäkuussa seitsemän prosenttia 134,8 miljoonaan euroon ja vertailukelpoinen liikevoitto 13,5 miljoonaan euroon viime vuoden 8,6 miljoonasta eurosta.
Osakekohtainen tulos parani 0,19 euroon 0,02 eurosta. Liiketoiminnan nettorahavirta vahvistui 16,7 miljoonaan euroon 6,2 miljoonasta eurosta.
Pohjois-Amerikka veti, Eurooppa jäi jälkeen
Toimitusjohtaja Cyrille Viellardin mukaan täydennysmyynti pysyi toisella vuosineljänneksellä vahvana Rapalan tärkeimmällä markkina-alueella Pohjois-Amerikassa. Samaan aikaan Euroopassa kuivuus ja kuluttajien vähentynyt kulutus painoivat kysyntää.
Yhtiön mukaan vahva Pohjois-Amerikan markkina riitti kuitenkin tasapainottamaan Euroopan heikompaa kehitystä. Rapala luottaa myös uusiin tuotteisiin, joiden kysyntä on tukenut kasvua.
Viellardin mukaan yhtiö on onnistunut luotsaamaan erilaisissa tilanteissa olevia markkinoita kokonaisuutena viime vuotta parempaan suuntaan.
”Sekä kasvumarkkinoiden että haastavampien markkinoiden kehitystä on johdettu onnistuneesti Rapalan globaalin tiimin toimesta, mikä on johtanut kokonaisuutena viime vuotta parempaan suoritukseen”, Viellard toteaa.
Yhtiö julkaisi positiivisen tulosvaroituksen 14.8.2026 ja nosti koko vuoden näkymiään ja odottaa vuoden 2026 vertailukelpoisen liikevoiton olevan 12–14 miljoonaa euroa. Vuonna 2025 vastaava tulos oli 8,4 miljoonaa euroa.
Viellardin mukaan yhtiö pysyy silti varovaisena, sillä geopoliittinen tilanne ja tulliympäristö voivat edelleen muuttua. Rapala jatkaa toisella vuosipuoliskolla brändistrategiansa toteuttamista ja vahvistaa markkinointi-investointejaan pitkän aikavälin kasvun tueksi.
Osakkeessa nyt enemmän imua
Rapalaa seuraavan Inderesin analyytikko Thomas Westerholmin mukaan positiivinen tulosvaroitus antoi jo ennen tulosjulkistusta viitteitä erityisesti Yhdysvaltain vahvasta täydennysmyynnistä. Toteutunut huhti–kesäkuun tulos vahvisti kuvaa tuloskäänteen etenemisestä.
Westerholm arvioi, että vahva toinen vuosineljännes ja koko ensimmäisen vuosipuoliskon kehitys ovat antaneet aihetta nostaa yhtiön tulosennusteita.
Hänen mukaansa tulosvaroitus myös muutti käsitystä siitä, kuinka suuri osa alkuvuoden vahvasta kehityksestä selittyi pelkästään toimitusten ajoittumisella.
”Myönteisen tulosvaroituksen perusteella yliarvioimme ennakkotoimitusten kaltaisten ajoituksellisten tekijöiden roolin vahvan ensimmäisen neljänneksen raportin taustalla”, Westerholm kirjoittaa.
Ensimmäisen vuosipuoliskon 13,5 miljoonan euron vertailukelpoinen liikevoitto on jo lähellä koko vuoden 12–14 miljoonan euron ohjeistushaarukan yläpäätä.
Inderes nosti positiivisen tulosvaroituksen jälkeen Rapalaa koskevan suosituksensa Lisää-tasolle aiemmasta Vähennä-suosituksesta. Samalla tavoitehinta nousi 1,55 euroon aiemmasta 1,25 eurosta.
Westerholmin mukaan Rapalan osakkeen arvostus näyttää korkealta, jos sitä tarkastellaan hybridilainan korot huomioivalla tuloskertoimella. Toisella, yhtiön liiketulosta ja velat huomioivalla EV/EBIT-kertoimella arvioituna arvostus on kuitenkin neutraali.
”Vakaammat tase- ja liikevaihtopohjaiset arvostuskertoimet on kuitenkin poljettu matalille tasoille, mikä osoittaa selvää potentiaalista nousuvaraa yhtiön myönteisen kehityksen jatkuessa”, arvioi Westerholm.
Rapalan tuloskäänne ei kuitenkaan vielä näy osingossa. Yhtiökokous päätti, ettei tilikaudelta 2025 jaeta osinkoa. Viimeisin osinko, 0,04 euroa osakkeelta, maksettiin keväällä 2023.
Rapalan osakekurssi raketoi Helsingin pörssissä 30,2 prosenttia vahvan tulosraportin ansiosta.
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