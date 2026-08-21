Kaksi tuulipuistoa Ruotsissa veti Dovre Groupin maksukyvyttömyyteen

Dovre Groupin hallitus totesi 20. elokuuta, että yhtiön oma pääoma on menetetty osakeyhtiölain tarkoittamalla tavalla, ja ilmoitti asiasta Patentti- ja rekisterihallitukselle. Rekisterimerkintä on muodollisuus, sillä yhtiö on ollut maksukyvytön tammikuusta ja saneerausmenettelyssä 28. tammikuuta alkaen.

Konsernitasolla luku oli tiedossa jo keväällä. Vuoden 2025 tilinpäätöksessä konsernin oma pääoma oli 48 miljoonaa euroa negatiivinen ja omavaraisuusaste -207 prosenttia, kun taseen loppusumma oli kutistunut 23 miljoonaan euroon.

Emoyhtiön kirjanpidossa tilanne näytti vuodenvaihteessa vielä toiselta, sillä oma pääoma oli lähes yhdeksän miljoonaa euroa plussalla. Voitonjakokelpoiset varat olivat kuitenkin jo silloin yli 650 000 euroa miinuksella.

Murheellinen ketju alkoi strategisesta valinnasta.

Vuoden 2025 ensimmäisenä arkipäivänä Dovre sai päätökseen Projektihenkilöstö- ja Norjan konsultointiliiketoimintojensa myynnin ruotsalaiselle NYAB:lle 36 miljoonan euron lopullisella kauppahinnalla.

Kaupan jälkeen uusiutuvan energian osuus konsernin liikevaihdosta oli 98 prosenttia, ja yhtä suuri osuus liikevaihdosta kertyi projektiurakoinnista. Yhtiö oli samalla luopunut siitä liiketoiminnasta, joka oli aiemmin tasannut projektien heilahtelua.

Ytimessä oli oululainen Suvic, jonka enemmistön Dovre osti maaliskuussa 2021. Suvic rakensi tuuli- ja aurinkopuistoja sekä akkuvarastoja kokonaisurakoina, joissa toteuttaja kantaa kustannusylitykset ja tilaaja vaatii vakuudeksi emoyhtiön takauksen.

Malli kestää niin kauan kuin kustannusarviot pitävät. Kahdessa Ruotsissa käynnistetyssä tuulipuistourakassa, Storhöjdenissä ja Vitbergetissä, ne eivät pitäneet.

Tappioarvio kasvoi kolmesti saman vuoden aikana

Ensimmäinen arvio hankkeiden yhteistappiosta oli lähes 19 miljoonaa euroa maaliskuussa 2025. Heinäkuussa summa nousi lähes 24 miljoonaan ja lokakuussa 28 miljoonaan euroon, josta yhdeksän miljoonaa kirjattiin vuodelle 2025.

Heinäkuun tulosvaroituksessa Dovre kertoi analyysinsä tuloksen suoraan. Puutteellinen johtaminen oli johtanut työmäärien aliarviointiin, virheellisiin aliurakointiratkaisuihin ja hankkeiden viivästymiseen, vaikka molemmat puistot valmistuivat teknisesti onnistuneina.

”Keskeisinä tekijöinä tappioiden taustalta on havaittu projektikustannusten arviointivirheitä, projektijohtamisen osaamisvajetta sekä ennakoivan raportoinnin puutteita”, toimitusjohtaja Markku Taskinen tiivistää saman havainnon yhtiön vuosikertomuksessa.

Kolme peräkkäistä korotusta samasta hankeparista osoittaa, ettei emoyhtiöllä ollut luotettavaa kuvaa tytäryhtiönsä projektikannasta. Yhtiö antoi vuoden 2025 aikana kaikkiaan neljä tulosvaroitusta, joista yksi oli positiivinen.

Samaan aikaan johdon kokoonpano pyöri. Talousjohtaja vaihtui vuoden 2025 aikana kolmesti ja vielä uudelleen huhtikuussa 2026, hallituksen puheenjohtaja vaihtui kolme kertaa, ja ylimääräisiä yhtiökokouksia pidettiin kaksi.

Erillistä sisäisen tarkastuksen organisaatiota yhtiöllä ei ole, vaan valvonta nojaa hallituksen ja johtoryhmän raportointiin. Ratkaisu on tämän kokoluokan konsernissa tavanomainen, mutta se edellyttää, että tytäryhtiöstä ylöspäin kulkeva tieto pitää paikkansa.

Takaukset siirsivät tappiot emoyhtiölle

Suvicin konkurssi olisi periaatteessa voinut jäädä tytäryhtiön asiaksi. Emoyhtiötakaukset huolehtivat siitä, ettei niin käynyt.

Tilinpäätöksen liitetiedoissa asiakasprojekteihin liittyviä omavelkaisia takauksia oli 138 miljoonaa euroa ja on-demand-takauksia 28 miljoonaa euroa. Vuotta aiemmin vastaavia vastuita oli yhteensä 47 miljoonaa euroa, ja emoyhtiön koko tase oli vuoden 2025 lopussa 19 miljoonaa euroa.

On-demand-takauksessa maksu lankeaa pelkästä vaatimuksesta ilman, että takaaja voi ensin riitauttaa perustetta. Tammikuun seitsemäntenä päivänä Nordic Guarantee Insurance vaati 5,5 miljoonaa euroa, ja samana päivänä Dovre ilmoitti pörssille, ettei se pysty maksamaan vaadittua summaa.

Seuraavan kymmenen päivän aikana yhtiö vastaanotti aurinkopaneelivalmistaja LONGiltä 4,6 miljoonan euron vaatimuksen, Vinliden Vindkraftilta urakkahinnan suuruisen vaatimuksen, jonka enimmäismäärä on noin 12 miljoonaa euroa, ja Nordic Guaranteelta vielä toisen 3,3 miljoonan euron vaatimuksen. Saneeraushakemus jätettiin 19. tammikuuta.

Osan vaatimuksista Dovre on kiistänyt perusteettomina tai ennenaikaisina. Kahdesta se kirjasi tilinpäätökseen 8,8 miljoonan euron pakollisen varauksen.

Osinko maksettiin kesken tappioputken

Kesäkuussa 2025, kolme kuukautta ensimmäisen negatiivisen tulosvaroituksen jälkeen, yli 40 prosenttia osakkeista edustaneet omistajat esittivät ylimääräiselle yhtiökokoukselle kolmen sentin osinkoa. Kokous päätti maksaa sen, ja kassasta lähti 3,2 miljoonaa euroa.

Hallitus oli maaliskuussa esittänyt, ettei osinkoa jaeta lainkaan. Vuoden päätöskurssilla laskettu efektiivinen osinkotuotto nousi 41 prosenttiin, ja luku kertoo enemmän osakkeen hinnasta kuin yhtiön jakokyvystä.

Syyskuussa Dovre sopi ostavansa Suvicin loput 49 prosenttia perustajaosakkailta noin 1,79 miljoonalla uudella osakkeella. Lokakuun tulosvaroituksen jälkeen hallitus pysäytti kaupan, koska se arvioi uusien tietojen vaikutuksen yhtiön toimintaan merkittäväksi.

Marraskuussa kauppa vietiin silti loppuun. Annettujen osakkeiden arvon ja lunastetun vähemmistöosuuden tasearvon erotus, 22 miljoonaa euroa, kirjattiin kertyneisiin voittovaroihin runsas kuukausi ennen tytäryhtiön konkurssihakemusta.

Tilinpäätös laadittiin ilman oletusta toiminnan jatkumisesta

Vuoden 2025 tilinpäätöstä ei laadittu toiminnan jatkuvuuden periaatteen mukaisesti. Keskeneräisiin asiakasprojekteihin liittyviä saamisia ja vaihto-omaisuutta kirjattiin kuluksi 24 miljoonaa euroa, ja Suvicin liiketoimintaan kohdistettu 3,3 miljoonan euron liikearvo poistettiin taseesta.

”Yhtiöllä ei ole edellytyksiä jatkaa toimintaa ilman omaisuuserien myyntiä, uutta rahoitusta tai uutta kassavirtaa tuottavaa liiketoimintaa”, tilinpäätöksessä todetaan. BDO Oy antoi vakiomuotoisen tilintarkastuslausunnon ja painotti erikseen laatimisperiaatetta.

Tilauskantaa konsernilla ei enää ole lainkaan. Vuotta aiemmin sitä oli 29 miljoonaa euroa.

Toukokuun varsinainen yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille lukuun ottamatta 1.1.–29.4.2025 välisenä aikana toiminutta hallitusta. Vastakkainen ehdotus sai 1,59 prosenttia annetuista äänistä.

Hallituksen toukokuisen näkemyksen mukaan yksi mahdollinen ratkaisu on järjestely, jossa saneerauksen päätyttyä jokin listautumiskelpoinen yhteisö yhdistyisi yhtiöön. Osakkeenomistajille jäisi tällöin lähinnä listakuori, jonka arvo riippuu siitä, löytyykö kiinnostunut vastapuoli.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen laskemaan liikkeeseen enintään 400 miljoonaa uutta osaketta, kun ulkona olevia osakkeita on 107,7 miljoonaa. Enintään 125 miljoonaa osaketta voidaan antaa maksutta.

Emoyhtiön suurimpiin jäljellä oleviin eriin kuuluvat kahdeksan miljoonan euron vakuustalletukset, jotka on pantattu Suvicin urakoiden takausten vastavakuudeksi. Nordea pyysi huhtikuussa selvittäjänä toimivalta asianajaja Robert Peldánilta suostumusta noin 5,5 miljoonan euron kuittaukseen, ja talletusten kohtalo ratkeaa vasta saneerausmenettelyn kuluessa.