Yrityslainoista peritään kiskurikorkoja

Korkeita korkoja on nyt tarjolla kulutusluottojen sijaan yrityslainoille. Yrityslainan kilpailuttamisella voi säästää jopa tuhansia euroja.

Korko- ja kulukaton tehdessä lovea kulutusluoton katteisiin syksyn 2019 lakimuutoksen seurauksena osa vanhoista kulutusluottoja myöntävistä toimijoista on siirtynyt yrityslainoitukseen. Lisääntyvä tarjonta toimii yleensä asiakkaan eduksi. Osa yritysrahoituksen uusista toimijoista on kuitenkin tuonut mukanaan myös sen osaamisensa, joista kulutusluottomarkkinaa on siivottu lakimuutoksin viimeisen 10 vuoden ajan.

Finanssikriisin jälkeen alkanut pankkien luottopolitiikan kiristyminen ja kiristyvä sääntely-ympäristö on luonut pankkisektorin ulkopuoliselle rahoitukselle markkinan, jossa toimii hyvin erilaisia toimijoita. Koska yritysrahoituksen tuotteiden mainonnan sisältöä ei säädellä, yrittäjän on usein vaikeaa tai jopa mahdotonta saada tietoa rahoituksen todellisista koroista ja kuluista -mainonnan keskittyessä mielikuviin.

Yrityslaina netistä edullisesti?

Kuinka paljon maksaa edullinen yrityslaina? Yrityslainojen laskennalliset korot vaihtelevat muutamasta prosentista lähes 100 prosenttiin saakka. Rahoitusta etsivä yritys voi saada pankin lainatarjouksen muutaman prosentin korolla, mikäli käytettävissä on reaalivakuuksia ja rahoituksella ei ole kiirettä. Pankkisektorin ulkopuolisten rahoitusyhtiöiden lainakorot vaihtelevat 10 prosentista aina 100 prosenttiin saakka.

Yrityslaina pankkien myöntämällä korkotasolla edellyttää yritykseltä usein aikaa vieviä lainaneuvotteluja sekä vakuuksia. Kireät vakuusvaatimukset ovatkin uuden pk-barometrin mukaan ensisijainen syy siihen, miksi pk-yritykset jättävät hakematta ulkoista rahoitusta. Viime vuonna joka kuudennella pk-yrityksellä jäi tärkeitä investointi-, kehitys-, markkinointi- tai muita hankkeita toteutumatta rahoituksen heikon saatavuuden vuoksi.

Netistä haettavat helpot ja nopeat yrityslainat ovat avanneet uusia mahdollisuuksia pk-yrityksille, kun tarve on välitön tai yrityksellä tai yrittäjällä ei ole asettaa rahoituksen vakuudeksi reaalivakuuksia (kuten kiinteistöä tai osakkeita).

Lainahakemuksen voi täyttää minuutissa, vaikka puhelimitse. Tarjouksen saa yleensä tunnissa ja rahat yrityksen tilille jopa saman päivän aikana. Pankin ulkopuoliselle rahoitukselle onkin tällä hetkellä paljon kysyntää, ja netistä haettavien yrityslainojen käyttö on yleistynyt nopeasti. Lainan kokonaiskulujen kanssa pitää kuitenkin olla tarkkana.

Yrityslaina ilman korkoa

Verkkopalveluiden kautta toimivat rahoitusyhtiöt myöntävät rahoitusta hyvin vaihtelevin ehdoin. Lainan korot, kuukausi- ja tilinhoitomaksut sekä avauspalkkiot on syytä olla etukäteen selvillä ja erityisen tärkeää on ymmärtää, mistä rahoituksen lopulliset kulut muodostuvat.

Miltä kuulostaisi yrityslaina, jonka koroksi mainostetaan nolla prosenttia tai yrityslaina, jossa ei ole aloitusmaksua tai muita kuluja? Kun mainonta kuulostaa erityisen hyvältä, kustannustasoon kannattaa perehtyä tarkasti ennen lainasopimuksen hyväksyntää. Hyvin alhainen korkotaso – tai jopa puuttuva korko – on usein merkki siitä, että luoton kulut peritään täysimääräisesti muina palkkioina, kuten kuukausikuluina tai avauspalkkioina.

Hinnoittelun epämääräisyys tekee yrityslainojen vertailusta varsin haastavaa yrittäjälle. Apuna vertailussa kannattaa käyttää yksinkertaista laskelmaa siitä, miten paljon rahoituksen takaisinmaksut ovat kokonaisuudessaan valitulla takaisinmaksuajalla. Kun rahoituslaitos ilmoittaa kulunsa selkeästi jo lainatarjouksessaan, kokonaiskulujen laskeminen ja rahoituksen vertailu kokonaiskulujen perusteella on mahdollista.

Kuinka paljon kustannuksia tulee 20 000 euron yrityslainasta netistä?

Useimmilta yrityslainojen tarjoajilta löytyy kotisivuiltaan lainalaskureita, joiden avulla yrittäjä voi arvioida yrityslainan hintaa. Laskurit antavat erinäisiä hintatietoja, mutta yrittäjän kannattaa kiinnittää huomiota nimenomaan yrityslainan kokonaiskustannuksiin.

Mitä sitten maksaa 20 000 euron yrityslaina netistä vuodeksi? Eri yrityslainantarjoajien sivustoilla olevien laskureiden perusteella yrittäjä voi joutua maksamaan 20 000 euron lainasta jopa lähemmäs 9 000 euroa korkoja ja kuluja vuoden laina-ajalla.

Edullisinta yrityslainaa vertailun perusteella on saatavilla Front Kasvurahoitukselta. Kokonaiskulut 20 000 euron yrityslainassa vuoden maksuajalla on 2 000 euroa. Lainavertailussa edullisin yrityslaina on huomattavasti edullisempi kuin muiden pankkien ulkopuolisten rahoittajien tarjoamat netistä haettavat yrityslainat.

Säästöä kokonaiskuluissa jopa 7 000 euroa

Kalliit yrityslainat käyvät kuitenkin kaupaksi. Kyseessä on usein yrityksen hetkellinen tarve lainarahalle ja yrityslaina voi olla edellytys toiminnan jatkumiselle.

Lainan kustannusten vertailu ja parhaimman tarjouksen etsiminen voi kiireessä unohtua, mikä saattaa kostautua myöhemmin erittäin korkeina rahoituskuluina. Lainan kilpailutus kuitenkin kannattaa tehdä ja siihen kannattaa uhrata aikaa.

Yrityslainan osalta kannattaa aina myös varmistaa, että luoton voi maksaa ennenaikaisesti takaisin ilman ylimääräisiä kuluja, mikäli yrityksen taloustilanne paranee kesken lainan maksuajan.

Edellä olevan hintavertailun perusteella yrityslainan kilpailuttamisella säästää jopa tuhansia euroja. Vertailussa käytetyn 20 000 euron yrityslainan kokonaiskustannusten eron perusteella ylimääräiselle 7 000 eurolle löytyy yrityksissä varmasti käyttöä.