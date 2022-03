Kotitalouksien säästämisaste painui negatiiviseksi – Ekonomisti: kotitaloudet purkavat pandemian ajan säästöjään

Kuva: Tilastokeskus.

Tilastokeskuksen mukaan kotitalouksien säästämisaste laski loka-joulukuussa edellisestä neljänneksestä. Kulutusmenot kasvoivat, ja käytettävissä oleva tulo pieneni hieman.

Kotitalouksien kausitasoitettu säästämisaste pieneni taas selvästi edellisen neljänneksen tiedosta, ja oli loka-joulukuussa -2,5 prosenttia.

Säästö saadaan vähentämällä käytettävissä olevasta tulosta kulutusmenot. Säästö on negatiivinen, mikäli kotitalouksien käytettävissä oleva tulo on pienempi kuin kotitalouksien kulutusmenot. Säästämisaste on kotitalouksien säästön osuus käytettävissä olevasta tulosta.

Vuoden 2021 neljännellä neljänneksellä kotitalouksien käytettävissä oleva tulo pieneni ja kulutusmenot kasvoivat edelliseen neljännekseen verrattuna. Säästö painui negatiiviseksi ja siten säästämisaste pieneni selvästi edelliseen neljännekseen verrattuna.

Tilastokeskuksen mukaan kotitalouksien kausitasoitettu investointiaste kasvoi hieman edellisestä vuosineljänneksestä, ollen 15,0 prosenttia. Investointiaste on kotitalouksien investointien suhde käytettävissä olevaan tuloon. Suurin osa kotitalouksien investoinneista muodostuu asuntoinvestoinneista.

Kun kotitalouksien investoinnit kasvoivat hieman, ja käytettävissä oleva tulo pieneni, niin investointiaste kasvoi, joskaan ei mitenkään merkittävästi.

Edellisen vuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna kotitalouksien käytettävissä oleva tulo pieneni noin 0,3 miljardia euroa vuoden 2021 neljännellä vuosineljänneksellä. Käytettävissä olevan tulon tärkeimmät komponentit ovat tulopuolella saadut palkat, yrittäjä- ja omaisuustulot sekä saadut sosiaalietuudet.

Handelsbankenin Suomen pääekonomisti Timo Hirvonen arvioi Twitterissä, että suomalaiset kotitaloudet purkivat pandemian aikana kertyneitä säästöjään viime vuoden lopulla, sillä kotitalouksien kulutusmenot olivat käytettävissä olevia tuloja suuremmat.

Hirvosen jakamasta kuvaajasta näkyy selvästi, että koronapandemian jyllätessä vuosina 2020 ja 2021, kotitalouksien kulutusmenot olivat alittaneet selvästi käytettävissä olevat tulot.

Säästöpankkiryhmän ekonomisti Henna Mikkonen on samoilla linjoilla.

”Kotitalouksien säästämisaste painui lisää pakkaselle viime vuoden viimeisellä neljänneksellä. Koronakriisin aiheuttama säästämisen lisääntyminen vaikuttaa siis päättyneen”, hän tviittaa.

Loka-joulukuun säästämisasteessa ei tietenkään vielä näy se, miten Ukrainan sota vaikuttaa Suomen talouteen ja kuluttajakäyttäytymiseen. Usein taloudellisten kriisien aikana kotitaloudet varautuvat taloushaasteisiin säästämisastettaan nostamalla.