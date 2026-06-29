Investors Housen toimitusjohtaja: Vuokramarkkinoiden jarru löytyy asukkaiden nettotuloista

Suomen Vuokranantajien viime keväänä teettämä barometri osoitti, että vuokranantajien ostoaikeet olivat kääntyneet selvään laskuun. Keväästä 2023 kevääseen 2025 asti nousussa olleet ostoaikeet kokivat ensin historiallisen voimakkaan nousun syksyllä 2025, mutta keväällä 2026 suunta muuttui selvästi alaspäin.

Ostoaikeet laskivat syksystä 2,7 prosenttiyksikköä, ja tällä hetkellä ostoaikeita on 25,5 prosentilla vastaajista.

Kaupunkien väliset erot ovat kuitenkin huomattavia. Suurimmat ostoaikeet löytyvät Rovaniemeltä ja Kuopiosta, joissa 41 prosenttia vuokranantajista suunnittelee asunnon ostoa, sekä Joensuusta (40 prosenttia).

Sen sijaan suurimmissa kaupungeissa tunnelma on huomattavasti varovaisempi: Turussa ostoaikeita oli 24 prosentilla, Tampereella 22 prosentilla, Espoossa 19 prosentilla, Vantaalla 18 prosentilla ja Helsingissä vain 13 prosentilla.

“Ostoaikeiden kaupunkikohtaiset erot viittaavat siihen, että sijoittajat ovat varovaisempia haastavilla vuokramarkkinoilla. Käytännössä suurimmissa kaupungeissa ostoaikeet ovat matalampia, kun taas kärjessä korostuvat tasapainoisemmat vuokramarkkinat”, totesi Suomen Vuokranantajien ekonomisti Eemeli Karlsson.

Mikä saisi vuokranantajien osto-aikeet elpymään?

Sijoitusasuntojen kysynnän elpyminen edellyttää vuokrien nousua. Ilman sitä investoinneista on haastavaa saada kannattavia.

’’Sijoitusasuntojen vuokraus toimii hyvin, mistä kertoo myös OVV Asuntopalveluiden (www.ovv.com) vuokrausmäärien jatkuva kasvu. Uudet asuntosijoitukset sen sijaan tarvitsisivat tukea vuokrien noususta, mikä edellyttäisi asukkaiden vuokranmaksukyvyn parantumista, eli parempia nettotuloja”, kertoo Investors Housen toimitusjohtaja Jukka Akselin yrityksen tiedotteessa.

Akselinin mukaan tällä hetkellä maksukyky on sijoituskysynnän jarru.

Investors Housen palveluliiketoimintaan kuuluva yrittäjävetoinen OVV Asuntopalvelut-vuokravälitysketju teki tammi-toukokuussa yhteensä 2 077 uutta asuntojen vuokrasopimusta, mikä on neljä prosenttia edellisvuotta enemmän.

Erityisen nopeasti kasvoivat sijoittajille suunnatut kokonaispalvelusopimukset, joissa OVV Asuntopalvelut hoitaa asiakkuutta ja huoneistoa vuokranantajan puolesta. Niiden määrä nousi 2 382 huoneistoon, mikä on 13 prosenttia edellisvuotta enemmän.

’’Markkinoilla on kasvava kysyntä vuokrauskykyiselle asuntojen hallinnoinnille. Tätä palvelua olemme yhdessä ketjun yrittäjien kanssa kehittäneet pitkäjänteisesti. Se kantaa hedelmää nyt’’, Akselin kertoo.

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