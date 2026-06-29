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Kuluttajien luottamus nousi korkeammalle kuin kertaakaan neljään vuoteen
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Kuluttajien luottamus nousi korkeammalle kuin kertaakaan neljään vuoteen

Kuluttajaluottamuksen kohentumisen taustalla ovat Suomen taloudesta tulleet myönteiset uutiset.
29.6.2026
Jorma ErkkiläKirjoittajaJorma Erkkilä
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Kuva: Depositphotos.

Tilastokeskuksen mukaan kuluttajien luottamusindikaattori nousi kesäkuussa korkeimmalle sitten helmikuun 2022. Luottamusindikaattorin saldoluku oli kesäkuussa -5,3, kun toukokuussa se oli -10,5.

Varsinkin kuluttajien odotukset omasta ja varsinkin Suomen taloudesta vuoden kuluttua kohenivat selvästi toukokuuhun verrattuna.

Kuitenkin kuluttajien arviot oman talouden nykytilasta olivat kuitenkin edelleen hyvin heikkoja. Kuluttajista 28 prosenttia arvioi kesäkuussa, että heidän oman taloutensa tila on huonompi kuin vuotta aiemmin. Edellisvuotista parempana talouttaan piti neljäsosa kuluttajista. 

Swedbankin pääekonomisti Timo Hirvonen kommentoi luottamuslukuja viestipalvelu X:ssä.

”Positiivisia kesäuutisia taloudesta! Kuluttajien luottamus vahvinta yli neljään vuoteen ja yritysten luottamus vahvistui lisää kesäkuussa. Myönteiset uutiset Suomen taloudesta vahvistivat kuluttajien luottamusta”, hän kirjoittaa.

Luottamuksen kohentuminen ei ole yllätys.

“Luottamuksen nousu perustui pääasiassa Suomen taloutta koskevien odotusten paranemiseen. Tämä oli melko ilmeistä, kun uutisissa on kerrottu vientivetoisen talouskasvun maassamme vihdoin alkaneen. Toki odotukset myös omasta taloudesta hieman kirkastuivat, mutta kaikkiaan kuluttajien luottamus on edelleen aika heikolla tasolla”, Tilastokeskuksen yliaktuaari Pertti Kangassalo kertoo.  

Kesäkuussa jo runsas neljännes kuluttajista uskoi, että Suomen taloustilanne paranee seuraavan vuoden aikana ja enää kolmannes arvioi maamme talouden taantuvan.

Oman taloutensa kohentumiseen luottaa 28 prosenttia kuluttajista, ja vain 16 prosenttia pelkäää taloutensa heikkenevän vuoden kuluessa.

Vaikka kuluttajien aikeet käyttää rahaa kestotavaroiden hankintaan seuraavan vuoden aikana lisääntyivät kesäkuussa aavistuksen, ne pysyivät melko niukkoina. Vain 13 prosenttia kuluttajista ennakoi lisäävänsä rahankäyttöään kestokulutukseen ja 36 prosenttia puolestaan vähentävänsä sitä.

Asunnonostosuunnitelmia oli enemmän kuin toukokuussa, ja niitä oli nyt saman verran kuin pitkällä ajalla keskimäärin.  Asunnon ostoa tai talon rakentamista vuoden kuluessa harkitsi 12 prosenttia kuluttajista.

“Taustalla tässä on varmaankin todellisten ostotarpeiden kasaantuminen sekä ostovoiman vahvistuminen, kun säästöjä on kertynyt, palkat nousseet ja verotus monilla keventynyt. Jarruttaviakin tekijöitä kuitenkin on, etenkin heikko työmarkkinatilanne sekä energiahintojen ja korkojen nousu”, sanoo Kangassalo.   

Odotukset yleisen työttömyystilanteen kehityksestä kohenivat selvästi, mutta jäivät yhä melko heikoiksi. Vajaa puolet kuluttajista arvioi työttömyyden lisääntyvän ja viidesosa odotti, että työttömyys vähenee seuraavan vuoden aikana.

Työttömyyden tai lomautuksen uhka koettiin edelleen hyvin suureksi omalla kohdalla. Työllisistä kuluttajista ainoastaan viisi prosenttia uskoi uhan vähentyneen omalla kohdallaan ja 27 prosenttia puolestaan arvioi riskin kohonneen.

Toisaalta 37 prosenttia työllisistä koki kesäkuussa, ettei heillä ole lainkaan vaaraa joutua työttömäksi tai lomautetuksi.

29.6.2026
Jorma ErkkiläKirjoittajaJorma Erkkilä
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Kuvapankkikuvat: Depositphotos

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