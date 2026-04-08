Suomi tarvitsee priorisointia, ei tukikilpailua

Kyse ei ole yhdestä päätöksestä tai yhdestä hallituksesta, vaan pidemmästä kehityksestä, jossa menot ovat kasvaneet tuloja nopeammin. Tämä tarkoittaa yhtä asiaa. Suunta on käännettävä.

Ennen kevään 2027 vaaleja puolueilta odotetaan uskottavia ratkaisuja siihen, miten julkista taloutta tasapainotetaan. Seuraavalla vaalikaudella menopuolelta on löydettävä säästöjä vähintään 8–11 miljardia euroa. Todennäköisesti enemmän, jos haluamme jatkaa työn tekemisen verottamisen keventämistä. Tämä ei onnistu yhdellä päätöksellä. Useilta hallinnonaloilta on leikattava.

Silloin katse kääntyy väistämättä myös yritystukiin. Yritystuista puhutaan varoen, kun ollaan hallitusvastuussa, mutta rohkeasti, kun ollaan oppositiossa. Niihin käytetään vuosittain merkittäviä summia veronmaksajien rahaa.

Yksi keskeinen tukimuoto ovat tutkimus- ja kehitystuet. Niihin liittyy paljon toiveita. Ajatellaan, että ne synnyttävät kasvua, uusia innovaatioita ja työpaikkoja. Ajatellaan, että ne ovat investointi tulevaisuuteen. Ajatus ei ole väärä. Tutkimus ja tuotekehitys ovat tärkeitä. Ilman niitä ei synny uutta. Mutta kysymys kuuluu, kuinka paljon julkinen tuki oikeasti lisää tätä toimintaa ja ennen kaikkea kuinka paljon se lisää hyvinvointia koko kansantaloudessa.

Julkinen TKI-tuki lisää toimintaa, mutta sen lisähyöty koko kansantaloudelle jää yllättävän pieneksi. Tutkimustieto antaa tähän yllättävän vastauksen. Julkiset tuet kyllä lisäävät yritysten tutkimus- ja kehitystoimintaa, mutta vaikutus jää usein melko pieneksi. Ja mikä tärkeintä, lisähyöty koko kansantaloudelle on vaatimaton. Puhutaan suuruusluokasta, joka liikkuu prosentin paikkeilla.

Se kuulostaa pieneltä. Taloustieteilijä voi sanoa, että se on iso. Tavallinen ihminen kysyy aivan oikein, onko se tämän arvoista. Kun samaan aikaan etsitään miljardeja säästöjä, tämä ei ole sivuseikka.

Ongelma ei ole pelkästään vaikutusten pienuus. Ongelma on myös se, mihin tuet kohdistuvat. Tutkimusten perusteella tuet eivät niinkään synnytä uutta toimintaa. Ne lisäävät tekemistä niissä yrityksissä, jotka tekevät sitä jo valmiiksi. Ne, jotka ovat mukana, tekevät hieman enemmän. Ne, jotka eivät ole mukana, eivät lähde mukaan. Tuet vahvistavat olemassa olevaa, mutta synnyttävät heikosti uutta.

Uskovat uskovat lisää.

Lisäksi on syytä pysähtyä yhden yllättävän havainnon äärelle. Suuri osa yrityksistä ei edes hae näitä tukia, vaikka tekisi tutkimus- ja kehitystyötä. Vain pieni osa yrityksistä hakee julkista TKI-rahaa, vaikka huomattavasti suurempi joukko investoi tutkimukseen omin varoin. Toisin sanoen tarjolla on rahaa, mutta kaikki eivät koe sitä vaivan arvoiseksi. Jos “ilmainen raha” ei kelpaa, on syytä kysyä, kuinka välttämätön järjestelmä todella on.

Toinen ongelma liittyy kannustimiin. Kun tukea on tarjolla tiettyyn tarkoitukseen, syntyy helposti kiusaus tulkita tätä tarkoitusta hieman väljemmin. Tutkimus- ja kehitystoiminnan rajat eivät ole aina selviä, ja käytännössä moni kustannus voidaan esittää TKI-menona. On myös esitetty, että osa hankkeista olisi toteutettu joka tapauksessa, mutta tuki haetaan silti. Puhutaan hankkeista, jotka löytyvät valmiina pöytälaatikosta. Näitä ei voi aina todistaa, mutta niitä kuulee kentältä toistuvasti.

Ja samalla järjestelmä itsessään on kaikkea muuta kuin yksinkertainen. Esimerkiksi T&K-menojen yhdistelmävähennystä koskeva syventävä vero-ohje on tulostettuna noin 50 sivua pitkä ja sisältää kymmeniä esimerkkejä. Ei kuulosta kovin yksinkertaiselta tavalta ohjata ja kannustaa yritysten toimintaa. Kun tuki ohjaa käyttäytymistä, syntyy väistämättä myös kiusaus käyttää sitä väärin.

Tämä ei ole moraalinen syytös, vaan kuvaus ihmisen toiminnasta. Kannustimet ohjaavat valintoja.

Toinen keskeinen ongelma liittyy siihen, mitä taloustieteessä kutsutaan laskeviksi rajatuotoiksi. Ensimmäinen euro tuottaa paljon. Seuraava vähemmän. Kun rahaa lisätään, jokainen lisäeuro tuottaa vähemmän hyötyä kuin edellinen. Pelkkä rahan lisääminen ei ratkaise ongelmia, koska jokainen lisäeuro tuottaa vähemmän kuin edellinen.

Tämä näkyy myös nykyisessä keskustelussa. Suomi tavoittelee tutkimus- ja kehityspanosten nostamista neljään prosenttiin bruttokansantuotteesta. Tavoite kuulostaa kunnianhimoiselta, ja parhaimmillaan se on yritys pakottaa päätöksenteko pitkäjänteisyyteen. Mutta samaan aikaan on todettava suoraan, että tällainen tavoite on karkea ja osin harhaanjohtava. Pelkkä prosenttiluku ei kerro mitään siitä, miten tehokkaasti rahat käytetään. Määrä ei ratkaise, vaan se, miten raha käytetään.

Kun rahoitusta lisätään tilanteessa, jossa osaajat ovat jo töissä, seurauksena ei ole automaattisesti enemmän innovaatioita. Yritykset alkavat kilpailla samoista ihmisistä. Työvoimapula pahenee. Palkat nousevat. Ja osa lisärahasta valuu palkkoihin, ei uusiin läpimurtoihin. Ilman osaajia lisäraha muuttuu innovaatioiden sijaan kustannuksiksi.

Samaan aikaan Euroopassa on käynnissä tukikilpailu. Suuret maat tukevat yksittäisiä hankkeita valtavilla summilla. Suomessa mittakaava on toinen. Se, mikä meillä tuntuu suurelta, on kansainvälisessä vertailussa usein pieni.

Tässä kohtaa pitäisi pysähtyä ja kysyä, onko järkevää lähteä mukaan kilpailuun, jossa emme voi voittaa. Pienen maan vahvuus ei ole siinä, että se tekee samaa kuin suuret, vaan siinä, että se tekee jotain paremmin tai toisin. Pienen maan ei kannata lähteä kilpailuun, jossa se ei voi voittaa.

Ehkä meidän ei kannata yrittää tukea jokaista akkutehdasta, vaan keskittyä siihen, missä syntyy eniten arvoa koko yhteiskunnalle.

Lopulta kyse ei ole vain rahasta, vaan siitä, miten sitä käytetään. Kun edessä ovat miljardiluokan säästöt, ei riitä, että katsotaan mitä on helppo leikata. Pitää katsoa myös sitä, mikä tuottaa vähiten hyötyä suhteessa kustannuksiin. T&K-menojen karsinta toisi varovaisenkin arvion mukaan vähintään puoli miljardia euroa. Se ei ratkaise koko ongelmaa, mutta se vie meitä oikeaan suuntaan. TKI-tuet eivät ole turhia, mutta ne eivät ole myöskään koskemattomia.

Jos Suomi haluaa kääntää velkaantumisen suunnan ja rakentaa kestävää kasvua, meidän on uskallettava arvioida myös niitä menoja, joita on totuttu pitämään itsestään selvinä. Kysymys ei ole siitä, käytämmekö rahaa tulevaisuuteen. Kysymys on siitä, käytämmekö sen viisaasti.

Janne Heikkinen on kansanedustaja (kok.) ja Oulun kaupunginvaltuutettu.