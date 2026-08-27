Atria vahvistaa naudanlihan kilpailukykyä Kauhajoella

Atria käynnistää muutosneuvottelut Jyväskylän nautateurastamolla. Neuvotteluissa yhtiö selvittää, voidaanko naudan teurastus keskittää Kauhajoen tehtaalle ja Jyväskylän teurastus lopettaa kokonaan.

Neuvottelut koskevat Jyväskylän tehtaan koko henkilöstöä, ja mahdolliset uudet irtisanomiset kohdistuisivat noin 20 työntekijään.

Syyksi Atria kertoo naudanlihan hankintamäärien ennakoitua voimakkaamman vähenemisen sekä markkinan kiristyneen kilpailutilanteen. Muuttuneessa toimintaympäristössä yhtiö arvioi mahdollisuuksiaan tehostaa toimintaansa ja vahvistaa naudanlihaliiketoimintansa kilpailukykyä.

”Suomen naudanlihaketju on viime vuosina kohdannut merkittäviä muutoksia. Haluamme varmistaa liiketoimintamme kilpailukyvyn ja kannattavuuden myös tulevaisuudessa”, sanoo Atria Suomen lihaliiketoiminnasta vastaava johtaja Markku Hirvijärvi.

Keskittämisen Atria arvioi tuovan noin kahden miljoonan euron vuotuiset säästöt. Summa vastaa vajaata kolmea prosenttia konsernin viime vuoden oikaistusta liikevoitosta, joka oli 69,9 miljoonaa euroa.

Lopullisia päätöksiä ei ole tehty. Neuvotteluissa henkilöstön edustajien kanssa käydään läpi suunnitellun muutoksen perusteet, vaikutukset ja mahdolliset vaihtoehdot.

Vuosi sitten teurastuksen piti jatkua Jyväskylässä

Elokuussa 2025 Atria kertoi suunnittelevansa noin 16 miljoonan euron investointia Kauhajoen tuotantolaitoksen modernisointiin ja käynnisti muutosneuvottelut sekä Kauhajoella että Jyväskylässä.

Tuolloin suunnitelma oli rajatumpi. Naudan leikkuutoiminnot keskitettäisiin Kauhajoelle, mutta teurastuksen kerrottiin jatkuvan Jyväskylässä edelleen. Leikkuun ja pakkaamisen siirrosta yhtiö päätti viime syksynä.

Ensimmäisellä kierroksella Atria arvioi työn määrän vähenevän Jyväskylän tehtaalla noin 60 henkilön verran. Vähennykset oli tarkoitus toteuttaa loppuvuoden 2026 ja alkuvuoden 2027 aikana.

Säästötavoite oli silloin noin kolme miljoonaa euroa vuodessa. Uuden erän myötä tavoiteltu säästö nousisi noin viiteen miljoonaan euroon.

Kauhajoen nautateurastamon investointi eteni heinäkuussa julkistetun puolivuosikatsauksen mukaan aikataulussaan.

Naudan hinta nousi, raaka-ainepohja kapenee

Korkeampi naudanlihan hinta on tänä vuonna tukenut Atria Suomen liikevaihtoa. Atria Suomen toimitusjohtaja Mika Ala-Fossi kertoi heinäkuussa toisen neljänneksen kasvun olleen vähittäiskauppavetoista ja naudan korkeamman hinnan nostaneen myyntiä vuodentakaiseen verrattuna.

Suomen vähittäiskaupassa kuluttajapakatun punaisen lihan myynti kasvoi alkuvuonna voimakkaasti juuri hinnan nousun ansiosta.

Euroopan nautamarkkinoilla kysynnän veto on Ala-Fossin mukaan rauhoittunut suhteessa tuotantoon.

Kotimaassa nautatilojen määrä ja naudanlihan tuotanto ovat vähentyneet jo vuosien ajan. Nyt supistuminen on ollut yhtiön ennakoimaa nopeampaa, jolloin kahden teurastamon kiinteät kustannukset jakautuvat entistä pienemmälle volyymille.

Sijoittajalle olennaisempi kysymys kuin kahden miljoonan euron säästö on se, kuinka nopeasti kotimainen raaka-ainepohja kapenee. Kauhajoelle rakennettava kapasiteetti mitoitetaan tuotantomäärille, jotka ovat viime vuosina laskeneet ennakoitua jyrkemmin.

Konsernin tuloskunto on säilynyt hyvänä

Naudanlihaliiketoiminnan järjestelyt eivät ole horjuttaneet konsernin tuloskehitystä. Tammi–kesäkuun tulos ennen veroja nousi 25,2 miljoonasta 31,4 miljoonaan euroon ja osakekohtainen tulos 0,69 eurosta 0,82 euroon.

Ohjeistuksensa Atria piti heinäkuussa ennallaan ja arvioi oikaistun liikevoiton nousevan viime vuoden 69,9 miljoonan euron tasolta.

Investointeihin yhtiö käyttää tänä vuonna arviolta 100 miljoonaa euroa, mikä on selvästi enemmän kuin totuttu noin 50 miljoonan euron vuositaso. Nettovelan suhde käyttökatteeseen oli kesäkuussa 2,0.

Riskeistä johto on nostanut esiin Lähi-idän kriisistä aiheutuvan kustannusinflaation, Euroopan epävakaan sianlihamarkkinan, eläintautiriskit ja kuluttajaluottamuksen.

Strategiassaan vuosille 2026–2030 Atria tavoittelee viiden prosentin liikevoittomarginaalia ja 12 prosentin oman pääoman tuottoa. Oikaistu oman pääoman tuotto oli viimeisen 12 kuukauden ajalta 11,4 prosenttia.

Aiemman suunnitelman mukaan henkilöstövähennykset Jyväskylässä ajoittuvat loppuvuoteen 2026 ja alkuvuoteen 2027.