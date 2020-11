Salkunhoitaja: Sijoitusympäristö on otollinen osakesijoituksille – tässä suosikkitoimialat

Riskisijoitukset hyötyvät koronapandemian epävarmuuden lieventymisestä. Taalerin suosiossa on erityisesti kaksi toimialaa.

Lääkejätti Pfizerin ja bioteknologiayhtiö BioNTechin lupaavat koronarokoteuutiset saivat tänään jatkoa, kun amerikkalainen lääkeyhtiö Moderna kertoi tänään sen kehittämän koronarokotteen rokotetestien alustavista tuloksista.

Modernan kehittämän rokotteen kolmannen vaiheen testit osoittivat, että rokotteen teho on ollut testeissä 94,5 prosenttista, mikä on Pfizerin rokotetta enemmän. Pfizerin rokotteen suojateho oli 90 prosenttia.

Sekä Modernan että Pfizerin ja BioNTechin koronarokotteet tulevat enemmän kuin tarpeeseen. Uusien päivittäisten koronatartuntojen määrä on maailmalla rajussa kasvussa. Worldometer-sivuston mukaan uusia koronatartuntoja kirjattiin maanantaina maailmalla yli 500 000 ja kuolleita yli 250 000.

Kestää kuitenkin aikaa ennen kuin koronarokotteet saadaan jakeluun suurille ihmismäärille. Siksi ensi talvesta on tulossa vaikea niin inhimillisesti kuin taloudellisestikin. Erityisen suurissa talousvaikeuksissa ovat talvellakin monet lentoyhtiöt, matkailuyritykset ja muutkin palvelut.

Miltä tilanne näyttää sijoittajan näkökulmasta?

Taalerin salkunhoitaja Kai Leppelmeier arvioi markkinakatsauksessaan, että pitkän aikavälin riskit ovat laskeneet merkittävästi rokoteuutisten myötä ja osittain myös USA:n vaalituloksen selvittyä.

”Samalla keskuspankeilla ympäri maailman ei ole kiirettä kiristää rahapolitiikkaa ennen kuin on selvää, että talous on palautunut. Inflaationkin annetaan juosta hetken aikaa yli tavoitteen, koska siitä on jääty niin pitkään”, Leppelmeier toteaa.

Salkunhoitajan mukaan sijoitusympäristö on nyt otollinen riskisijoituksille ja erityisesti osakkeille. Myös riskisemmät yrityslainat, osinko-osakkeet ja kiinteistösijoitukset hyötyvät hänen mukaansa epävarmuuden vähentyessä ja sijoittajien palatessa tuotonmetsästykseen matalien korkojen maailmassa.

Taaleri pitääkin osakkeet ja yrityslainat ylipainossa.

”Painotamme salkuissamme myös sektoreista esimerkiksi elintarviketeollisuutta, josta löytyy vakavaraisia yhtiöitä, joiden osakekurssit ovat kärsineet ravintolamyynnin alhosta, mutta jotka selviävät vaikeankin talven yli, ja hyötyvät koronan poistuessa”, Leppelmeier toteaa.

Taaleri sulki erittäin hyvin onnistuneen terveydenhuoltoidean, joka palautui USA:n vaalien jälkeen. Lisäksi Taaleri pitää merkittävän painon edelleen teknologiayhtiöissä, joiden se uskoo olevan pitkän aikavälin voittajia.

Markkinaraadissa keskustellaan siitä, voiko koronan jo unohtaa. Raadissa mukana OP Ryhmän Timo Ritakallio, Pörssisäätiön Sari Lounasmeri ja meiltä Mika Heikkilä.

Raadissa arvioidaan, että odotettua positiivisempi kolmoskvartaali sekä Joe Bidenin nouseminen Yhdysvaltain presidentiksi ovat vakauttaneet markkinoita.

Taalerin osakesijoitusjohtaja Mika Heikkilä arvioi, että kolmannen neljänneksen myönteiseen tuloskehitykseen vaikutti se, ettei yritysten liikevaihtotaso laskenut ennusteista huolimatta.

”Yritykset olivat kyenneet sopeuttamaan kustannuksiaan nopeasti koronan iskettyä keväällä, mikä heijastui myönteisesti myös liikevoittotasoon”, Heikkilä toteaa.