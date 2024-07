Ovaro kuittaa kauppakeskuksen myynnistä roiman tulosvaikutuksen

Ovaro Kiinteistösijoitus myy kauppakeskus Foorumin liikekiinteistön kahdelle ostajalle yli yhdeksän miljoonan euron kauppahinnalla.

Jyväskylän Forumissa toimii niin kaupan alan ketjuja kuin ravintoloita. Kuva: Henri Elo.

Ovaro Kiinteistösijoitus on solminut kaupan, jolla yhtiö myy huhtikuussa 2024 hankkimansa Jyväskylän ydinkeskustassa sijaitsevan kauppakeskus Forumin kiinteistön.

Ovaro hankki kauppakeskus Forumin kiinteistön viime huhtikuussa. Velaton kauppahinta oli tuolloin seitsemän miljoonaa euroa ja vuokrausaste oli tuolloin noin 60 prosenttia.

Nyt Ovaro myy kohteen osissa kahdelle ostajalle yhteenlasketulla velattomalla kauppahinnalla 9 050 000 euroa. Kaupan tulosvaikutus transaktioihin liittyvien kulujen ja laskennallisten verojen jälkeen on noin yksi miljoona euroa, joka kirjataan vuoden 2024 ensimmäiselle puolelle vuodelle.

Kauppakeskusrakennus myydään Järvi-Suomen Asunnot Oy:lle 4 175 000 euron velattomalla kauppahinnalla.

Kauppaan kuuluva tontti myydään Royal House Oy:lle, joka on yhtiön hallituksen jäsenen määräysvallassa oleva yhteisö, joten tonttikaupan osalta kyse on lähipiiriliiketoimesta. Tontin velaton kauppahinta on 4 875 000 euroa, jota käytetään kuittaamaan 26. kesäkuuta tiedotetun Jyväskylän Kukkulan Kehitys Oy:n osakkeita koskeva Ovaron ja Royal House Oy:n välistä kauppasummaa. Päätöksen tästä kaupasta tekivät Ovaron hallituksen esteettömät jäsenet.

Kaupat toteutetaan 31.8.2024 mennessä.

”Olen tyytyväinen Kauppakeskus Forumin kauppaan, josta kirjautuu Ovarolle noin 1 000 000 euron positiivinen tulosvaikutus. Kaupan myötä yhtiö vapauttaa resurssejaan Jyväskylän Kukkulan hankkeisiin”, Ovaron toimitusjohtaja Marko Huttunen kertoo lyhyesti.

Kukkula-hanke on Ovarolle tärkeä monella tavalla.

Jyväskylän Kukkula-alueesta on muodostumassa uusi, moderni kaupunginosa Jyväskylän keskustan tuntumaan seuraavien 10-15 vuoden aikana. Alueelle suunnitellaan asuntoja lähes 3 000 asukkaalle sekä palveluja ja työpaikkoja. Hankkeen kokonaisinvestointi on arviolta 300 miljoonaa euroa.

Kukkula-hanke on Ovarolle tärkeä paitsi vuokratuottojen myös hankekehityksen ja siihen liittyvien tuottojen näkökulmasta. Yhtiön johdon mukaan Kukkula-hanketta tukevat isot fundamentit, kuten terveydenhuollon kokonaisuus alueella sekä hyvä ja keskeinen sijainti asuinrakentamiseen.

Ovarolla on selkeä strategia luopua maakuntakeskusten asuntokannasta ja sijoittaa tämä pääoma kasvukeskusten kehitys- ja rakennuttamiskohteisiin. Viime aikoina nämä kohteet ovat olleet pääosin toimitiloja, koska asuinrakentaminen on Suomen mittakaavassa syväjäässä.

Ovaro Kiinteistösijoitus on kotimainen pörssiyhtiö, jonka tavoitteena on luoda omistajille arvoa olemalla aktiivinen ja osaava kiinteistökehittäjä. Yhtiön tavoitteena on olla mukana kaupunkiseutujen kasvussa ja kehityksessä niin rakennuttajana kuin omistajana. Tavoitteisiin kuuluu uusien kiinteistöhankkeiden käynnistäminen, mutta myös nykyisen jo olemassa olevan kiinteistökannan aktiivinen kehittäminen ja vuokrausasteen kasvattaminen.