Eläkeyhtiöt tekivät suuria yksittäisiä kauppoja elokuussa

On mahdollista, että osa toimijoista varautuu markkinoiden rekyyliin syys-lokakuussa tai sitten instituutiot vain ohensivat kotimaisten yhtiöiden omistustaan ja sijoittivat varat Suomen ulkopuolelle tai muihin omaisuuslajeihin.

Pörssin elokuun osakevaihto oli pieni, osittain kausiluonteisuudesta johtuen.

Kemira osti elokuussa omia osakkeitaan 890 239 kappaletta ja lisäten omistustaan 78,6 prosenttia. Elokuussa yhtiön osakekurssi nousi 5,7 prosenttia.

Elokuun ostojen lisäys on yli kolminkertainen verrattuna heinäkuun omien osakkeiden ostoon. Toki yhtiö aloitti omien osakkeiden ostot kuuden katsauksen jälkeen 22. heinäkuuta.

Metsä Boardin heikko osavuosikatsaus innosti OP-Suomi Pienyhtiöt rahastoa lisäämään Metsä Boardin omistusta 431 000 kappaletta, mikä on +34,7 prosenttia. Evli Suomi Pienyhtiöt tankkasi 311 446 kappaletta eli +11,0 prosenttia. Etola Group myi elokuussa 360 000 kappaletta, mikä on -16,36 prosenttia.

UPM-Kymmenen odotuksia heikompi osavuosikatsaus aiheutti normaalia enemmän myyntejä ja ostoja.

Nordea Bank vähensi tilaston mukaan 1 364 119 kappaletta eli -72,8 prosenttia omistuksesta, mikä näkyy siis pankin myynteinä eikä esimeriksi pankin pitämän hallintarekisterin muutoksena. Eläkeyhtiö Varma vähensi 700 000 kappaletta eli -5,63 prosenttia omistuksesta. Danske Bankin Lontoon konttori vähensi 407 121 kappaletta ja -29,92 prosenttia. OP Henkivakuutus vähensi 246 073 kappaletta ja -19,55 prosenttia.

UPM-Kymmenen osakkeita ostivat OP-Suomi sijoitusrahasto 545 659 kappaletta +65,32 prosenttia sekä eläkeyhtiö Ilmarinen, joka lisäsi 295 000 kappaletta ja +2,0 prosenttia.

Koneen osakkeita vähensi muun muassa Varma -300 000 kappaletta ja-4,3 prosenttia omistuksesta. Ilmarinen vähensi 160 000 kappaletta -2,39 prosenttia. OP-Suomi vähensi 137 415 kappaletta-17,26 prosenttia. Eläkeyhtiö Elo tankkasi 91 000 kappaletta +2,6 prosenttia.

Metsoa vähensi Varma peräti 4 369 415 kappaletta ja -12,24 prosenttia omistuksestaan. Nordea Suomi sijoitusrahasto lisäsi +651 582 kappaletta ja +50,1 prosenttia omistuksesta. Veritas lisäsi 591 549 kappaletta ja+21,6 prosenttia omistuksesta.

Valmetin osakkeita Varma vähensi 1 560 814 kappaletta -19,83 prosenttia omistuksesta. Evli Pienyhtiöt sijoitusrahasto vähensi 169 630 kappaletta -50,6 prosenttia.

Wärtsilän osakkeita Ilmarinen vähensi 1 530 000 kappaletta -8,23 omistuksesta. Elo vähensi 500 000 kappalettaja -6,33 prosenttia. Kansaneläkelaitos vähensi 623 000 kappaletta -15,92 prosenttia.

Nokian Renkaat kiinnosti Ilmarista, joka lisäsi 444 989 kappaletta +10,6 prosenttia omistuksesta.

Tokmannin osakkeita vähensi muun muassa Evli Pienyhtiöt sijoitusrahasto 448 000 kappalettta -69,1 prosenttia.

Fortumia lisäsi muun muassa Nordea 701 358 kappaletta +879 prosenttia. OP-Suomi lisäsi 620 863 kappaletta +54,2 prosenttia. Elo lisäsi 440 000 kappaletta +3,88 prosenttia omistuksesta. Kansaneläkelaitos vähensi 1 240 000 kappaletta ja -43,45 prosenttia omistuksesta, joten kertooko myynti Fortumin osingon puolittumisesta ensi keväänä?

Mandatumin kiinnostus väheni Ilmarisella, joka vähensi 1 864 000 kappaletta 9,9 prosenttia omistuksesta. OP-Suomi tankkasi 570 359 kappaletta +57,6 prosenttia. OP Henkivakuutus lisäsi 224 222 kappaletta +4,9 prosenttia.

Sampo kiinnosti OP-Suomi -rahastoa., joka lisäsi 1 042 983 kappaletta +28,2 prosenttia. Elo vähensi 1 040 000 kappaletta -5,4 prosenttia. Ilmarinen vähensi 1 000 000 kappaletta -2,5 prosenttia.

Tietoevryn osake kiinnosti Danske Invest Suomi osaketta, joka tankkasi +170 000 kappaletta +32,8 prosenttia. OP Henkivakuutus lisäsi +108 682 kappaletta +15,1 prosenttia. Åbo Akademi säätiö vähensi 185 000 kappaletta ja -48 prosenttia.

Helsingin pörssin päälistan ulkomainen omistus kasvoi elokuussa 0,42 prosenttiyksikköä heinäkuun lopusta. Elokuun lopussa ulkomainen omistus oli 53,66 prosenttia pörssin markkina-arvosta laskettuna.

Ulkomaiset omistajat eivät reagoineet yritysten vaatimattomiin puolen vuoden numeroihin. Osakevaihto pörssissä jäi myös pieneksi, osaksi lomakuukaudesta johtuen.