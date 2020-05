Savosolar hakee kasvua uusiutuvan energian megatrendeistä

Aurinkolämpöjärjestelmiin keskittyvä yhtiö kerää osakeannilla kasvurahoitusta kunnianhimoisiin kasvutavoitteisiinsa.

Savosolar on suomalainen First North Growth Market -listan pörssiyhtiö, joka on listattu myös Ruotsin pörssiin. Yhtiö suunnittelee ja toimittaa kaukolämmön tuottajille ja teollisuudelle kansainvälisesti palkittuja suuria aurinkolämpöjärjestelmiä. Yhtiö on toimittanut tuotteitaan lähes 20 maahan neljällä mantereella.

Yhtiön hallitus on päättänyt järjestää noin 4,3 miljoonan euron suuruisen merkintäoikeusannin sekä siihen liittyvän optio-oikeuksien tarjoamisen, jolla yhtiö voi kerätä enintään noin 13 miljoonaa euroa. Finanssivalvonta on hyväksynyt Savosolarin suomenkielisen esitteen.

Yhtiö tulee käyttämään osakeannilla ja optio-oikeuksilla saatavat nettovarat varmistaakseen käyttöpääoman riittävyyttä ja lisäämään kasvavassa markkinatilanteessa taloudellista kapasiteettia, jotta yhtiö voi toimittaa jo allekirjoitetut ja tulevat tilaukset ja vastata nousevaan markkinakysyntään sekä teollisen prosessilämmön että kaukolämmön segmenteissä.

Mitä Savosolar tekee?

Savosolar keskittyy ensisijaisesti suuriin aurinkolämpökeräimiin sekä teollisuuskokoluokan lämmitysjärjestelmiin. Yhtiö aloitti tuotetoimitukset kesäkuussa 2011 pienillä aurinkolämpökeräimillä- ja järjestelmillä.

Vuodesta 2017 lähtien Savosolar on keskittynyt suuren mittaluokan energiantuotantojärjestelmiin kaukolämmitys ja teollisuuden prosessilämpö -segmenteissä.

Savosolarin erittäin tehokkaat keräimet ja suuren mittakaavan aurinkolämpöjärjestelmät ovat vieneet aurinkolämpöenergiateknologian aivan uudelle tasolle. Yhtiön keräimissä on patentoidut, nanopinnoitetut suoravirtausabsorberit, ja tällä johtavalla teknologialla Savosolar auttaa asiakkaitaan tuottamaan puhdasta ja kilpailukykyistä energiaa.

Yhtiö toimittaa ensisijaisesti kokonaisia järjestelmiä suunnittelusta asennukseen käyttäen paikallisia yhteistyökumppaneita.

Ympäristötrendit kasvuajurina

Globaalit, uusiutuvaa energiaa painottavat ympäristötrendit tarjoavat Savosolarin mukaan sille valtavan potentiaalin. Yhtiö on aina perustamisestaan lähtien vuodesta 2009 pyrkinyt kunnianhimoisesti viemään aurinkolämpöenergian aivan uudelle tasolle.

Saksassa arvostettu BDI (Bundesverband der Deutschen Industrie) on tehnyt Berliinin keskushallinnolle selvityksen, jonka mukaan puhtaalle lämmitykselle asetettuihin tavoitteisiin pääsemiseksi aurinkokaukolämmön määrän vuonna 2030 pitäisi olla kahdeksan terawattituntia vuodessa. Tämä tarkoittaa laskennallisesti yli miljoonan neliömetrin verran uutta aurinkolämpökeräinkapasiteettia Saksaan vuosittain kymmenen vuoden ajan.

Vaikka näihin lukuihin ei heti päästäisi, Saksan kunnat, kaupungit ja kaukolämpöyhtiöt ovat Savosolarin mukaan jo reagoineet tavoitteisiin. Markkinatilanne on yhtiön johdon näkemyksen mukaan pelkästään Saksassa parempi kuin koskaan ennen.

Samaan aikaan Ranskaan on muodostunut valtiovallan ja projektikehittäjien systemaattisten panostusten ansiosta tällä hetkellä Euroopan aktiivisin suurien aurinkolämpöjärjestelmien markkina, mikä näkyy myös Savosolarin saamissa tilauksissa.

Tilauskanta tuplaantui viime vuonna

Yhtiön on kasvanut rajusti viime vuosina. Vuonna 2014 yhtiön liikevaihto oli 1,0 miljoonaa euroa, kun vuonna 2018 liikevaihto ylsi jo 5,4 miljoonaan euroon.

Kuitenkin vuoden 2019 liikevaihto jäi odotettua matalampaan 3,4 miljoonaan euroon, sillä Ranskan Issouduniin ja Saksan Ettenheimiin tehtävien toimitusten eteneminen oli suunniteltua hitaampaa, ja päätökset muista projekteista siirtyivät loppuvuodesta eteenpäin.

Toimitusjohtaja Jari Varjotie kertoi tilinpäätöksen yhteydessä, että Savosolarin tilauskanta kaksinkertaistui viime vuonna edellisvuoden lopusta 3,2 miljoonaan euroon.

Vahvan kasvun aikana yhtiö jatkaa panostuksiaan eri toiminnoissaan voidakseen vastata markkinoiden kysyntään. Tuotannon viimeisimmät investoinnit ovat olleet kapasiteetin kaksinkertaistanut pinnoituslinjan modernisointi sekä kokoonpanolinjan automatisoinnin uudistaminen vastaamaan pinnoituksen kapasiteettia ja nopeutta.

Samalla muilla kehitystoimenpiteillä on nostettu tuotannon tehokkuutta olennaisesti, jolloin keräimien valmistukseen käytetyt tuotannon työtunnit ovat laskeneet alle kolmasosaan alkuvaiheen toimituksista.

Savosolar pyrkii markkinajohtajaksi

Savosolarin visio on olla ensisijainen valinta tehokkaiden aurinkolämpöjärjestelmien toimittajana maailmanlaajuisesti. Yhtiö keskittyy suuren mittakaavan projekteihin kaukolämmön tuotannossa jateollisuuden prosessilämmityksessä j– eli markkinoihin, joissa on iso nopean kasvun potentiaali.

Savosolarin tavoitteena on olla innovatiivinen teknologiajohtaja alalla, ja siksi se pyrkii investoimaan vuosittain 2–4 prosenttia liikevaihdostaan tuotekehitykseen.

Aktiivisimmat markkinat Euroopassa ovat Saksa ja Ranska, joista Ranskassa yhtiö on vahvistanut markkina-asemaansa, ja johdon saatavilla olevien tietojen perusteella saavuttanut markkinajohtajuuden.

Yhtiö keskittyy erityisesti aloille, joilla on suuri kasvupotentiaali ja jotka kasvavat nopeasti. Tällaisia aloja ovat kaukolämpömarkkinat sekä järjestelmät teollisuuden prosessien lämmitykseen järjestelmät..

Savosolarin tavoitteena on kaksinkertaistaa liikevaihtonsa vuosittain ja kasvattaa vuosituotantoaan merkittävästi samalla. Yhtiö haluaa myös edelleen vahvistaa asemaansa järjestelmätoimittajana.

Tietoa osakeannista

Tarjottavien osakkeiden määrä: Enintään 28.999.557 osaketta

Osakeannin koko: Noin 4,3 miljoonaa euroa

Merkintähinta: 0,15 euroa per osake

Merkintäsitoumukset ja takaukset: Noin 80 prosenttia osakeannista

Merkintäoikeudet: Kaksi (2) merkintäoikeutta oikeuttaa haltijansa merkitsemään kolme (3) antiosaketta

Kaupankäynti merkintäoikeuksilla: 1.6.-11.6.2020

Kaupankäynti väliaikaisilla osakkeilla (alustava): 1.6.-1.7.2020

Merkintäaika Ruotsissa: 1.6.-15.6.2020

Merkintäaika Suomessa: 1.6.-17.6.2020

Osakeannin tulos tiedotetaan (alustava): 23.6.2020

Optio-oikeudet: Kutakin kahta (2) osakeannissa merkittyä osaketta kohden merkitsijä saa yhden (1) optio-oikeuden sarjasta TO5, yhden (1) optio-oikeuden sarjasta TO6 ja yhden (1) optio-oikeuden sarjasta TO7

Kaupankäynti optio-oikeuksilla alkaa (alustavasti): Viikko 27, 2020

Savosolarin merkintäoikeusantiin osallistumista harkitsevien kannattaa tutustua huolellisesti yhtiön liiketoimintaan, tulevaisuuden näkymiin, tunnuslukuihin ja riskeihin.

Tutustu Savosolarin osakeantiin tästä:

https://savosolar.com/fi/sijoittajille/osakeanti-2020/