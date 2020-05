Osakesijoittaja hakee usein sijoitukselleen paitsi tuottoa myös mahdollisuutta lyödä tuotoissa vertailuindeksin tuotto. Esimerkiksi kotimaisiin pörssiyhtiöihin sijoittavan osakesijoittajan tavoitteena on yltää Helsingin pörssin yleisindeksiä kovempaan tuottoon tai kovempaan tuotto-riski –suhteeseen.

Osakemarkkinoiden kriisit ja romahdukset lyövät kuitenkin usein tällaista osakepoimintaa korville. Esimerkiksi pankkijätti JPMorgan väitti vuonna 2014, että osakepoiminta oli tuolloin erityisen haasteellista.

Syynä oli pankkijätin mukaan se, että S&P 500 –osakeindeksin osakkeiden p/e-arvostuskertoimien poikkeamat niiden historiallisesta osakekohtaisesta keskiarvostaan olivat historiallisen alhaiset. Osakepoimijan oli siis vaikea löytää alihinnoiteltuja osakkeita ainakin P/E-kertoimen avulla.

Myös tällä hetkellä osakepoiminta saattaa olla haasteellista, mikäli on uskominen uutistoimisto Bloombergin analyysiä.

Bloombergin toimittaja Cormac Mullen havaitsi, että amerikkalaisosakkeiden tuottojen korrelaatio eli keskinäinen riippuvuus on noussut poikkeuksellisen korkealle.

S&P 500 –osakeindeksin kolmen kuukauden ajalta laskettu tuottokorrelaatio on noussut nyt peräti 0,8 pisteeseen. Se on paljon, sillä korrelaatiokertoimen arvo voi vaihdella -1:n ja +1:n välillä. Jos korrelaatiokertoimen arvo on nolla, ei osakkeiden tuottojen välillä ole korrelaatiota lainkaan. Positiivinen maksimiarvo kertoisi täydellisestä korrelaatiosta.

Tämän hetken tuottokorrelaatio on historiallisessa tarkastelussa poikkeuksellisen korkea. Esimerkiksi vuoden alussa korrelaatio oli vain 0,19. Viiden vuoden aikana S&P 500 –yhtiöiden tuottokorrelaatio ei ole kertaakaan ollut lähimainkaan niin korkea kuin nyt.

Mullenin mukaan korrelaatiokertoimen nousu johtuu koronakriisistä. Sijoittajat näyttävät keskittyvän nyt vain yhteen asiaan eli koronakriisin seuraamiseen. Kriisin liittyvät positiiviset ja negatiiviset uutiset ohjaavat useimpien osakkeiden kurssiliikkeitä tällä hetkellä – ja se nostaa osakkeiden tuottojen korrelaatiota.

Samalla korkea korrelaatio kielii siitä, että osakepoiminnalla saatavat hyödyt ovat olleet ainakin lyhyellä aikavälillä vähäiset.

Koronakriisin vaikutus näkyy toisessakin korrelaatiossa, nimittäin S6P 500 -indeksin kehityksen ja indeksin yhtiöiden osakekohtaisten tulosten riippuvuudessa.

Penta Asset Management -yhtiö jakoi Twitterissä tviitin, jonka mukaan pitkän aikavälin korrelaatio S&P 500 –osakeindeksin ja osakekohtaisten tuottojen välillä on suuri, peräti 0,9. Kuitenkin maaliskuun 23. päivän jälkeen korrelaatio on painunut negatiiviseksi tasolle -0,9.

Stocks have disconnected from earnings estimates. Long term correlation between S&P 500 Index and forward 12 months EPS are +0.90 vs. -0.90 since March 23rd pic.twitter.com/3FXdUkztve