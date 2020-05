Suomen Pankin pääjohtaja: Elpymisrahasto antaa Euroopalle vankemman tukijalan

Olli Rehn tukee voimakkaasti EU-komission esittämää elpymisrahastoa.

EU-komissio esittää 750 miljardin euron elpymisrahastoa koronapandemiasta aiheutuneiden talousvaikeuksien voittamiseksi. Potista on tarkoitus jakaa 500 miljardia euroa jäsenmaille tukena ja 250 miljardia euroa lainana. Rahoitussumma on tarkoitus rahoittaa yhteisellä, komission ottamalla velalla.

Suomen osuus nyt kaavaillusta 500 miljardin hätäavusta olisi noin 8,5 miljardia euroa. Elpymisrahaston varoja suunnattaisiin eritoten investointeihin.

Eduskunnassa käytiin vilkas keskustelu EU:n esittämästä rahastosta. Elpymisrahaston käytölle vaadittiin esimerkiksi selkeitä ehtoja. Rahat pitäisi sitoa tiukasti jäsenmaiden talouksien uudistamiseen.

Elvytysrahastosta käydyssä keskustelussa on korostunut riskit ja Suomen vastuut, mutta vähemmälle huomiolle on jäänyt se, mitä rahastolla tavoitellaan, muistuttaa Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn.

Rehnin mielestä syytä on arvioida paitsi Suomen mahdolliset vastuut, myös ne merkittävät myönteiset vaikutukset, joita elvytysrahastolla olisi Euroopan ja Suomen talouden elpymisen ja siten työllisyyden kannalta.

Rehn vertaa nykyistä koronakriisin aikaa finanssikriisiin 10 vuotta sitten, jolloin Suomessa hävisi lähes 100 000 työpaikkaa.

”Tiedossani ei ole, että Suomen tasavallalle olisi koitunut taloudellisia tappioita tai Suomen valtiontalous olisi kärsinyt euroalueen vakauttamiseksi tehdyistä päätöksistä. Toisaalta tiedossamme on tämä: Euroopan vakausmekanismin perustamisella ja Euroopan keskuspankin elvyttävällä rahapolitiikalla edesautettiin sitä, että eurokriisi selätettiin ja talous käännettiin kasvuun – ja Euroopassa on luotu 12 miljoonaa uutta työpaikkaa keväästä 2013 lähtien. Että sellainen kokonaisarvio”, Rehn toteaa blogissaan.

Rehnin mielestä elpymisrahasto antaisi Euroopalle vankemman tukijalan kamppailussa koronapandemian aiheuttamaa taantumaa vastaan.

”Rahastolla on tarkoitus avittaa sitä, että myös pahiten koronaviruksesta kärsineet alueet pääsevät takaisin kasvun tielle.”

Vaikka koronapandemian vuoksi velkaantuminen väistämättä kasvaa, se on Rehnin mukaan paremmin hallittavissa, mikäli talouskasvu on nopeampaa kuin velkaantuminen. Tällöin talouskasvun tuomilla lisätuloilla pystyttäisiin rahoittamaan kasvaneet velanhoitokustannukset ja nostamaan hyvinvointia. Tämä ajatus on Rehnin mukaan elpymisrahaston ytimessä.

Rehn muistuttaa, että Suomi on riippuvainen koko Euroopan talouden elpymisestä ja kasvusta.

”Vaikka kriisiin on reagoitu Suomessa jämäkästi, alkaa pitävä suhdannekäänne vasta, kun koronavirus on saatu hallintaan ja talous kääntyy kasvuun muuallakin Euroopassa ja maailmassa. Suomen vientivetoinen talous ei voi kunnolla elpyä, jos suuri osa kotimarkkinoitamme Euroopassa vajoaa syvään ja pitkään lamaan”, Suomen Pankin pääjohtaja toteaa.