Yrittäjän päivä: Kasvurahoitus on merkittävä tekijä menestystarinoiden taustalla

Springvest on perustamisestaan lähtien ihaillut yrittäjyyttä ja iloinnut saadessaan olla mukana useiden yrittäjien tarinoissa. Erityisesti Yrittäjän päivänä sitä sopii tuoda esiin.

”Päivän kunniaksi teetimme Ductor Oy:n toimitusjohtaja Ari Mokon haastatteluvideon, jonka on toteuttanut puolueeton Trustmary. Ductorin toiminnassa yhtyvät useat menestyksekkään yrittäjyyden rakennuspalikat: huippuosaaminen, rohkea asenne, kyky nähdä mahdollisuuksia ja motivaatio viedä asioita eteenpäin. Siksi Ductor, joka on ollut neljä kertaa Springvestin rahoituskierroksella, on erinomainen esimerkki kasvuyrittäjyydestä”, Päivi Malinen kertoo.

Toimitusjohtaja Ari Mokko tähdentää, että kasvurahoitus on kaikille yrityksille tärkeää, on kyseessä sitten startup tai jo toimintansa vakiinnuttanut yritys.

Yrittäjyys edellyttää päättäväisyyttä, omatoimisuutta, halua oppia uutta, kykyä tehdä asioita oikein ja tehdä oikeita asioita. Springvest haluaa edistää yrittäjyyttä ja auttaa Suomen lupaavimpia kasvuyrityksiä menestymään ja kasvamaan tarjoamalla näille kasvurahoitusta osakeannilla.

”Mielestämme lupaavilla kasvuyrityksillä on katse tulevaisuudessa, niiden johdolla on intohimoa, kokemusta ja osaamista sekä toiminnassa ripeyttä, innovatiivisuutta ja dynaamisuutta.”

Springvest edellyttää rahoituskierrokselle valitsemiltaan kasvuyhtiöiltä hyvää tuottopotentiaalia ja tähän vaikuttavia keskeisiä tekijöitä ovat mm. liiketoiminnan skaalautuvuus ja exit-suunnitelma. Valintaan vaikuttavat myös yhtiön ratkaisu toimialalla olevaan ongelmaan, kilpailutilanne, tuotteen tai palvelun hyöty asiakkaalle sekä toiminnan vastuullisuus ja vaikuttavuus.

”On tärkeää, että kasvuyritys pyrkii toiminnallaan parantamaan maailmaa ja haluaa tehdä siitä terveellisemmän, tehokkaamman, turvallisemman tai puhtaamman”, Päivi Malinen tähdentää, mutta jatkaa:

”Tuottomahdollisuus on kuitenkin tärkein kriteeri ja siksi yhtiön arvostustaso vaikuttaa valintaan. Springvest haluaa tarjota sijoittaja-asiakkailleen tuottopotentiaaliltaan kiinnostavia sijoituskohteita. Sijoittaminen listaamattomiin kasvuyhtiöihin pitää sisällään korkean riskin, mutta myös hyvän tuottopotentiaalin.”

Springvest on äärimmäisen tehokas yhteistyökumppani

Kiertotalousyhtiö Ductor tekee energiaa jätteistä. Sen kehittämä teknologia perustuu ravinteiden kierrättämiseen. Prosessin hienous piilee siinä, että sen sivutuotteena syntyy myös energiaa.

“Teknologiallamme on mahdollista mullistaa biokaasuteollisuus. Tavoitteemme on saada kehitettyä täysin nollapäästöinen kiertotalousratkaisu”, Ductorin toimitusjohtaja Ari Mokko kertoo yrityksestään.

Ductorin ja Sprinvestin vuonna 2015 alkanut yhteistyö käynnistyi kasvurahoituksen tarpeesta. Tämän jälkeen kasvurahoituskierroksia on viimeisen viiden vuoden aikana ollut useita, mikä on puolestaan mahdollistanut yrityksen menestyksekkään kasvun.

Rahoitus on merkittävimpiä tekijöitä kasvun taustalla

Ari Mokon mukaan Springvestin tyyppisellä rahoitusjärjestelyllä asiat helpottuvat yrityksen ja yrittäjän näkökulmasta huomattavasti. Kasvurahoitus on ollut äärimmäisen tärkeää erityisesti siksi, että se on vapauttanut aikaa yrityksen ja teknologian kehittämiselle.

“Rahoitus on kaikille yrityksille tärkeää, on kyseessä sitten startup tai jo toimintansa vakiinnuttanut yritys. En usko, että olisimme saaneet rahoitusasioita järjestettyä näin tehokkaasti ja hienosti ilman Springvestiä. Se on lopulta mahdollistanut kaiken menestyksen, johon Ductor on jo nyt yltänyt”, Mokko kertoo ylpeänä.

Mutkaton ja suoraviivainen kumppanuus

Springvestiä Mokko kuvailee järjestelmälliseksi, äärimmäisen tehokkaaksi ja upeaksi yhteistyökumppaniksi.

“Yhteistyö on ollut hyvin mutkatonta ja suoraviivaista. Kunhan päätökset on tehty, niin pistetään tuulemaan”, Mokko kiteyttää hymyillen.

Positiivisten kokemusten perusteella Springvestin palveluja voikin suositella kaikille startup- ja kasvuyrityksille.

“Olemme olleet yhteistyöhön todella tyytyväisiä, ja uskon, että myös kaikki muut Springvestin kanssa toimineet portfolioyhtiöt voivat allekirjoittaa mielipiteeni”, Mokko sanoo lopuksi.

