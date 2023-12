LapWall aikoo kolminkertaistaa tuotantokapasiteettinsa Pyhännällä

LapWall suunnittelee uutta merkittävää tehdasinvestointia Pyhännälle.

LapWallin ensimmäinen, vuonna 2012 valmistunut, noin 5 000 m2 tuotantotila Pyhännällä. Tuotantolinja 1 vasemmalla ja 2 oikealla. Kuva: Henri Elo

LapWall suunnittelee uuden kokoonpano- ja osavalmistustehtaan rakentamista Pyhännälle. Pitkälle automatisoidun tehtaan elementtien kokoonpanokapasiteetti tulisi olemaan noin 600 000 neliömetriä vuodessa, eli se kolminkertaistaisi Pyhännän tehtaan tuotantokapasiteetin.

LapWallin vuonna 2011 perustettu Pyhännän tehdas valmistaa seinä- ja julkisivuelementtejä sekä kattoelementtijärjestelmätuotteita. Yhtiöllä on tehtaat Pyhännällä, Pälkäneellä, ja Vetelissä ja Raahessa. Lisäksi toimipisteet ovat myös Oulussa ja Vantaalla.

Mahdollinen investointipäätös voitaisiin tehdä alkuvuodesta 2024. Toimitusjohtaja Jarmo Pekkarisen mukaan bruttoinvestointi olisi arvoltaan noin 15–17 miljoonaa euroa.

Tehdas tulisi työllistämään täyden kapasiteetin käynnissä suoraan noin 50–60 henkilöä ja se olisi valmis tuotantoon vuoden 2025 toisen vuosipuoliskon aikana. Lisäksi myös yhtiön arvoketjuun tulisi uusia työpaikkoja.

Uuteen tehtaaseen tulisi kaksi elementtien kokoonpanolinjaa sekä osavalmistuslinja. Toisella uusista kokoonpanolinjoista tultaisiin valmistamaan kattoelementtijärjestelmätuotteita, joissa LapWall on toiminut markkinoiden pioneerina.

Lisää kapasiteettia ja uusia tuotteita

Investointi mahdollistaisi LapWallin strategian mukaisen kannattavan kasvun sekä markkinaosuuden merkittävän kasvattamisen. LapWallin Pyhännän yksikkö on käynyt tähän asti täydessä kahdessa vuorossa elokuusta 2023 lähtien huolimatta asuinrakentamisen kysynnän hiljentymisestä. Tällä investoinnilla varaudutaan tulevien vuosien piristyvään markkinanäkymään.

”Selvitimme laajasti erilaisia vapautuneita tuotantotiloja ja konekantaa vaihtoehtona omalle tehdasinvestoinnillemme. Tutkimamme vaihtoehdot eivät kuitenkaan näkemyksemme mukaan soveltuneet nykyaikaiseen tehokkaaseen elementtituotantoon, eikä konekanta ollut meidän vaatimustemme mukaista. Suunniteltu investointi mahdollistaa myös uusien tuotteiden valmistamisen vastaamaan markkinoiden vaatimuksia”, kertoo Pekkarinen.

Uusi kokoonpano- ja osavalmistustehdas tulisi osaksi nykyistä Pyhännän yksikön tehdasaluetta, jossa suuret materiaalivirrat pystytään hallitsemaan kustannustehokkaasti.

Investointi laskisi osavalmistus- ja kokoonpanokustannuksia merkittävästi sekä parantaisi materiaalinkäytön tehokkuutta hyödyntämällä toimialan uusinta teknologiaa.

Kovat kasvutavoitteet

Yhtiö on siirtänyt merkittävän osan perinteisestä rakennustyömaalla tapahtuvasta rakentamisesta tehdasolosuhteissa tapahtuvaan valmistukseen. Tuotevalikoimassa on yli 50 vakiotuotetta, jotka asiakas saa toimitettuna ja asennettuna. LapWallin elementointijärjestelmä lyhentää työmaan läpimenoaikaa, takaa aukottoman kuivaketjun prosessin kaikissa vaiheissa sekä pienentää ympäristölle aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä radikaalisti.

Yhtiön strategiana ja tavoitteena on hiilinegatiivisen liiketoiminnan kehittäminen materiaalitehokkuuden, tuotantomenetelmien ja digitaalisuuden keinoin.

LapWallin liikevaihto vuodelta 2022 oli 52,5 miljoonaa euroa ja käyttökate oli 9,5 miljoonaa euroa.

Yhtiö tavoittelee merkittävää orgaanista kasvua ja sen tavoitteena on ylläpitää vahvaa kannattavuutta keskipitkällä aikavälillä. Yhtiön tavoitteena on saavuttaa yli 70 miljoonan euron liikevaihto vuoden 2026 loppuun mennessä, joten suunnitelma yhtiön isoimman yksikön eli Pyhännän tuotantokapasiteetin kolminkertaistamisesta ei ole yllätys. Liikevaihtotavoite on tarkoitus saavuttaa pääasiassa orgaanisella kasvulla.

LapWallin viime elokuussa antama taloudellinen ohjeistus kuluvan vuoden liikevaihdolle on 40–45 miljoonaa euroa ja liikevoitolle ilman liikearvon poistoja 4–4,5 miljoonaa euroa.