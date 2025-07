YIT painaa jarrua – liikevaihto laskee, mutta tulos paranee

Rakennusyhtiö YIT raportoi perjantaiaamuna toisen neljänneksen tulosraporttinsa. Yhtiön tilauskanta laski ensimmäisen vuosineljänneksen lopun 3,03 miljardista eurosta 2,96 miljardiin euroon. Tilauskannasta oli vuosineljänneksen lopussa myyty 77 prosenttia, kuten ensimmäiselläkin neljänneksellä.

Yhtiön liikevaihto laski vertailukauden 434 miljoonasta eurosta 412 miljoonaan euroon. Liikevaihto nousi Infra-segmentissä ja laski Asuminen Suomi-, Asuminen CEE- ja Rakennus -segmenteissä.

Analyytikoiden konsensusodotus liikevaihdolle oli Vara Researchin keräämien tietojen mukaan keskimäärin 399 miljoonaa euroa, joten liikevaihdon lasku jäi odotettua pienemmäksi.

Asuminen Suomi rakentaa ja kehittää asuntoja sekä asuinalueita Suomessa. Asuminen CEE keskittyy asuntorakentamiseen ja -kehittämiseen Keski- ja Itä-Euroopan maissa. Rakennussegmentti rakentaa toimitiloja, kuten toimisto- ja liiketiloja, hotelleja, julkisia rakennuksia sekä teollisuus- ja logistiikkatiloja. Rakentamissegmentti toteuttaa myös uudis- ja korjausrakentamisprojekteja. Infrasegmentti keskittyy laaja-alaisesti infrastruktuurirakentamiseen, ja se sisältää myös kunnossapidon ja projektinjohtopalvelut.

Oikaistu liikevoitto vuosineljänneksellä nousi 10 miljoonaan euroon vertailukauden seitsemästä miljoonasta eurosta. Oikaistu liikevoitto nousi Asuminen Suomi- ja Rakennus -segmenteissä ja laski Asuminen CEE- ja Infra -segmenteissä.

Vara Researchin keräämien tietojen mukaan analyytikoiden keskimääräinen konsensusodotus oikaistulle liikevoitolle oli 6,8 miljoonaa euroa, joten YIT:n tuloskehitys oli odotettua vahvempaa.

Puolen vuoden tauko asuntojen valmistumisissa

Asuminen Suomi -segmentin oikaistu liikevoitto nousi kahteen miljoonaan euroon vertailukauden -6,0 miljoonasta eurosta. Kuluttajamyynti laski 133 asuntoon vertailukauden 154 asunnosta. Uudet asuntoaloitukset kuluttajille nousivat 51 asuntoon, kun vertailukaudella niitä ei ollut lainkaan. Valmiiden myymättömien asuntojen määrä laski 587 asuntoon, kun maaliskuun lopussa niitä oli 682.

Asuminen CEE -segmentin oikaistu liikevoitto laski -2,0 miljoonaan euroon vertailukauden +2,0 miljoonasta eurosta. Kuluttajamyynti nousi 279 asuntoon, kun vertailukaudella niitä myytiin 198 kappaletta. Uudet asuntoaloitukset kuluttajille nousivat 648 asuntoon vertailukauden 186 asunnosta. Valmiiden myymättömien asuntojen määrä laski 195 asuntoon maaliskuun lopun 273 asunnosta.

YIT:n toimitusjohtaja Heikki Vuorenmaa kertoo, että yhtiön operatiivinen tehokkuus jatkoi paranemistaan vuoden toisen neljänneksen aikana.

”Strategiamme toteutus etenee hyvin, mikä tukee konsernin taloudellisen suorituskyvyn paranemista. Vaikka kannattavuutemme parani, liikevaihto jatkoi laskuaan. Kuuden kuukauden tauko asuntojen valmistumisissa molemmissa asumisen segmenteissämme rajoittaa liikevaihdon- ja tuloksentekokykyämme”, Vuorenmaa kertoo.

Vuorenmaa kertoo, että yhtiö odottaa liikevaihdon ja tuloksen muodostumisen heijastelevan vastaavia rajoitteita myös vuoden kolmannella neljänneksellä.

”Käynnistämme samaan aikaan uusia asuntoprojekteja, joiden varaus- ja myyntiasteet ovat hyvällä tasolla. Nämä projektit tukevat taloudellista suorituskykyämme vuonna 2026.”

YIT:n liikevaihto ja oikaistu liikevoitto. Luvut ovat rullaavia 12 kuukauden lukuja. Kuva: YIT Oyj.

Toimitusjohtajan mukaan kysyntä jatkui suotuisana Asuminen CEE -segmentissä, ja asuntomyynti kuluttajille kasvoi yli 40 prosenttia edellisvuodesta vuoden 2025 ensimmäisellä puoliskolla.

”Olemme käynnistäneet arvoltaan lähes 400 miljoonan euron edestä uusia projekteja, joissa on hyvä katetaso, ja joiden on tarkoitus valmistua vuonna 2026. Vahva tonttivarantomme rakennusoikeuksineen tukee kasvua itäisessä Keski-Euroopassa, ja meillä on valmius käynnistää uusia projekteja. Kysyntä ja tarjonta ovat pysyneet tasapainossa, ja asuntovarasto on toivotulla tasolla.”

Asuminen CEE -segmentin asuntovalmistumiset keskittyvät Vuorenmaan mukaan voimakkaasti vuoden viimeiselle neljännekselle tänä vuonna. Koska projektit tuloutetaan valmistumishetkellä, painottuu myös tuloksen muodostuminen segmentissä loppuvuoteen.

Suomen asuntomarkkinat elpyvät

Suomen asuntomarkkinan elpyminen on edennyt YIT:n odotusten mukaisesti asteittain.

”Käytettyjen asuntojen markkina on piristymässä, ja uusien asuntolainojen nostot nousivat Suomen Pankin tilastojen mukaan 18 prosenttia tammi-toukokuussa 2025. Myös sijoittajamarkkinassa on ollut havaittavissa lisääntyvää aktiviteettiä, ja sektorille on virrannut uutta pääomaa.”

YIT odottaa uusien asuntojen markkinan myyntivolyymien nousevan hieman vuonna 2025. Laskenut korkotaso ja kuluttajien kasvanut ostovoima vaikuttavat positiivisesti kysyntään.

Asuminen Suomi -segmentin operatiivinen tehokkuus on parantunut, Vuorenmaa kertoo. Myyntijakauma oli suotuisa vuoden ensimmäisellä puoliskolla.

”Olemme käynnistäneet uusia omaperusteisia projekteja alueilla, joissa kysyntä tukee aloituksia. Suunnittelemme jatkavamme projektien aloituksia vuoden edetessä. Valmiiden asuntojen varastomme on saavuttanut normaalin tason pääkaupunkiseudun ulkopuolella, ja pääkaupunkiseudun varasto pienenee vähitellen.”

Vuorenmaan mukaan Suomen inframarkkina on aktiivinen sekä julkisella että yksityisellä sektorilla.

”Markkinaa vauhdittaa puolustussektorin investointien lisääntyminen ja teollisuusrakentamisen sekä uusiutuvan energian markkinoiden myönteinen kehitys. Infra-segmenttimme jatkoi vahvaa suoriutumistaan, ja paransi sekä liikevaihtoa että tulosta vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Segmentillä on hyvät edellytykset tavoitella kasvua ja parantaa edelleen operatiivista tehokkuutta.”

YIT:n rakennus-segmentti on jatkanut kannattavuutensa parantamista. Erittäin kilpaillusta markkinasta huolimatta YIT on voittanut edelleen projekteja sekä julkisella että yksityisellä sektorilla, toimitusjohtaja kertoo.

Vuorenmaan mukaan aktiivisuus datakeskusmarkkinassa ja teollisuusrakentamisessa on kasvanut, mikä on linjassa YIT:n strategisen painotuksen kanssa.

Tarkennus tulosohjeistukseen

YIT kaventaa vuodelle 2025 antamaansa oikaistun liikevoiton ohjeistuksen haarukkaa liiketoimintojensa vuoden ensimmäisen vuosipuoliskon vakaan taloudellisen suoriutumisen myötä.

Uudessa ohjeistuksessa YIT odottaa konsernin jatkuvien liiketoimintojen oikaistun liikevoiton olevan 30-60 miljoonaa euroa vuonna 2025. Aiemmin helmikuussa yhtiö oli odottanut jatkuvien liiketoimintojen oikaistun liikevoiton olevan 20-60 miljoonaa euroa vuonna 2025. Viime vuonna luku oli 32 miljoonaa euroa.

Asuntomarkkinoiden kehityksen Baltian ja itäisen Keski-Euroopan maissa YIT odottaa jatkuvan suotuisana tukien Asuminen CEE -segmentin tuloksentekokykyä. Asuntohankkeiden valmistumisen ajoitus saattaa poiketa alkuperäisistä arvioista johtaen liikevaihdon ja tuloksen siirtymiseen vuosineljännekseltä tai vuodelta toiselle.

Suomessa uusien asuntojen markkinan myyntivolyymien yhtiö odottaa nousevan hieman vuonna 2025. Uusien asuntovalmistumisten alhainen määrä vuonna 2025 tulee rajoittamaan Asuminen Suomi -segmentin tuloksentekokykyä.

Rakennus-segmentin operatiivisen suorituskyky paranee. Toimenpiteet pääoman vapauttamiseksi saattavat vaikuttaa segmentin tulokseen.

Infra-segmentin operatiivisen suorituskyky pysyy vakaana, YIT uskoo.

Makrotaloudellisen ympäristön muutokset, erityisesti korkotason muutokset, voivat vaikuttaa asuntomarkkinoiden kysyntään ja sijoitusten käypään arvoon. Yleiseen epävarmuuteen ja kysyntään heijastuvien geopoliittisten riskien eskaloitumisella voi olla negatiivinen vaikutus yhtiön taloudelliseen asemaan.

Lue myös tämä: YIT käänsi tuloksen plussalle, mutta onko osake noussut liikaa?