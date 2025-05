YIT käänsi tuloksen plussalle, mutta onko osake noussut liikaa?

Rakennusyhtiö YIT julkisti vuoden ensimmäisen vuosineljänneksen tulosraporttinsa torstaina. Yhtiön tilauskanta kasvoi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä edelliseen vuosineljännekseen verrattuna nousten 3 026 miljoonaan euroon, kun se vuoden 2024 lopussa oli 2 941 miljoonaa euroa.

Verrattuna vuoden 2024 ensimmäiseen neljännekseen tilauskanta kuitenkin laski hieman, sillä vuotta aiemmin tilauskanta oli 3 091 miljoonaa euroa. Tilauskannasta oli vuosineljänneksen lopussa myyty 77 prosenttia, kun vuoden 2024 lopussa vastaava luku oli 79 prosenttia.

Tilauskannan kasvu edellisestä vuosineljänneksestä kertoo rakennusalan markkinoiden asteittaisesta paranemisesta, erityisesti Keski- ja Itä-Euroopan alueella, missä YIT onnistui kasvattamaan myyntiään ja aloittamaan uusia hankkeita.

YIT:n liikevaihto laski vuoden 2025 ensimmäisellä neljänneksellä 386 miljoonaan euroon, kun se edellisvuoden vastaavalla ajanjaksolla oli 412 miljoonaa euroa.

Liikevaihdon kehityksessä oli kuitenkin selkeitä eroja liiketoimintasegmenttien välillä. Asuminen CEE- ja Infra-segmenteissä liikevaihto kasvoi, kun taas Asuminen Suomi- ja Rakennus-segmenteissä liikevaihto laski.

Asuminen CEE -segmentin vahva kasvu kertoo yhtiön strategista painopistettä siirtää toimintaa vahvemmin itäisen Keski-Euroopan markkinoille, missä kysyntätilanne on parempi ja kasvumahdollisuudet vahvemmat kuin Suomessa.

Asuminen Suomi -segmentin liikevaihdon laskuun vaikutti edelleen jatkunut markkinan hitaampi elpyminen, vaikka merkkejä paremmasta kehityksestä on jo nähtävissä.

Valmiiden myymättömien asuntojen määrä Suomessa on edelleen korkea, vaikkakin määrä laski 682 asuntoon viime vuoden lopun 700 asunnosta.

YIT sai reivattua tuloksen plussalle. Konsernin oikaistu liikevoitto parani selvästi nousten kahdeksaan miljoonaan euroon, kun se edellisvuoden vastaavalla jaksolla oli -14 miljoonaa euroa. Analyytikoiden konsensusennuste povasi -1 miljoonan euron oikaistua liikevoittoa, joten tulosparannus oli positiivinen yllätys.

Merkittävää oli, että kaikissa neljässä segmentissä oikaistu liikevoitto parani.

Tulosparannuksen taustalla olivat yhtiön toteuttaman muutosohjelman tuomat hyödyt ja tehokkuuden paraneminen, jotka ovat nyt selkeästi nähtävissä yhtiön toiminnassa. Näitä ovat muun muassa vahva edistyminen läpimenoaikojen lyhentämisessä, kurinalainen kustannusten hallinta, teollisen rakentamisen menetelmien jalkauttaminen ja edistyminen uuden hankintamallin toteutuksessa.

Vahva kasvu jatkuu Itä-Euroopassa, Suomen markkina elpymässä

Toimitusjohtaja Heikki Vuorenmaa kommentoi, että yhtiön suoritus oli suunnitelmien mukaista vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Hän korosti erityisesti yhtiön muutosohjelman tuomia hyötyjä.

”Toteuttamamme muutosohjelman tuomat hyödyt ja tehokkuuden paraneminen ovat nyt selkeästi nähtävissä koko yhtiömme toiminnassa. Näitä ovat muun muassa vahva edistyminen läpimenoaikojen lyhentämisessä, kurinalainen kustannusten hallinta, teollisen rakentamisen menetelmien jalkauttaminen ja edistyminen uuden hankintamallin toteutuksessa”, hän toteaa.

Vuorenmaan mukaan YIT:n riippuvuus Suomen asuntomarkkinasta vähenee samalla, kun vahva kasvumme jatkuu itäisessä Keski-Euroopassa. YIT:llä on hänen mukaansa toimintamaissaan vahva brändiasema ja laadukas tonttiportfolio.

”Asuntomyynti Asuminen CEE -segmentissä jatkoi vahvaa kasvuaan ensimmäisellä vuosineljänneksellä, ja käynnistimme useita uusia hankkeita. Asuminen CEE -toimintojemme strateginen rooli liiketoiminnassamme tulee vahvistumaan entisestään, ja segmentti on vahva kasvun ja kannattavuuden ajuri yhtiössämme.”

Suomen markkinat ovat piristymässä.

”Suomen asuntomarkkinan elpyminen on edennyt odotustemme mukaisesti. Käytettyjen asuntojen markkina on piristymässä, ja asuntolainojen nostoissa on havaittavissa positiivista kehitystä. Olemme aloittaneet uusia omaperusteisia hankkeita ja jatkamme aloituksia vuoden edetessä”, toimitusjohtaja kertoo.

Rakennus-segmentti paransi tulostaan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. YIT on saanut projektien katepoikkeamat hallintaan, mikä tukee taloudellista suoritusta.

”Erittäin kilpaillusta markkinasta huolimatta kasvatimme myös tilauskantaamme vuosineljänneksen aikana voittamalla ydinosaamistamme ja asiantuntemustamme tukevia projekteja sekä julkisella että yksityisellä sektorilla”, Vuorenmaa kertoo.

Tulevaisuuden näkymissä maltillista kasvua ja riskejä

YIT odottaa konsernin jatkuvien liiketoimintojen oikaistun liikevoiton olevan 20-60 miljoonaa euroa vuonna 2025. Viime vuonna oikaistu liikevoitto oli 32 miljoonaa euroa.

Yhtiö ennakoi asuntomarkkinoiden kehityksen Baltian ja itäisen Keski-Euroopan maissa jatkuvan suotuisana, mikä tukee Asuminen CEE -segmentin tuloksentekokykyä. Asuntohankkeiden valmistumisen ajoitus saattaa kuitenkin poiketa alkuperäisistä arvioista johtaen liikevaihdon ja tuloksen siirtymiseen vuosineljännekseltä tai vuodelta toiselle.

Suomen markkinan osalta yhtiö ennakoi, että uusien asuntojen markkinan myyntivolyymit nousevat hieman vuonna 2025. Kuitenkin uusien asuntovalmistumisten alhainen määrä vuonna 2025 tulee rajoittamaan Asuminen Suomi -segmentin tuloksentekokykyä.

Rakennus-segmentin operatiivisen suorituskyvyn YIT odottaa paranevan, mutta toimenpiteet pääoman vapauttamiseksi saattavat vaikuttaa segmentin tulokseen. Infra-segmentin operatiivisen suorituskyky pysyy vakaana vakaana, yhtiö uskoo.

Tulevaisuuden riskeistä yhtiö nostaa esiin makrotaloudellisen ympäristön muutokset, erityisesti korkotason muutokset, jotka voivat vaikuttaa asuntomarkkinoiden kysyntään ja sijoitusten käypään arvoon. Lisäksi yleiseen epävarmuuteen ja kysyntään heijastuvien geopoliittisten riskien eskaloitumisella voi olla negatiivinen vaikutus yhtiön taloudelliseen asemaan.

Rakennusteollisuus RT:n mukaan kaikkien rakentamisen sektoreiden odotetaan kääntyvän maltilliseen kasvuun tänä vuonna Suomessa. Itäisen Keski-Euroopan toimintamarkkinoilla kasvun odotetaan jatkuvan.

Useat indikaattorit, kuten asuntolainojen korkojen laskunäkymät ja vakaat raaka-aineiden hinnat, osoittavat YIT:lle suotuisaan suuntaan. Maailmantaloudessa vallitsee kuitenkin historiallinen epävarmuus, jolla saattaa olla vaikutuksia kuluttajien luottamukseen.

Toimitusjohtaja Vuorenmaa kuitenkin korostaa, että muutosohjelman yhteydessä tehtyjen toimenpiteiden myötä yhtiö on paremmassa asemassa kestää meneillään olevaa globaalin talouden epävarmuutta.

Osakkeen arvostustaso ei houkuttele

YIT:n osake on noussut vuodessa 29 prosenttia.

Inderesin analyytikko Kaisa Vanha-Perttula toteaa analyysissään, että markkinan alakulo, YIT:n iso velkamäärä ja osakkeessa olevat odotukset tulosparannukset eivät kannusta hyppäämään osakkeen kyytiin.

Vanha-Perttulan mukaan YIT:n arvostus on lähivuosina korkea heikon tulostason vuoksi. Vuoden 2026 normaalimpaa suhdannetta sekä tulosta kuvaava arvostus on myös korkea.

”Laskelmiemme mukaiseen yli syklin arvoon nähden osakkeessa olisi nousuvaraa, mutta näillä näkymin pidemmän aikavälin potentiaalin saavuttaminen tulee kuitenkin kestämään edelleen useita vuosia eikä ison velkamäärän sekä pitkittyvän suhdanteen riskit mielestämme kannusta osakekostoille näiltä tasoilta”, analyytikko toteaa.

Analyytikoiden konsensusennusteet povaavat osakekohtaisen tuloksen nousevan plussalle vuonna 2026, jolloin se olisi 0,063 euroa. Tulosennusteella P/E-kerroin olisi 41x ja EV/EBIT-kerroin 14x.