Aiforia vahvistaa jalansijaa Italian terveysmarkkinoilla

Aiforia on valittu toimittamaan tekoälyavusteisen diagnostiikan ratkaisuja italialaiselle sairaanhoitopiirille.

Lombardian alueen sairaanhoitopiiri Italiassa on valinnut lääketieteen ohjelmistoyritys Aiforian kumppaniksi patologian tekoälyavusteiseen kuva-analytiikkaan kliinisessä diagnostiikassa. Yhteistyöhön kuuluu Aiforian kliinisten tekoälyratkaisujen käyttö rinta-, keuhko- ja eturauhassyöpäpotilaiden kudosnäytteiden analytiikassa sekä Aiforian tekoälymallien kehitysohjelmiston käyttö.

Kolmivuotinen sopimus on osa Lombardian 31 terveydenhoitoalueen sairaalan patologian laboratorioiden digitalisointia, johon kuuluu myös tekoälyratkaisujen käyttö kuva-analytiikassa. Tarjouskilpailun päätoimittaja on italialaisen GPI S.p.A:n johtama konsortio, ja Aiforia on yksi sen alihankkijoista.

“Yhteistyösopimus on merkittävä saavutus Aiforialle. Ensimmäisen onnistuneen digitaalisen patologian hankkeemme jälkeen Veneton alueella Italiassa, tämä osoittaa, että Aiforian tekoälyratkaisuilla on vahva jalansija Italian terveydenhuollon digitalisoinnissa ja patologian kuva-analyysin tehokkuuden ja tarkkuuden parantamisessa. Samalla sopimus vahvistaa asemaamme Euroopan digitaalipatologian markkinoilla”, sanoo Aiforian toimitusjohtaja Jukka Tapaninen.

Lombardia on Pohjois-Italian suurin metropolialue ja väkirikkain alue, jossa on 10 miljoonaa asukasta. Alueen keskus on Milano.

Helsingin pörssissä listattu Aiforia on lääketieteen ohjelmistoyritys, jonka tavoitteena on mullistaa patologian kuvien analysointi tekoälyn avulla. Aiforia tarjoaa patologeille ja tutkijoille kliinisissä, prekliinisissä ja akateemisissa laboratorioissa tehokkaan syväoppivan tekoälyohjelmiston.

Patologian kuvien analysoinnin tehokkuutta ja tarkkuutta parantamalla yhä useammalla potilaalla on mahdollisuus parempaan hoitoon. Aiforian alustalla on kehitetty tutkimuskäyttöön jo tuhansia tekoälymalleja. Kliinisessä diagnostiikassa Aiforian tekoälyratkaisuja käytetään kansainvälisesti.

Aiforia perustettiin vuonna 2013 ja se listautui joulukuussa 2021 Helsingin pörssin First North -listalle. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Helsingissä, ja sillä on toimistot Cambridgessa, Massachusettsissa ja Rochesterissa, Minnesotassa, sekä paikallisia edustajia eri puolilla Eurooppaa ja Pohjois-Amerikkaa. Aiforian kansainväliseen tiimiin kuuluu kokeneita tekoäly- ja ohjelmistokehittäjiä, patologeja, lääketieteen asiantuntijoita, sekä liiketoiminnan osaajia.