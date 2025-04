Endominesin kullantuotanto ennätystasolla

Endominesin Pampalon kaivoksen kullantuotanto on saavuttanut ennätyslukemat.

Kaivosyhtiö Kaivosyhtiö Endominesin osake on vahvassa kirissä. Kuukaudessa nousua osakkeen arvoon on tullut jo 36 prosenttia ja koko alkuvuonna peräti 92 prosenttia.

Endominesin osake lähti kovaan nousuun 7. maaliskuuta, kun yhtiö kertoi lupaavia tietoja mineraalivarannoistaan Karjalan kultalinjalla. Arvion mukaan kultalinjan kultavarannot ovat kasvaneet 107 prosenttia verrattuna vuoden 2024 arvioon.

Maaliskuussa yhtiö julkisti tiedot vuoden 2025 kokonaismalmivara- ja mineraalivarantoarvionsa. Vuosittain julkistettava kokonaisvarantoarvio pitää sisällään kaikki Endominesin omistamat esiintymät. Saat jopa 20 ilmaista osaketta! Avaa ja rahoita tilisi Freedom24-välittäjällä ja saat jopa 20 ilmaista osaketta, joiden arvo on jopa 800 dollaria kukin. Lue lisää artikkelistamme Jokaiseen sijoitukseen liittyy riskejä.

Pampalon kaivoksessa ja sitä ympäröivällä Karjalan kultalinjalla on vuoden 2024 lopun tilanteen mukaisesti arviolta 492 800 unssia kultaa, mikä vastaa 59 prosenttia eli 182 500 unssin lisäystä verrattuna vuoden 2024 varantoarvioon.

Unssi on massayksikkö, jota käytetään erityisesti kultaa ja muita jalometalleja mitatessa. Yksi unssi on noin 31,1 grammaa.

Endomines on nyt raportoinut vuoden 2025 ensimmäisen neljänneksen operatiivisen päivityksen, jossa Pampalon kaivoksen kullantuotanto on saavuttanut ennätyslukemat.

Tammi-maaliskuussa 2025 tuotanto nousi 19,3 prosenttia verrattuna samaan ajanjaksoon edellisenä vuonna ja peräti 45,9 prosenttia edelliseen neljännekseen nähden. Tämä on korkein neljännesvuoden tuotanto sitten tuotannon uudelleenkäynnistämisen joulukuussa 2021.

Vuoden 2025 ensimmäisellä neljänneksellä Pampalon kaivoksella tuotettiin 140 kiloa kultaa, kun vastaava luku vuotta aiemmin oli 118 kiloa. Vuonna 2024 Endominesin kokonaistuotanto oli 445 kiloa kultaa, ja vuoden 2025 tuotantoarvion odotetaan sijoittuvan 498–684 kilon välillä

Yhtiön toimitusjohtaja Kari Vyhtinen pitää tuotantolukujen kehitystä merkittävänä saavutuksena.

”Saavutimme ennätystuotannon hyvin vahvassa kultamarkkinassa. Tuotantomme kasvoi jo viidettä neljännestä peräkkäin vertailujaksoon nähden. Olen hyvin tyytyväinen tulokseen, ja erityisen positiivisena näen 45,9 prosentin kasvun suhteessa edelliseen neljännekseen”, Vyhtinen toteaa.

Kullan markkinahinta on ollut merkittävässä nousussa, mikä tukee Endominesin kannattavuutta. Kullan keskihinta vuoden 2025 ensimmäisellä neljänneksellä oli 2 862 dollaria unssilta, kun se vuotta aiemmin oli 2 073 dollaria.

Maaliskuun lopulla geopoliittinen epävarmuus nosti kullan hinnan hetkellisesti ennätystasolle, 3 100 dollariin.

Endomines Finland on suomalainen kaivosyhtiö, joka keskittyy ensisijaisesti kullan etsintään ja tuotantoon. Yhtiön päätoimipaikka sijaitsee Suomessa, ja sen tunnetuin kaivos on Pampalon kultakaivos Ilomantsissa, Itä-Suomessa.

Pampalo on ollut Endominesin tärkein tuotantolaitos, ja sen toimintaa on kehitetty merkittävästi viime vuosina. Tuotannon uudelleenkäynnistäminen joulukuussa 2021 merkitsi uutta vaihetta yhtiölle, ja siitä lähtien kaivoksen tuotanto on ollut tasaisessa kasvussa.

Endominesilla on myös kaivoshankkeita Ruotsissa ja Yhdysvalloissa, mutta sen painopiste on viime vuosina ollut erityisesti Suomen kullantuotannossa.

Yhtiön strategia perustuu kestävän kaivostoiminnan periaatteisiin sekä kullantuotannon kasvattamiseen ilman merkittäviä lisäinvestointeja. Pampalon rikastamon kapasiteetti mahdollistaa tuotannon jatkuvan nostamisen. Vuonna 2023 yhtiö toteutti merkittäviä kairaustutkimuksia syvemmällä kaivoksen alueilla, mikä tukee pitkän aikavälin tuotantovarmuutta.

Endomines pyrkii kasvattamaan vuosittaista kullantuotantoa merkittävästi lähivuosina. Vuoden 2025 tavoitteena on saavuttaa jopa 22 000 unssin tuotantotaso. Lisäksi yhtiö kehittää uusia esiintymiä Karjalan kultalinjalla ja investoi muiden arvometallien, kuten volframin ja molybdeenin hyödyntämiseen.