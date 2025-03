Warren Buffettin neljä neuvoa taloudelliseen vapauteen

Kuuluisa liikemies ja sijoittaja Warren Buffett ei suotta ole yksi maailman rikkaimmista ihmisistä. Hän on kasvattanut omaisuutensa nollasta yli 163 miljardiin 94 vuotensa aikana tämän maan päällä. Omahan oraakkeli kasvatti myös Berkshire Hathawayn arvon yli 1 miljardiin dollariin ja hän on usein maailman 10 rikkaimman ihmisen joukossa.

Warren Buffett on yksi maailman menestyneimmistä sijoittajista ja hän on tunnettu paitsi huikeasta varallisuudestaan, myös viisaista neuvoistaan, jotka ovat auttaneet lukemattomia ihmisiä saavuttamaan taloudellisen vapauden.

Hänen ajattelutapansa ja strategiansa ovat ajankohtaisia ja niiden soveltaminen onnistuu myös aloittelevilta sijoittajilta.

Buffettilla on hihassaan neljä neuvoa, jotka ovat kestäneet ajan koetuksen ja ne ovat ensimmäiset astinkivet kohti taloudellista vapautta.

Omien tulojen puitteissa eläminen

Buffett on tunnetusti toistanut mantraa: ”Älä säästä sitä, mikä jää jäljelle kulutuksen jälkeen, vaan kuluta se, mikä on jäljellä säästämisen jälkeen.”

Buffett alleviivaa sitä, että on tärkeää elää omien tulojen puitteissa eikä käyttää enempää rahaa kuin mitä omalle tilille tulee. Tämä neuvo yhdistyy myös hänen neuvoonsa olla ottamatta luottokortteja. Vaikka tämä saattaa kuulostaa itsestäänselvyydeltä, monet ihmiset kuluttavat enemmän kuin ansaitsevat, mikä estää heitä saavuttamasta taloudellista vapautta.

Buffetin yksi tärkeimmistä neuvoista on säästää ensin. Monet henkilökohtaiset rahoitusneuvojat ovat samaa mieltä ja rohkaisevat ihmisiä luomaan palkkarutiinin. Kun työnantaja maksaa palkan pankkitilille, siitä automatisoidaan tietty osa siirtymään suoraan säästö- tai eläketilille. Tämän jälkeen jäljelle jäävät rahat voidaan käyttää sitten esimerkiksi ulkona käymiseen tai matkustamiseen.

Buffett kehottaa välttämään luottokortteja

Luottokortit tarjoavat helpon tavan lainata nopeasti silloin, kun omaan talouteen tarvitaan hieman joustoa.

Tähän mukavuuteen liittyy kuitenkin ansa, sillä luottokortilla on erittäin korkeat korot, jotka voivat nousta jopa 20 prosenttiin. Koska lainanottajien on maksettava tämä korko, luottokorttien saldot voivat nopeasti karata käsistä.

Buffett piti Nebraskan yliopistossa puheen, jossa hän neuvoi yleisöä välttämään luottokortteja ja sanoi: ”Joskus ne ovat 18 prosenttia, joskus 20 prosenttia. Jos lainaisin rahaa 18 tai 20 prosentilla, olisin köyhä.”

Alhainen riski taloudellisissa päätöksissä

Varakkaat ihmiset eivät halua menettää rahaa, eikä Buffett ole poikkeus.

”Sijoittamisen ensimmäinen sääntö on, että älä häviä. Ja toinen sijoittamisen sääntö on, että älä unohda ensimmäistä sääntöä”, Buffett on sanonut useissa tilanteissa. Tämä lainaus on muuttunut ajan myötä yksinkertaistettuna ohjeeksi “älä häviä rahaa”, mikä on erittäin yksinkertainen, mutta tehokas neuvo.

Pohjimmiltaan tämä lainaus koskee järkevien taloudellisten päätösten tekemistä. Jos aiotaan sijoittaa, on tärkeää käyttää aikaa sijoituskohteiden tutkimiseen. Liian hätäiset päätökset voivat johtaa rahan menettämiseen.

Kärsivällisyys on tärkeämpää kuin fiksuus sijoittamisessa

Kun on kyse sijoittamisesta, hyvin harvat saavuttavat samanlaista menestystä kuin Buffett on saavuttanut. Monet sijoittajat yrittävät ajoittaa markkinoiden heilahduksia tai hypätä mukaan uusimpaan kuumaan osakkeeseen, mutta Buffettilla on erilainen strategia. Hän uskoo pitkäjänteiseen sijoittamiseen ja kärsivällisyyteen.

”Suurin asia rahan ansaitsemisessa on aika. Sinun ei tarvitse olla erityisen älykäs: sinun on vain oltava kärsivällinen.”

Tämä toimii korkoa korolle-ilmiön takia. Siinä korko kertyy silloin, kun sijoituksen mukana saatu korko kasvaa uudelleen korkoa.

Jos esimerkiksi sijoitetaan 100 euroa ja siitä ansaitaan kahdeksan prosenttia vuodessa, ensimmäisen vuoden jälkeen tilillä on 108 euroa. Toisena vuonna sama kahdeksan prosenttia ansaitaan jo ansaitusta 108 eurosta, eli kahdeksan euron koron sijaan korkoa kertyy 8,64 euroa.

Summa kasvaa vuosi vuodelta, joten tällaisessa tilanteessa Buffettiin pitkäjänteisyys ja kärsivällisyys palkitaan.