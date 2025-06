Tämä on sijoituslegenda Charlie Mungerin 100 000 dollarin sääntö

Charlie Munger oli yhdysvaltalainen liikemies, sijoittaja, lakimies ja hyväntekijä, joka tunnetaan parhaiten Warren Buffettin luotettavana kumppanina ja Berkshire Hathawayn varapääjohtajana vuosina 1978–2023.

Munger syntyi Omahassa, Nebraskassa vuonna 1924 ja kuoli marraskuussa 2023. Mungerin ura lähti liikkeelle lakimiehenä, mutta hän siirtyi vähitellen sijoittamiseen ja liiketoimintaan. Hän perusti oman lakitoimiston ja sijoitusyhtiön, kunnes alkoi yhteistyön Buffettin kanssa.

Yhdessä he muuttivat Berkshire Hathawayn taantuvasta tekstiilitehtaasta maailmanlaajuiseksi monialakonserniksi.

Mungerin varallisuuden rakentamisessa keskeistä oli pitkäjänteinen sijoittaminen, laadukkaiden yritysten hankkiminen ja niiden pitäminen hallussa vuosikymmeniä. Hän korosti hyvää omistajanohjausta, pitkäjänteistä ajattelua ja eettistä liiketoimintaa.

Munger uskoi hyvin tutkittujen, keskitettyjen sijoituksien voimaan: hän piti mieluummin sijoitussalkussa muutamia osakkeita, joista tiesi paljon, kuin monia eri yrityksiä.

Mungerin 100 000 dollarin säännöstään on puhuttu laajasti. Munger korosti, että varallisuuden rakentaminen ei ala sijoituksista, vaan säästämisestä ja itsekuriin perustuvasta elämäntavasta.

Ensimmäisen 100 000 dollarin saavuttaminen on Mungerin mukaan kaikkein vaikein askel, sillä tässä vaiheessa sijoittaja ei vielä hyödy korkoa korolle -ilmiöstä merkittävästi. Varallisuus kasvaa aluksi hitaasti, koska suurin osa rahasta tulee säästämisestä ja työstä, ei sijoituksista saatavasta tuotosta.

Munger vertasi tilannetta lumipallon vierimiseen pitkällä alamäessä: aluksi lumipallon liikkeelle saaminen vaatii paljon työtä, mutta kun vauhti lähtee, kasvu kiihtyy ja lumipallo kasvaa nopeammin.

”Ensimmäinen 100 000 dollaria on pirullisen vaikea, mutta se on pakko saada kasaan. En välitä, mitä sinun täytyy tehdä — vaikka kävelisit kaikkialle ja söisit vain kupongeilla ostettua ruokaa, hanki käsiisi se 100 000 dollaria”, hän on todennut.

Mungerin mukaan tämän kynnyksen ylittäminen vaatii usein merkittäviä elämäntapamuutoksia.

Munger suositteli tinkimään jokapäiväisistä mukavuuksista ja suunnittelemaan taloutensa niin, että joka euro tai dollari mahdollistaa ensimmäisen merkittävän säästösumman kasautumisen. Hän sanoi, että jos rahat eivät riitä, pitää kävellä töihin, ostaa vain tarjouslehtiöiden tuotteet ja välttää turhaa kuluttamista. Näin ensimmäinen 100 000 dollaria saadaan kasaan mahdollisimman nopeasti.

Kun ensimmäinen 100 000 dollaria on kasassa, tilanne muuttuu.

Sijoitukset alkavat tuottaa jo merkittäviä summia, ja korkoa korolle -ilmiö alkaa toimia sijoittajan hyväksi. Tuotot sijoittuvat uudelleen ja kasvattavat pääomaa entistä nopeammin. Tällöin varallisuuden kasvu ei enää ole riippuvaista yksinomaan säästämisestä, vaan sijoitukset tekevät suurimman osan työstä.

Munger sanoi, että kun ensimmäinen 100 000 dollaria on kasassa, sijoittaja voi “ottaa jalkaa hieman pois kaasulta” ja antaa sijoituksien tehdä työn puolestaan.

Mungerin viestin ydin on, että varallisuuden rakentaminen ei ole nopeaa eikä helppoa, vaan vaatii pitkäjänteisyyttä, kärsivällisyyttä ja kurinalaisuutta. Hän korosti, että ihmisten, jotka ovat valmiita tekemään tarvittavat ponnistukset, elämä helpottuu huomattavasti, kun ensimmäinen merkittävä sijoituspotti on koottu.

Tämän jälkeen korkoa korolle -ilmiö muuttuu sijoittajan vahvimmaksi liittolaiseksi, ja varallisuus alkaa kasvaa nopeammin kuin koskaan aiemmin.

